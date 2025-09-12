Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Jucătorii naționalei României, puși la zid după meciul cu Cipru: “Atitudine arogantă! Parcă ciprioții erau cei în galben”

Robert Niță i-a criticat vehement pe jucătorii naționalei României la FANATIK SUPERLIGA, considerându-i principalii vinovați pentru remiza din Cipru.
Traian Terzian
12.09.2025 | 13:50
Jucătorii naționalei României, criticați aspru după remiza din Cipru. Sursă foto: colaj Fanatik

Echipa națională a României a terminat la egalitate cu Cipru, scor 2-2, și și-a diminuat șansele de a mai prinde unul din primele două locuri în grupa din preliminariile Mondialului de anul viitor, iar Robert Niță nu i-a iertat pe jucători pentru evoluția modestă.

Tunurile pe jucătorii naționalei după remiza din Cipru

Prezent în studio la cea mai recentă ediție a emisiunii FANATIK SUPERLIGA, Robert Niță a precizat că la 2-0 s-a gândit că va fi o victorie lejeră a ”tricolorilor”, însă la final a fost extrem de dezamăgit de prestația echipei.

”Săptămâna de națională a fost dezamăgitoare. La 2-0 cu Cipru ne gândeam că ștergem impresia proastă de la meciul cu Canada, că meciurile oficiale contează și jucătorii au fost motivați, sunt conștienți de importanța jocului.

Am văzut că ziceau după Canada că avem 4 finale, trebuie să le câștigăm, să jucăm foarte bine și la 2-0 după 30 de minute te gândeai că băieții au pus în practică ce au declarat. Dacă te uitai și la numele adversarului… că dacă te uitai până la final ciprioții parcă eram noi și ei erau cei în galben. Te gândeai că Cipru, 2-0, minutul 30, nu că le dai 3, 5, 7, dar că va fi un meci câștigat ușor”, a spus Niță.

Deranjat de aroganța lui Horațiu Moldovan

Fostul atacant s-a arătat deranjat de reacția virulentă a portarului Horațiu Moldovan la finalul întâlnirii de la Nicosia și a comentat ratarea uriașă pe care a avut-o Dennis Man la scorul de 2-1 pentru România.

”Imediat după gol dă ăla centrare prin fața porții și chiar mă gândeam… Horațiu Moldovan anticipează că va veni centrarea din partea dreaptă, iese din poartă și vine ăla în alunecare. Atunci m-am gândit că o ciupește ăla și o bagă în poartă și pe Horațiu îl prinde pe picior greșit.

Am zis să vezi discuții acum că de ce l-a titularizat domnul Lucescu după gafa cu Canada. Reacția lui de la final e puțin arogantă, mai ales că vine și după un rezultat catalogat prost, care practic te scoate din joc.

Se face 2-1, la fel, iar ai ocazie, nu știi să gestionezi. Ai singur cu portarul, degeaba spune toată lumea că face cursă (n.r. – Dennis Man), nu, face o preluare proastă, lungă, se apropie foarte mult de portar, alege soluția proastă. Dacă ți-ai făcut preluarea lungă nu mai încerci să dai nici peste el, nici pe lângă, încerci să driblezi”, a afirmat Robert Niță, la FANATIK SUPERLIGA.

Robert Niță a măturat pe jos cu jucătorii naționalei

