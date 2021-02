Jucătorii olteni visează la event după victoria cu FC Botoșani: ”Încercăm să câştigăm ambele trofee”

Jucătorii olteni visează la event după victoria din meciul cu FC Botoșani, din optimile de finală ale Cupei României, dar totodată sunt pragmatici în ciuda faptului că sunt singa echipă de play-off rămas în competiția KO.

U Craiova s-a impus cu 1-0 prin golul din penalty al lui Cicâldău și este principala favorită la câștigarea trofeului.

În minutul 10 al confruntării s-a petrecut o fază controversată, la un duel în careu între George Cîmpanu și Marcel Holzmann, fază la care moldovenii au cerut și ei dictarea unui penalty, însă arbitrul nu a dictat nimic.

Victoria cu FC Botoșani îi face să viseze pe jucătorii olteni

Victoria în fața celor de la FC Botoșani pe un teren foarte greu îi face pe jucătorii olteni să viseze la event. ”Bineînţeles că încercăm să câştigăm ambele trofee. Am avut două zile de pregătire cu noul antrenor, cu siguranţă vom avea mai mult timp să pregătescă dânsul”, a declarat Alexandru Cicâldău.

”Suntem fericiţi pentru că am zis că trebuie să venim aici să obţinem calificarea indiferent de condiţiile de aici şi de jocul nostru. Foarte, foarte frig, terenul îngheţat. Ne bucurăm că am obţinut calificarea şi zic că am meritat”, a mai spus marcatorul unicului gol.

Vătăjelu e cu gândul doar la rezultate

”Dacă ne uităm cum s-a prezentat vremea şi terenul, cred că a fost o victorie destul de muncită. Ne aşteptam ca Botoşani să paseze şi nu ştiu dacă au ajuns de două ori la poartă. Au avut posesia, dar noi am fost mai pragmatici şi ne bucurăm că am trecut mai departe”, a afirmat și Bogdan Vătăjelu.

”Chiar dacă sunt sigur că fanii noştri o să ne acuze că nu jucăm un fotbal frumos pentru că lor le place să jucăm frumos, dar până la urmă ne interesează rezultatele imediate şi numai victoriile ne pot aduce încredere suplimentară.

Au fost eliminate echipe bune din Liga 1, dar vă asigur că nu o să fie meci uşor. Să nu ne gândim că jucăm cu Petrolul sau cu altă echipă de Liga 2 şi vom avea meci uşor, niciodată.

Ouzounidis este un antrenor care a jucat la nivel înalt, este un fost fundaş central aşa că să nu primim gol e primordial pentru noi şi desigur pe parcurs după ce căpătăm încredere, cu siguranţă vom arăta şi un alt joc ofensiv”, a precizat Vătăjelu.

