Jucătorii naționalei de rugby au efectuat vizita medicală: ”Așteptăm meciul cu Belgia de un an”

Jucătorii echipei naționale de rugby a României au efectuat vizita medicală în vederea meciului decisiv cu Belgia din Rugby Europe Championship și abia așteaptă să revintă pe teren într-un joc oficial.

Federația a anunțat că partida se va disputa duminică, 7 februarie, de la ora 15:30, pe stadionul ”Ion Oblemenco” din Craiova. ”Stejarii” vor juca în premieră pe arena din Bănie.

La finalul anului trecut, rugbyștii tricolori au efectat un stagiu de pregătire în Antalya.

Înaintea importantei partide cu Belgia, care ne poate scăpa de un baraj pentru evitarea retrogradării din Rugby Europe Championship în cazul unei victorii, jucătorii echipei naționale de rugby a României au efectaut vizita medicală.

”Va fi un partidă grea, pentru că venim după pauză. E un meci pe care îl așteptăm de un an. Eu cred că va fi bine, așa am încredere. Cred că era bine să fi jucat meciul anul trecut, să-l fi terminat. Era și ultima partidă, veneam după patru meciuri din CEN și cred că era bine dacă am fi terminat atunci și nu mai aveam grija ei acum”, a declarat Constantin Pristaviță.

”Deocamdată avem doar testele medicale, după care ne vom duce la Izvorani și vom începe să pregătim meciul. Avem destul timp ca să ne putem intra în formă. Nouă ne trebuie cinci puncte și cred că pe asta ne putem baza. Atuul nostru este că n-am pierdut acasă mai niciodată și că formăm o echipă în care tot timpul jucăm foarte bine când avem cuțitul la os”, a spus și Eugen Căpățână.

”Vom trata meciul la fel, nu contează unde-l jucăm, cum îl jucăm. De multe ori contează și stadionul, dar nevând public, nu cred că va fi o diferență mare. E un pic greu să tot schimbi stadionul la fiecare meci acasă, că tot trebuie să călătorești, să schimbi orașe, să schimbi terenurile de antrenament, cazări, însă ne-am obișnuit, de ceva vreme tot în deplasare jucăm”, a menționat Pristaviță.

”Nu trebuie să ne căutăm scuze cu terenul, cu vremea”

”Singura problemă e că nu putem avea spectatori. Cred că rugby-ul trebuie să se joace în toată țara, ca toată lumea să se poată bucura de el. Singurul impediment ar fi acesta, că nu pot asista oameni la meci, dar pentru mine ca sportiv e bine să văd toată România și să am de povestit că am jucat peste tot.

În cazul meu, pentru că sunt destul de emotiv, suporterii reprezintă un ajutor foarte mare. Cred că jucăm pentru cineva, pentru familie, pentru suporteri, pentru tot ce înseamnă suflarea rugbystică și cred că în acest context al pandemiei trebuie să ne gândim că ne vor urmări și ne vor susține, doar că altfel decât au făcut-o până acum. Dar vor fi cu siguranță acolo”, susține Căpățână.

Cei doi jucători ai naționalei României au vorbit și despre posibilitatea ca vreamea să fie neprielnică la ora meciului. ”Cel mai bine este să joci pe un teren curat, în timp ce cel mai dificil este o faci pe un teren înghețat. Atunci e foarte greu, nu poți să joci, e ca și cum am juca în parcare, nu e ceva normal. Însă oricum va fi vremea, noi vrem să jucăm la cel mai înalt nivel la care putem”, a afirmat Pristaviță.

”Nu se schimbă strategia. Ce vom întâmpina noi în funcție de teren, de vreme, asta vor face și ei. Nu trebuie să ne căutăm scuze, trebuie să fim concentrați sută la sută și să aducem cele cinci puncte, să ne gândim la calificarea ce va urma pentru Mondiale. Ăsta e lucrul cel mai important”, a precizat și Căpățână.

În final, cei doi rugbyști au vorbit și despre debutul campaniei de calificare la Cupa Mondială din Franţa 2023. ”Ca de fiecare dată, vrem să ne calificăm din prima, să reușim să câștigăm meciurile importante și să rezolvăm calificarea de anul acesta pe cât mai mult posibil”, a declarat Constantin Pristaviță

”Am mai spus-o și o mai spun, nu contează de pe ce loc te califici, important e să fii acolo, să fii cu națiunile mari și să demonstrezi încă o dată că rugby-ul încă poate, că rugby-ul e la nivel înalt”, a spus și Eugen Căpățână.