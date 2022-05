Jucătorii lui U Cluj, ironii după victoria clară din Ghencea: „Păcat că Steaua adevărată nu poate juca aici”

Universitatea Cluj a câștigat cu 2-0 împotriva celor de la CSA Steaua București și speră în continuare la promovarea directă în Casa Pariurilor Liga 1.

Marius Ciobanu răsucește cuțitul în rana celor de la CSA Steaua: „Steaua nu poate juca aici, unde evoluează o echipă înființată în 2017”

Marius Ciobanu (19 ani), extrema celor de la Universitatea Cluj, a făcut declarații incendiare la finalul meciului câștigat cu 2-0 în Ghencea: „A fost o plăcere să joc aici, pe Ghencea, să câștig, și, sincer să fiu, îmi pare rău că Steaua adevărată nu poate juca aici, unde evoluează o echipă înființată în 2017. În Liga 1 e Steaua adevărată, continuatoarea Stelei”.

că meciul decisiv pentru titlu în Casa Pariurilor Liga 1 ar putea să se desfășoare la Buzău, însă Marius Ciobanu speră ca derby-ul :

„Sper ca problema să se rezolve, iar meciul cu CFR Cluj să se joace pe Ghencea, cu titlul pe masă. Toți vrem să promovăm, am încredere mare în acest grup că vom reuși să facem performanțe frumoase și în Liga 1”.

Marius Ciobanu e unul dintre cei mai cunoscuți suporteri steliști

Marius Ciobanu a făcut junioratul la FCSB și este unul dintre cei mai cunoscuți suporteri ai echipei.

A devenit „celebru” după ce în urmă cu zece ani a afișat în tribunele Arenei Naționale următorul mesaj: „Vreau și eu ceva: Steaua campioană!”, iar observatorul le-a cerut stewarzilor să îi confiște banner-ul, iar acesta a izbucnit în plâns.

Ce a declarat Daniel Oprița după CSA Steaua – U Cluj 0-2: „O victorie meritată pentru ei”

Antrenorul „roș-albaștrilor” a recunoscut superioritatea celor de la U Cluj, care trag tare să evite barajul cu „frații” de la Dinamo: „O înfrângere dureroasă, contra unei echipe valoroase, cu calitate, căruia nu i-am luat niciun punct în acest campionat. Ne-am dorit foarte mult. Am greșit la primul gol. Cred că este o victorie meritată până la urmă, chiar dacă noi ma încercat să punem presiune. Parcă nici fizic nu am mai putut pe final. Nu e ușor contra unei echipe cu calitate.

Un arbitraj bun. N-am ce să comentez. Poate ne-a dat niște cartonașe prea ușor, dar nu din cauza arbitrului nu am reușit noi. Băieții și-au dorit, au dat totul, dar n-am putut mai mult. Au fost mai buni decât noi. Au și marcat pe greșelile pe care le-am facut. Când faci astfel de greșeli, e greu.

Noi am scos maximum din lotul pe care îl avem. Este clar că cele trei sunt peste noi, ca lot, financiar, și suntem unde ar trebui să fim. Trei meciuri într-o săptămână și avem probleme să ducem ritmul. Atmosfera a frumoasă. D-asta suntem și noi dezamăgiți. Este o rivalitate și nu le-a picat bine. Le mulțumesc pe această cale pentru că ne-au aplaudat, ne-au încurajat. Sunt alături de echipă și la bine și la rău”, a declarat Daniel Oprița la finalul partidei.

Fost jucător al Stelei, Erik Lincar visează la Liga 1: „Ne menținem șansa la locul 2”

Antrenorul celor de la Universitatea Cluj e optimist că echipa sa mai poate promova direct, mai ales că ardelenii au un punct peste Hermannstadt, care va avea un meci extrem de dificil cu liderul din Casa Pariurilor Liga 2, Petrolul.

„O partidă echilibrată. Am început un pic temători jocul. Steaua și-a creat o ocazie în minutul 2, apoi am echilibrat ostilitățile. Prima repriză nu a fost prea spectaculoasă, dar mă bucur că am marcat primii și am intrat cu avantaj la pauză.

A doua repriză ne-am creat pe contraatac 3-4 ocazii pe care nu le-am fructificat. Eu zic că am jucat foarte bine, mai ales repriza a doua. Ne-am apărat. Ei cred că au avut singura ocazie mare periculoasă, pe final de joc. Noi tot timpul am jucat bine cu Steaua.

Prin această victorie ne menținem șansa să sperăm la locul doi. Cel mai important este că avem noi două jocuri și, ca să câștigăm direct, trebuie să le câștigăm. Nu a fost presiune azi. Jucătorii și-au îndeplinit primul obiectiv, apoi, după victoria cu Steaua, de la Cluj, le-am zis că trebuie să luptăm, să încheiem, să nu mai așteptăm 2-3 săptămâni pentru meciul de baraj”, a spus și Erik Linkar.