Jucătorii naționalei Iranului, gest incredibil la primul meci de la declanșarea războiului! Ce s-a întâmplat la intonarea imnului național. Video

Naționala Iranului a disputat primul meci după startul războiului declanșat de SUA și Israel. Reprezentativa asiatică a întâlnit Nigeria într-un duel amical disputat în Turcia, iar jucătorii au făcut un gest neașteptat.
Bogdan Mariș
28.03.2026 | 08:30
Jucătorii naționalei Iranului, gest incredibil înainte de amicalul cu Nigeria. FOTO: Hepta
Naționala Iranului a jucat vineri, 27 martie, primul meci după startul războiului declanșat în țara asiatică de SUA și Israel. A fost vorba despre o partidă amicală contra Nigeriei, care s-a disputat fără spectatori în Antalya, pe stadionul prim-divizionarei din Turcia, Antalyaspor. În momentul intonării imnurilor, jucătorii iranieni au surprins prin gestul făcut.

Jucătorii naționalei Iranului au purtat banderole negre și au ținut în mâini ghiozdane în timpul intonării imnului. Conform unui oficial iranian, gestul a fost făcut în memoria elevelor ucise de o rachetă americană care a lovit o școală în chiar prima zi a conflictului. „Au fost foarte afectați de bombardarea școlii pentru fete și au vrut să își exprime condoleanțe.

A fost o decizie colectivă a echipei. Suntem uniți”, a transmis Mehdi Mohammad Nabi, vicepreședinte al Federației Iraniene de Fotbal, conform Reuters. Meciul cu Nigeria a fost primul disputat de naționala Iranului de la startul războiului. Gruparea africană, care a ratat calificarea la Cupa Mondială, s-a impus cu 2-1. Moses Simon și Akor Adams au punctat pentru Nigeria, iar Mehdi Taremi a redus din diferență. Iranul va mai disputa un amical în această lună, tot în Turcia, contra echipei naționale din Costa Rica.

Continuă incertitudinea cu privire la prezența Iranului la Cupa Mondială

Iranul s-a numărat printre primele echipe care au obținut calificarea din preliminariile pentru Cupa Mondială din acest an, însă în acest moment nu este clar dacă reprezentativa asiatică va lua parte la turneul final. Mai mulți oficiali din Iran au anunțat că echipa nu se va deplasa în SUA, unde ar trebui să joace toate meciurile din grupă, iar președintele american Donald Trump a afirmat la rândul său că iranienii nu ar trebui să fie prezenți.

Cu toate acestea, conducătorii din Iran doresc ca naționala fie prezentă la Cupa Mondială și au solicitat ca FIFA să mute toate meciurile echipei în Mexic. Acest lucru pare greu de realizat, deoarece problemele organizatorice ar fi foarte mari, orașele care vor găzdui fiecare partidă fiind stabilite de mult timp. De asemenea, FIFA a vândut fanilor bilete pentru aceste meciuri.

