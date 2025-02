Jucătorii Rapidului, acuze dure după înfrângerea cu U Cluj: ”Nici măcar nu s-a dus să verifice”

Imediat după încheierea partidei cu U Cluj, jucătorii de la Rapid au arătat cu degetul spre arbitrul Viorel Cojocaru, cel care nu a dictat o lovitură de la 11 metri după un fault al lui Van der Werff asupra lui Manea.

Reacțiile jucătorilor de la Rapid după eșecul cu U Cluj

Mijlocașul Claudiu Micovschi a fost extrem de vehement la , considerând că Rapid a fost privată de un penalty clar, și astfel nu a obținut niciun punct în etapa a 24-a din SuperLiga.

”După părerea mea un meci început cum nu se putea mai rău, am primit gol pe o fază fixă. Am egalat, consider că am dominat. Patru faulturi în careu și nici măcar nu s-a dus să verifice la VAR. L-a călcat clar pe Manea, nu e posibil așa ceva.

Nu am reușit să aducem niciun punct, trebuie să continuăm să muncim. Urmează 6 finale, trebuie să câștigăm meciul de marți. Nu știu de ce nu aducem puncte de afară, poate trebuie să fim mai lucizi. Astăzi am avut ocazii, a fost și lovitura de cap a lui Burmaz din final când se putea termina 2-2”, a declarat Micovschi, la .

”Ne-a lipsit că nu am înscris al doilea gol. E dezamăgitor că plecăm de aici fără niciun punct. Ei au înscris și noi nu am marcat dintr-o ocazie uriașă. Cred că trebuia să avem un penalty, așa se întâmplă uneori.

Vrem să câștigăm acasă și în deplasare… cred că vor veni și punctele din deplasare. Depindem de noi ca să ajungem în play-off, nu este nimic pierdut”, a spus și mijlocașul Tobias Christensen.

Șumudică, criză de nervi în direct

La rândul său, antrenorul Marius din cauza arbitrajului lui Viorel Cojocaru. După ce a lansat o serie de acuze, tehnicianul Rapidului a plecat val-vârtej de la flash-interviu.

”Ați văzut meciul? Mie mi-e jenă de tot ce s-a întâmplat în seara asta. S-au dat 6 minute de prelungire, dar nu ne mai dădeau mingile, se pierdeau mingile. Nu înțeleg nici de ce nu s-a mai inventat VAR-ul ăsta. Data trecută, la un alt meci, a căzut un jucător, s-a dat cu var pe față, și-a făcut make-up și s-a dat penalty.

Am avut penalty clar! Toată lumea spune asta! Îl calcă de la spate pe Manea, e penalty cât casa! Spuneți un meci al Rapidului, în care Rapid e avantajată. Și nici nu-mi doresc! Încercăm să jucăm, să facem totul pe teren.

Poate domnul Cojocaru nu a văzut, dar la VAR? Poate să vină Crăciunescu, Porumboiu, dar nimeni n-are cum să-mi spună că ăsta nu e un penalty clar! E penalty clar și nici nu mai stau să discut altceva acum!”, a tunat Șumudică.