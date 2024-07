Jucătorii Petrolului, cu moralul la pământ din cauza problemelor de la club după 0-0 cu Gloria Buzău: ”Cu 3 ore înainte de joc nu știam cine poate evolua”

La primul meci oficial cu turcul Mehmet Topal pe banca tehnică, . În startul reprizei secunde, Gicu Grozav a ratat un penalty pentru ”lupii galbeni”.

Jucătorii Petrolului, dărâmați după remiza cu Gloria Buzău

La finalul partidei Petrolul – Gloria Buzău 0-0, din prima etapă a SuperLigii, jucătorii formației ploieștene s-au plâns de faptul că există restanțe salariale, dar și pentru că fotbaliștii nou veniți nu au putut fi legitimați și astfel nu au jucat.

”Văd un campionat cam ca cel de anul trecut. Fiecare punct contează, încercăm să luăm maxim din fiecare joc și să fim cât mai sus în clasament. Cu siguranță contează partea financiară, dar mai mult a contat că au fost mulți jucători nu au putut juca, cu 3 ore înainte de joc nu știam cine poate evolua.

Toate astea contează, dar când e greu trebuie să fim uniți. Sunt restanțe salariale, că sunt 2 luni, că sunt 3 e tot aia. Mehmet Topal e foarte apropiat de noi, e ca un frate. Ne oferă toată libertatea fotbalistică și ne dorim să avem rezultate împreună.

Dacă ne certăm, ne împăcăm, suntem o familie. Nu am avut de ce să mă bat cu Hanca. Suporterii știu ce se întâmplă la echipă”, a declarat fundașul Valentin Țicu, referitor și la faptul că .

Grozav vrea legi în favoarea fotbaliștilor

Căpitanul Gicu Grozav și-a cerut scuze pentru penalty-ul ratat în întâlnirea cu Gloria Buzău și a cerut niște legi care să-i apere pe jucătorii care nu își primesc banii din contractele cu cluburile.

”Sunt supărat că nu am reușit să marchez. Probabil că dacă marcam aveam șanse foarte mari să luăm toate cele 3 puncte. Îmi pare rău, se întâmplă. Trebuie să ridicăm capul sus și să mergem mai departe.

Am avut câteva oportunități de a marca, dar ei au venit să se apere. Pregătisem meciul într-o altă formulă, dar am aflat cu câteva ore înainte de începerea meciului că jucătorii nou veniți nu pot juca. Pe mine nu m-a afectat, am avut o echipă competitivă, dar sunt supărat că nu am câștigat.

Sunt prea supărat să vorbesc de lucrurile extrasportive. Sper că o să se rezolve cât mai repede problemele financiare și să fim focusați doar la fotbal. Ar trebui să se dea niște legi în favoarea jucătorilor, dar deocamdată suntem departe de acest lucru”, a spus Grozav.