„Jucătorii nu înțeleg limba!”. Criza de la naționala mică a României s-a adeverit. Câte goluri au putut să ia tricolorii în doar două meciuri cu Germania

În urmă cu câteva luni, iar acest lucru se confirmă în continuare. „Micii tricolori” au primit 15 goluri în cele două meciuri de pregătire pe care le-au disputat împotriva Germaniei.

ADVERTISEMENT

Dezastru pentru România U16! Germania a înscris de 15 ori în poarta selecționatei lui Alexandru Ciobanu

În perioada 5-15 octombrie, naționala României U16 a efectuat un stagiu de pregătire, iar ca teste finale au disputat două meciuri amicale împotriva selecționatei similare a Germaniei. Rezultatele acestor meciuri nu au făcut decât să întărească și mai tare avertismentele lui Nicolae Roșca cu privire la lipsa de valoare a acestei generații.

Prima partidă a fost disputată pe 10 octombrie, iar nemții s-au impus categoric cu 7-0. La patru zile distanță, „micii tricolori” au părut că pot face o figură mai frumoasă, după ce au marcat de două ori în prima repriză, deși scorul pauzei indica 4-2 pentru Germania. În a doua repriză, Germania U16 și-a făcut de cap din nou, iar la final s-a impus cu un zdrobitor 8-2. În total, românii au primit 15 goluri în doar două meciuri de la Germania.

ADVERTISEMENT

Ce spunea Nicolae Roșca, fostul selecționer U16, în urmă cu câteva luni

România U16, condusă la acea vreme de Nicolae Roșca, a pierdut două meciuri într-un mod la fel de rușinos în luna martie a acestui an. Micii tricolori au fost învinși cu 4-2 de Ucraina și cu 4-0 de Polonia, iar la finalul acestui stagiu de pregătire, fostul selecționer nu s-a ferit de cuvinte și a spus lucrurilor pe nume:

„Din păcate, nu sunt mulți fotbaliști foarte valoroși între cei care alcătuiesc generația 2009. Puțini dintre cei prezenți la acest turneu au confirmat. Se întâmplă, nu avem ce face, sunt generații și generații. Am încercat să rulez cât mai mulți jucători în multele amicale pe care le-am avut. De pildă, aici i-am lăsat acasă pe cei asupra cărora mi-am făcut o idee și am încercat să-i văd și pe alții. Aria de selecție nu este însă una foarte mare, aducem jucători în principal de la Academii și de afară, pentru că scoutingul FRF este foarte bun.

ADVERTISEMENT

Vor fi și dintre cei care, când vor mai crește și nu se vor mai regăsi pe la loturi sau nu intră în atenția unor cluburi măcar de ligă a doua, se vor lăsa! Câte cazuri n-au fost? Ce să-i faci, selecția naturală funcționează. Sau mai este cazul unora care sunt vedete, faraoni, pe la echipe mai mici și antrenorul nu este unul cu experiență. Acesta îl lasă să facă pe teren ce vrea el, că, na, e cel mai bun. Apoi, când puștiul crește și ajunge la o echipă mai bună, unde e un antrenor cu experiență la nivelul ăsta, s-ar putea să fie prea târziu să mai scoată ceva din el! E greu să-l mai disciplinezi în joc”, spunea Nicolae Roșca.

ADVERTISEMENT

Una rece, două calde. Cum s-au descurcat naționalele României U17 și U21 în meciurile din calificările pentru EURO

Deși reprezentativa sub 16 ani a României a pierdut rușinos contra Germaniei, naționalele U17 și U21 s-au descurcat foarte bine în meciurile disputate pe data de 14 octombrie. în timp ce elevii lui Costin Curelea au câștigat, la rândul lor, un meci din calificările pentru EURO 2027. Naționala U21 s-a impus cu 2-0 în fața Ciprului, însă au pierdut unul dintre fotbaliștii importanți,