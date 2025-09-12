Jucătorii naționalei României, puși la zid după meciul cu Cipru: “Atitudine arogantă! Parcă ciprioții erau cei în galben”

Echipa națională a României a terminat la egalitate cu Cipru, scor 2-2, și în grupa din preliminariile Mondialului de anul viitor, iar Robert Niță nu i-a iertat pe jucători pentru evoluția modestă.

ADVERTISEMENT

Tunurile pe jucătorii naționalei după remiza din Cipru

Prezent în studio la cea mai recentă ediție a , Robert Niță a precizat că la 2-0 s-a gândit că va fi o victorie lejeră a ”tricolorilor”, însă la final a fost extrem de dezamăgit de prestația echipei.

”Săptămâna de națională a fost dezamăgitoare. La 2-0 cu Cipru ne gândeam că ștergem impresia proastă de la meciul cu Canada, că meciurile oficiale contează și jucătorii au fost motivați, sunt conștienți de importanța jocului.

ADVERTISEMENT

Am văzut că ziceau după Canada că avem 4 finale, trebuie să le câștigăm, să jucăm foarte bine și la 2-0 după 30 de minute te gândeai că băieții au pus în practică ce au declarat. Dacă te uitai și la numele adversarului… că dacă te uitai până la final ciprioții parcă eram noi și ei erau cei în galben. Te gândeai că Cipru, 2-0, minutul 30, nu că le dai 3, 5, 7, dar că va fi un meci câștigat ușor”, a spus Niță.

Deranjat de aroganța lui Horațiu Moldovan

Fostul atacant s-a arătat deranjat de la finalul întâlnirii de la Nicosia și a comentat ratarea uriașă pe care a avut-o Dennis Man la scorul de 2-1 pentru România.

ADVERTISEMENT

”Imediat după gol dă ăla centrare prin fața porții și chiar mă gândeam… Horațiu Moldovan anticipează că va veni centrarea din partea dreaptă, iese din poartă și vine ăla în alunecare. Atunci m-am gândit că o ciupește ăla și o bagă în poartă și pe Horațiu îl prinde pe picior greșit.

ADVERTISEMENT

Am zis să vezi discuții acum că de ce l-a titularizat domnul Lucescu după gafa cu Canada. Reacția lui de la final e puțin arogantă, mai ales că vine și după un rezultat catalogat prost, care practic te scoate din joc.

Se face 2-1, la fel, iar ai ocazie, nu știi să gestionezi. Ai singur cu portarul, degeaba spune toată lumea că face cursă (n.r. – Dennis Man), nu, face o preluare proastă, lungă, se apropie foarte mult de portar, alege soluția proastă. Dacă ți-ai făcut preluarea lungă nu mai încerci să dai nici peste el, nici pe lângă, încerci să driblezi”, a afirmat Robert Niță, la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT