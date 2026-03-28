Jucătorii naționalei Iranului, gest incredibil la primul meci de la declanșarea războiului! Ce s-a întâmplat la intonarea imnului național. Video

Naționala Iranului a jucat vineri, 27 martie, primul meci după startul războiului declanșat în țara asiatică de SUA și Israel. A fost vorba despre o partidă amicală contra Nigeriei, care s-a disputat fără spectatori în Antalya, pe stadionul prim-divizionarei din Turcia, Antalyaspor. În momentul intonării imnurilor, jucătorii iranieni au surprins prin gestul făcut.

Jucătorii Iranului, gest incredibil la primul meci de la declanșarea războiului

Jucătorii naționalei Iranului au purtat banderole negre și au ținut în mâini ghiozdane în timpul intonării imnului. Conform unui oficial iranian, gestul a fost făcut în memoria elevelor ucise de o rachetă americană care a lovit o școală în chiar prima zi a conflictului. „Au fost foarte afectați de bombardarea școlii pentru fete și au vrut să își exprime condoleanțe.

Iran players held backpacks symbolizing students killed in the Minab school incident and sang the national anthem before a friendly vs Nigeria on Friday. The match in Antalya is behind closed doors over fears of protest chants from Iranian fans. — IranWire (@IranWireEnglish)

A fost o decizie colectivă a echipei. Suntem uniți”, a transmis Mehdi Mohammad Nabi, vicepreședinte al Federației Iraniene de Fotbal, conform . Meciul cu Nigeria a fost primul disputat de naționala Iranului de la startul războiului. Gruparea africană, care a ratat calificarea la Cupa Mondială, s-a impus cu 2-1. Moses Simon și Akor Adams au punctat pentru Nigeria, iar Mehdi Taremi a redus din diferență. Iranul va mai disputa un amical în această lună, tot în Turcia, contra echipei naționale din Costa Rica.

Continuă incertitudinea cu privire la prezența Iranului la Cupa Mondială

Iranul s-a numărat printre primele echipe care au obținut calificarea din preliminariile pentru Cupa Mondială din acest an, însă în acest moment nu este clar dacă reprezentativa asiatică va lua parte la turneul final. , unde ar trebui să joace toate meciurile din grupă, iar președintele american .

Cu toate acestea, conducătorii din Iran doresc ca naționala fie prezentă la Cupa Mondială și . Acest lucru pare greu de realizat, deoarece problemele organizatorice ar fi foarte mari, orașele care vor găzdui fiecare partidă fiind stabilite de mult timp. De asemenea, FIFA a vândut fanilor bilete pentru aceste meciuri.