Jucătorii Rapidului au spus lucrurilor pe nume după amicalul cu Wisla Plock: „Obiectivul nu e să termini pe locul 1 de Crăciun”

Rapid a pierdut în primul amical al stagiunii de pregătire împotriva polonezilor de la Wisla Plock. Marian Aioani și Alexandru Pașcanu au oferit declarații la finalul înfrângerii cu scorul de 1-2.

Alex Pașcanu nu s-a lăsat demoralizat de pierderea primului loc în SuperLiga României

Alex Pașcanu a fost unicul marcator al Rapidului în înfrângerea cu 1-2 în fața formației poloneze Wisla Plock. La final, el a împărtășit primele impresii de după meci. Totodată, el a vorbit despre întreaga perioadă de pregătire, dar și despre obiectivele echipei.

Deși Rapid a fost lider pentru o bună parte a sezonului regulat, giuleștenii au pierdut această poziție în fața Universității Craiova chiar înainte de vacanța de iarnă. Stoperul nu se lasă demoralizat de acest lucru și este sigur că mai e mult de muncă până la titlul de campioană, iar cei ce au terminat anul pe primul loc nu au nimic de câștigat din acest lucru:

„A fost o lecție fizică. Trebuia să vedem cum suntem după vacanță și cred că a fost un exercițiu foarte bun. Vremea a fost foarte bună de fotbal. Dacă stăm să analizăm meciul pe fiecare fază, avem și puncte bune, și puncte rele. Mâine mai avem încă un test, iar această pregătire a fost până în momentul de față foarte bună.

Obiectivul este să terminăm pe 1 la finalul campionatului, nu de Crăciun. Mai este mult până în luna mai și trebuie să ne luptăm la primele locuri. (n.r. – îți pleacă colegii?) Jucătorii vin, pleacă… eu deja m-am obișnuit că asta e viața de fotbalist. Nu știu ce se va întâmpla cu transferurile, nu este treaba mea”, a spus Alex Pașcanu la finalul partidei cu Wisla.

Marian Aioani este de părere că Wisla a profitat de un penalty acordat eronat

după ce arbitrul a decis că Marian Aioani l-a faultat pe un adversar în propriul careu. Decizia centralului de a dicta lovitură de pedeapsă l-a nemulțumit pe portarul giuleștenilor:

„A fost un meci bun, un meci de pregătire în care trebuia să arătăm ce am pregătit pentru următoarele meciuri de campionat. Cred că am arătat destul de bine, am avut destule situații de a marca, per total a fost un meci reușit. (n.r. – Dacă ar fi fost VAR, ar fi fost penalty la tine?) Ce penalty… ați văzut și voi, ce penalty să fie? Habar n-am din ce ligă sunt arbitrii. Ce contează este că nu a fost penalty.

Când vrei să joci, să construiești cu pase scurte, e normal că apar și anumite riscuri. La golul doi am încercat să ieșim din presingul lor și s-a greșit. E bine că s-a greșit aici și vom analiza tot ce s-a întâmplat pe parcursul acestui meci. Nu cred că mai contează pe ce temperatură o să jucăm. Important este să reușim să câștigăm”, a declarat Marian Aioani.

Universitatea Craiova a pierdut împotriva lui Stuttgart II

După ce Rapid nu a reușit să se impună în meciul cu Wisla, nici Universitatea Craiova nu s-a descurcat mai bine în amicalul cu echipa secundă a celor de la VfB Stuttgart.

Formația lui Coelho a fost condusă la două goluri diferență, însă Houri și Nsimba au restabilit egalitatea în doar șase minute. Golul victoriei a venit în urma unui șut deviat, iar Universitatea Craiova a pierdut în al doilea meci de pregătire din Antalya.