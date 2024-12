Fotbaliștii lui Dinamo, mesaj categoric după egalul cu Metalul Buzău. “Am încercat să jucăm pe cât ne-a permis terenul”. Video

Dinamo e la un pas de eliminarea din Cupa României după doar două meciuri. Jucătorii lui Zeljko Kopic s-au declarat dezamăgiți la finalul jocului și trag un semnal de alarmă.

Ce au spus jucătorii lui Kopic după Metalul Buzău – Dinamo 0-0

“Câinii roșii” au făcut un meci foarte slab pe stadionul din Buzău. Antrenorul croat a mizat pe un prim “11” în care s-au regăsit mai mulți jucători care au prins puține minute în acest sezon, iar strategia sa s-a dovedit a fi una eronată.

. După primele două jocuri, Dinamo are un singur punct. În cazul în care FCSB se impune în meciul de la Borcea, doar o minune i-ar mai putea trimite pe “câini” în fazele superioare ale Cupei României.

Raul Opruț a vorbit despre meciul de la Buzău și a recunoscut că deznodământul partidei a fost unul dezamăgitor. Fundașul se bazează acum pe jocul rezultatelor, însă e conștient că toată concentrarea trebuie mutată pe meciurile din Superliga României.

“Un meci greu, de luptă, pe un teren nu foarte bun. Am încercat să jucăm pe cât ne-au permis jocul, terenul, adversarul. Sunt băieți care nu au multe minute, am jucat într-o formulă nouă cu tineri, care au arătat bine și au demonstrat că merită să fie aici.

(n.r. – Dinamo e aproape de eliminarea din Cupa României) E supărător, da, dar nu știu dacă renunțăm sau nu, că poate prin jocul rezultatelor din ultima etapă…

Prioritatea noastră este campionatul, acolo jucăm, iar în Cupa României îi odihnim. Ce să învățăm azi? Am mai jucat pe terenuri grele, iar chiar dacă suntem supărați pe el, suntem profesioniști și trebuie să jucăm pe orice teren. În iarnă, puține sunt terenurile bune, unde să joci un fotbal frumos.

Metalul e o echipă bună de Liga 2, e pe sus, se luptă, joacă, iar noi nu am reușit să jucăm mult printre linii, să atacăm părțile laterale și să găsim spațiu. A fost un meci sărac din punct de vedere al calității”, a declarat Raul Opruț după meciul de la Buzău.

Răzvan Patriche: “La vară mi se termină contractul. Vom vedea”

Căpitanul celor de la Dinamo, Patriche, a avut un discurs asemănător. El a declarat că meciul din etapa următoare este unul extrem de important. În plus, veteranul din apărarea “câinilor roșii” a vorbit puțin și despre situația sa contractuală.

“A fost un meci dificil. Terenul a fost unul greu. Din păcate, nu am reușit să câștigăm. Asta este. Cei de la Metalul au făcut un joc bun. Urmează un meci complicat. Va fi chiar și mai dificil decât acesta. Vom lupta să luăm cele 3 puncte. La vară mi se termină contractul. Vom vedea. Important e să fim sănătoși. Am început o muncă împreună și cred că până acum am făcut lucruri extraordinare”, a transmis Răzvan Patriche.

