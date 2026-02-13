Sport
Betano sponsor oficial Cupa României

Jucătorii out din lot de la FCSB, antrenament pe „Ion Oblemenco”! Cum au apărut Cisotti şi Graovac. Video

În cursa pentru calificarea în fazele eliminatorii ale Cupei României Betano, FCSB e cu gândul mai mult la derby-ul cu Craiova din campionat. Cisotti și Graovac nu au făcut parte din lot, dar s-au antrenat pe „Oblemenco”
Cristian Măciucă, Tibi Cocora
13.02.2026 | 09:00
Jucatorii out din lot de la FCSB antrenament pe Ion Oblemenco Cum au aparut Cisotti si Graovac Video
CORESPONDENȚĂ DIN CRAIOVA
Jucătorii out din lot de la FCSB, antrenament pe „Ion Oblemenco” înainte de meci! Cum au apărut Cisotti şi Graovac. FOTO: Fanatik
ADVERTISEMENT

Juri Cisotti și Daniel Graovac au fost marii absenți ai FCSB-ului în meciul cu Universitatea Craiova din Cupa României Betano. Deși nu au fost în lot, cele două vedete ale campioanei României au făcut antrenament pe „Ion Oblemenco”.

Cisotti și Graovac, antrenament pe „Ion Oblemenco” înainte de U Craiova – FCSB

Juri Cisotti și Daniel Graovac au ieșit cu leziuni musculare din meciul FCSB – FC Botoșani 2-1 și au primit tratament inclusiv de la „vraciul” Marijana Kovacevic. Cei doi au fost recuperați în timp record și au făcut deplasarea cu echipa la Craiova. Cu toate acestea, ei au fost menajați pentru meciul din Cupa României Betano.

ADVERTISEMENT

Cel mai probabil, Cisotti și Graovac vor apărea pe teren în partida de campionat. Derby-ul din etapa a 27-a a SuperLigii, Universitatea Craiova – FCSB, este programat duminică, 15 februarie, de la ora 20:30. Mijlocașul italian și fundașul bosniac au testat deja suprafața de joc de pe „Ion Oblemenco”. Alături de Thomas Neubert și de ceilalți jucători lăsați în afara lotului, ei au făcut antrenament înaintea duelului din Cupa României Betano.

cisotti și graovac cu neubert
Cisotti și Graovac s-au antrenat cu Thomas Neubert pe „Ion Oblemenco”. FOTO: Fanatik

Mihai Toma a fost scos din lot, deși era anunțat titular la FCSB

Printre fotbaliștii lăsați în afara lotului pentru meciul din Cupa României Betano s-a numărat și Mihai Toma. Mijlocașul în vârstă de 18 ani a fost scos de pe foame, deși, inițial, era anunțat titular pe „Ion Oblemenco”. În locul său a fost introdus în primul „11” Octavian Popescu, care ar fi trebuit să figureze pe banca de rezerve.

ADVERTISEMENT
„Răspunsul NATO va fi devastator”. Rutte spune ce se va întâmpla în cazul...
Digi24.ro
„Răspunsul NATO va fi devastator”. Rutte spune ce se va întâmpla în cazul unui război cu Rusia

(n.r. – dacă Cisotti și Graovac sunt apți de joc cu Craiova) Cu Gigi nu mai vorbim? Nu se pune problema de Cupă. În Cupă vor juca mulți fotbaliști care nu au minute. Foarte mulți suporteri vor fi nemulțumiți, dar avem șanse foarte mici să mergem mai departe. Nu ne putem pune piedici singuri în ocuparea unui loc de play-off”, a declarat Mihai Stoica, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, despre strategia FCSB-ului pentru cele două meciuri din Bănie.

ADVERTISEMENT
UEFA a intervenit de urgență și a schimbat adversarul României! ”Nu se poate”
Digisport.ro
UEFA a intervenit de urgență și a schimbat adversarul României! ”Nu se poate”

Juri Cisotti și Daniel Graovac, antrenament pe Ion Oblemenco

Românul celebru cu care Mihai Stoica s-a împăcat după 18 ani. „Așa e...
Fanatik
Românul celebru cu care Mihai Stoica s-a împăcat după 18 ani. „Așa e la bătrânețe.”
El este singurul jucător de la FCSB pe care l-a remarcat Gigi Becali....
Fanatik
El este singurul jucător de la FCSB pe care l-a remarcat Gigi Becali. Ce se întâmplă, de fapt, cu Dawa
Top 8 echipe din Cupa României. Acesta este tabloul sferturilor de finală cu...
Fanatik
Top 8 echipe din Cupa României. Acesta este tabloul sferturilor de finală cu tot cu derby-ul Universitatea Craiova – CFR Cluj. Program complet
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Radu Naum n-a mai suportat stilul lui Gigi Becali și a răbufnit: 'Ce...
iamsport.ro
Radu Naum n-a mai suportat stilul lui Gigi Becali și a răbufnit: 'Ce aveți în seara asta? Doamne ferește!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!