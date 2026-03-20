Jucătorii Rapidului acuză un blocaj după o nouă înfrângere cu CFR Cluj: ”Poate e ceva mental”

Clasamentul play-off-ului din SuperLiga s-a strâns după ce Rapid a suferit o înfrângere la limită pe terenul lui CFR Cluj. Ce explicații au avut jucătorii lui Costel Gâlcă pentru acest eșec care i-a împiedicat să revină pe prima poziție a clasamentului.

Reacțiile jucătorilor de la Rapid după înfrângerea cu CFR Cluj

Imediat după încheierea partidei din Gruia, din , atacantul Claudiu Petrila a mărturisit că există un blocaj mental la duelurile cu CFR Cluj, însă a explicat că se aștepta să vină și jocuri mai puțin reușite pentru că adversarii sunt extrem de valoroși.

”Un meci foarte greu, un teren foarte complicat. Nu încerc să ne caut scuze, a fost un meci echilibrat, ei au marcat primii și au câștigat. În febra meciului nu stai să te gândești la mai multe variante, o iei pe prima care crezi că e cea mai bună.

Poate e ceva mental, trebuie să trecem peste asta și să facem meciuri mai bune. Era clar că vor fi și momente de genul ăsta, nu poți să câștigi toate meciurile. Sunt numai meciuri complicate și oricine poate câștiga.

Așteptările mele (n.r. – pentru meciul cu Turcia) sunt destul de mari, avem șansa noastră, trebuie să ținem de ea și să mergem cu dorință. Au jucători buni, dar teama nu există în fotbal. Când intri în teren ești egal cu oricine”, a declarat Petrila, la flash-interviu.

Dobre, mesaj de încurajare pentru coechipieri

Căpitanul Alex Dobre a fost frustrat de faptul că jucătorii Rapidului nu au dat dovadă de luciditate în fața porții adverse și au pierdute puncte importante, dar, în același timp, a îndemnat pe toată lumea să ridice capul din pământ pentru că există în continuare șanse la titlu.

”Dezamăgit pentru înfrângerea din această seară. Sunt trist pentru că nu am reușit să ne concentrăm mai mult pe contraatacuri, pe decizii în fața porții, să luăm niște decizii mai bine care să ne aducă golul. Trebuie să reglăm lucrul acesta, să fim mai atenți pe viitor. Consider că a fost un fotbal bun din ambele părți, cu ocazii.

Nu trebuie să ne ancorăm în înfrângerea din această seară. Trebuie să vedem ce am făcut greșit, să reparăm lucrurile, mai sunt multe meciuri, trebuie să rămânem pozitivi, mai avem o șansă și putem scoate maximum din fiecare etapă”, a spus Dobre.

Optimism debordant înaintea barajului cu Turcia

După ce a trecut peste înfrângerea suferită de Rapid în duelul cu CFR Cluj, atacantul giuleștenilor, alături de coechipieri săi Marian Aioani și Claudiu Petrila, s-a arătat extrem de încrezător pentru meciul de baraj cu Turcia și este convins că ”tricolorii” pot obține o victorie.

”Nimeni nu e perfect. Pe mine mă interesează să avem o atitudine corectă pentru că ați văzut câți suporteri sunt alături de noi. E păcat să nu oferim totul pentru ei și pentru noi, avem o șansă reală să facem ceva frumos după atâția ani. Nu e bine să ne ancorăm în înfrângerea asta. Mai avem șanse.

Consider că trebuie să mergem pozitivi, încrezători, trebuie să ne ridicăm la cel mai înalt nivel fizic și mental. Noi, românii, avem acea atitudine, acel nerv care ne poate ajuta să realizăm ce ne dorim. Când suntem uniți putem reuși lucruri frumoase. Am încredere că suntem un lot frumos și putem reuși ceva bun”, a afirmat Alex Dobre.