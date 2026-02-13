Jucătorii out din lot de la FCSB, antrenament pe „Ion Oblemenco”! Cum au apărut Cisotti şi Graovac. Video

ADVERTISEMENT

Juri Cisotti și Daniel Graovac au fost marii absenți ai FCSB-ului în meciul cu Universitatea Craiova din Cupa României Betano. Deși nu au fost în lot, cele două vedete ale campioanei României au făcut antrenament pe „Ion Oblemenco”.

Cisotti și Graovac, antrenament pe „Ion Oblemenco” înainte de U Craiova – FCSB

Juri Cisotti și Daniel Graovac au ieșit cu leziuni musculare din meciul FCSB – FC Botoșani 2-1 și au primit . Cei doi au fost recuperați în timp record și au făcut deplasarea cu echipa la Craiova. Cu toate acestea, ei au fost menajați pentru meciul din Cupa României Betano.

Cel mai probabil, Cisotti și Graovac vor apărea pe teren în partida de campionat. Derby-ul din etapa a 27-a a SuperLigii, Universitatea Craiova – FCSB, este programat duminică, 15 februarie, de la ora 20:30. Mijlocașul italian și fundașul bosniac au testat deja suprafața de joc de pe „Ion Oblemenco”. Alături de Thomas Neubert și de ceilalți jucători lăsați în afara lotului, ei au făcut antrenament înaintea

Mihai Toma a fost scos din lot, deși era anunțat titular la FCSB

Printre fotbaliștii lăsați în afara lotului pentru meciul din Cupa României Betano s-a numărat și Mihai Toma. Mijlocașul în vârstă de 18 ani a fost scos de pe foame, deși, inițial, era anunțat titular pe „Ion Oblemenco”. În locul său

„(n.r. – dacă Cisotti și Graovac sunt apți de joc cu Craiova) Cu Gigi nu mai vorbim? Nu se pune problema de Cupă. În Cupă vor juca mulți fotbaliști care nu au minute. Foarte mulți suporteri vor fi nemulțumiți, dar avem șanse foarte mici să mergem mai departe. Nu ne putem pune piedici singuri în ocuparea unui loc de play-off”, a declarat Mihai Stoica, în exclusivitate la

