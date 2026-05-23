Jucătorii lui Zeljko Kopic o vor pe FCSB în barajul pentru Conference League: „Să îi batem și să fie sărbătoarea mai frumoasă!”

Dinamo a jucat ultimul meci din campionat în acest sezon contra lui U Cluj, partidă care s-a încheiat cu scorul de 1-1. „Câinii” aveau deja locul la barajul de Conference League asigurat, iar jucătorii lui Zeljko Kopic au spus în urma deplasării din Ardeal pe cine vor să întâlnească dintre FCSB și FC Botoșani, echipele care se confruntă în semifinala de duminică, 24 mai.

Alexandru Musi vrea calificarea în Conference League

Tânărul fotbalist a avut cuvinte de laudă pentru adversari, dar mai ales pentru colegii săi. Internaționalul de tineret a spus că își dorește ca echipa lui să joace în preliminariile Conference League cu orice preț, și că nu contează pe cine vor înfrunta la

„Sunt o echipă bună, au fost mereu sus în acest campionat. Noi am avut mulți absenți, jucători importanți, dar am intrat noi cei tineri și ne-am făcut treaba. La Dinamo este un proiect foarte frumos, cu mulți jucători tineri. M-am simțit foarte bine pe teren cu Ianis Tarbă azi, sper să i se pună assist-ul. Mereu se poate mai mult. Mă bucur că am ajuns la Dinamo, am ajutat echipa să își atingă obiectivul, luptăm acum să ajungem în Conference League. Sunt foarte fericit aici. (n.r. – FCSB sau FC Botoșani la baraj?) Nu contează, mergem acolo focusați, luptăm pentru Europa, nu contează echipa!”, a spus Alexandru Musi la flash interviu.

Ianis Tarbă vrea ca Dinamo să învingă FCSB în barajul pentru Conference League

Ianis Tarbă a jucat și el în meciul cu U Cluj. Chestionat despre adversara pe care o dorește la baraj, tânărul fotbalist vrea ca Dinamo să o înfrunte pe FCSB, pe care să o învingă pentru o bucurie și mai mare. „E o experiență foarte frumoasă să joci la Dinamo. Suporterii sunt peste tot după noi. Încerc să îmi ajut echipa la fiecare meci. Era o opțiune să fac pasul în Spania, dar am văzut o șansă foarte bună să vin la un club ca Dinamo. Este o plăcere să joc aici. Suntem jucători tineri, foarte, foarte ambițioși. Vrem să demonstrăm fiecare și ne înțelegem foarte bine în vestiar. (n.r. – FCSB sau Botoșani?) Mi-e indiferent, dar aleg FCSB ca să câștigăm meciul și să fie sărbătoarea mai frumoasă”.

Alex Roșca vrea stadionul plin la barajul pentru Conference League

Alex Roșca a fost trimis în poartă pentru acest meci. După fluierul final, tânărul fotbalist a reacționat la rândul său și a spus că vrea un stadion plin cu FCSB la barajul final de Conference League. „Ne-am dorit să câștigăm să avem un moral bun pentru meciul cu FCSB. Au primit minute mai mulți jucători. Cred că este un sezon reușit. Am văzut și eu știrea despre mine că aș pleca. Nu este adevărat, nu știu cine a venit cu așa știre. Nu se pune problema. Așa a fost și anul trecut, poate puteam mai mult. Am progresat de la sezon, la sezon. De la retrogradare mergem spre cupele europene. (n.r. – FCSB sau Botoșani?) Nu m-am gândit, dar probabil suporterii vor un derby cu stadionul plin”.

