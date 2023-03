Jucătorii Petrolului nu se culcă pe o ureche după victoria de la Craiova: „Să nu fim superficiali!” / „În România, când e bine o lași mai moale!”

Petrolul a devenit lider în play-out-ul SuperLigii după însă antrenorul Florin Pârvu și jucătorii săi nu fac petrecere după acest succes. Ei sunt realiști și spun că nu se gândesc la cupele europene, ci vor mai întâi să-și securizeze locul în prima ligă.

Florin Pârvu avertizează după victoria Petrolului cu FC U Craiova: „Să nu fim superficiali”

Petrolul a renăscut în ultima perioadă și, după trei victorii consecutive în SuperLiga, a trecut pe primul loc în clasamentul din play-out. Coincidență sau nu, evoluțiile foarte bune ale „lupilor galbeni” au început să apară după ce care au dat mari bătăi de cap în prima parte a campionatului.

iar acum ploieștenii se pot gândi la obiective mult mai mărețe, nu numai la salvarea de la retrogradare. Un prim pas ar fi câștigarea play-out-ului, iar mai apoi a barajelor pentru cupele europene. Cu toate acestea, antrenorul Florin Pârvu îndeamnă la realism și le cere elevilor săi să nu trateze cu superficialitatea meciurile care vor urma.

„Meritul este al jucătorilor pentru efort și pentru că au crezut în victorie. Țicu este într-o creștere foarte mare. Dar importantă este victoria, că am plecat cu cele trei puncte la Ploiești. Știam ce ne așteaptă la Craiova, am făcut o analiză bună.

Sunt jucători buni, care te taxeză dacă au spații. La Ploiești s-a creat un grup foarte bun, jucătorii sunt uniți, asta contează cel mai mult. Mă bucur că am avut inspirație cu Borța acolo și să îl urc pe Doua. Mai sunt jocuri de disputat și nu trebuie să fim superficiali. Trebuie să muncim mai mult, luni suntem la antrenament și vom pregăti meciul cu Mioveni.

Vă spun sigur, play-out-ul este foarte disputat. Orice victorie sau înfrângere contează în clasament. Nu vrem să spunem că facem un joc de așteptare, importante sunt punctele. Am vorbit la final cu Bauza, e un jucător bun, care îmi place foarte mult. Am știut să blocăm, nu a avut spațiu. Felicitări băieților, vin după o săptămână grea”, a spus Florin Pîrvu după victoria obținută de Petrolul la Craiova.

Paul Papp: „Obiectivul rămâne salvarea de la retrogradare”

Pe aceeași linie s-a înscris și fundașul Paul Papp, cu o evoluție foarte bună în partida de vineri seara. Acesta a subliniat faptul că nu trebuie să se entuziasmeze foarte tare după această victorie, iar obiectivul echipei rămâne în continuare salvarea de la retrogradare

„Înseamnă mult pentru noi că am ajuns pe primul loc. Să nu uităm că trebuie să ne salvăm de la retrogradare prima dată, apoi vom vedea. Așa e la noi, la români, batem un meci-două, apoi ne vedem acolo sus. Obiectivul rămâne salvarea de la retrogradare. E important că ne-am liniștit cu banii, dar știm cum e în România, când e bine, o lași mai moale”, a declarat Papp.

Gicu Grozav: „Mergem acasă fericiți!”

Mult mai euforic decât antrenorul și colegii săi a fost atacantul Gicu Grozav. El a apreciat prestația echipei în partida de pe „Ion Oblemenco”, mai ales că a fost obținută în condiții speciale. Mai mulți jucători ai Petrolului au fost afectați de virusul gripal în zilele premergătoare meciului, iar procesul de pregătire a fost perturbat.

„A fost o săptămână grea. Acest virus ne-a afectat pe mulți dintre noi, dar ne-am concentrat bine, am muncit cât am putut și am venit în această seară după un drum lung și am luat cele trei puncte. Mergem acasă bucuroși. Într-adevăr, știam ce ne așteaptă la Craiova. E o echipă bună căreia îi place să țină de posesie. Am continuat să ne apărăm bine și am luat cele trei puncte.

Suntem pe primul loc, dar mai sunt meciuri de disputat. Ne așteaptă meciuri grele, rămânem cu picioarele pe pământ. După terminarea play-out-ului vedem unde ne vom clasa și vedem ce avem de făcut în continuare. Cum am spus, știam că va fi un meci greu, mai ales că joacă acasă Craiova. Ne-am pregătit bine. Drept dovadă, se și vede. Am luat punctele și mergem la Ploiești fericiți.

Când lucrurile sunt bine din punct de vedere financiar și sportiv lucrurile încep să se vadă. Ne bucură, rămânem concentrați. Ne pregătim bine și la următorul meci să fim sută la sută. Și pentru mine ar însemna ceva frumos. Am mai jucat cu Petrolul în cupele europene. Pentru asta ne luptăm, dar, cum am spus la început. Rămânem cu picioarele pe pământ și la final vom vedea ce se va întâmpla”, a spus Gicu Grozav după partida din Bănie.