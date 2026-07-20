Jucătorii Rapidului, cuceriţi de noul antrenor: „Ne ține în priză” / „Uneori cădem pe o ureche și nu e bine” 

ADVERTISEMENT

Rapid a spart gheața și a învins-o, în sfârșit, pe Sepsi. Covăsnenii aveau o serie de 8 meciuri la rând fără înfrângere în fața giuleștenilor. La final de meci, jucătorii lui Daniel Pancu (48 de ani) și-au lăudat noul antrenor.

Daniel Pancu și-a cucerit jucătorii! Elogii după Rapid – Sepsi 1-0

În primul meci din noul sezon, OSK. Alb-vișiniii nu mai câștigaseră contra covăsnenilor din 2023. A fost și primul meci cu Lars Kramer căpitan, iar fostul purtător al banderolei, Alex Dobre, nu s-a arătat deranjat deloc.

ADVERTISEMENT

„Ne bucurăm enorm pentru cele trei puncte, pentru suportul fanilor, este o bucurie pentru toată lumea, mai ales că jocul a fost foarte bun. Au trecut multe meciuri de când nu am mai câştigat, ne era dor de acest sentiment. I-am ţinut în jumătatea lor, am presat, am crezut că vom marca mai mult, dar ne bucurăm pentru cele trei puncte. Contează să construim de acum şi să reuşim lucruri frumoase.

Lucrăm la partea ofensivă, vrem să fim mai decisivi, să ne concentrăm mai mult pentru ocaziile pe care le avem. (n.r. – Despre Daniel Pancu) Este un tip care ne ţine în priză, ne motivează şi se inspiră. S-a văzut şi în această seară, energia pe care ne-a transmis-o, am pus-o în teren. La Rapid, sunt mai mulţi căpitani, lideri, important e să formă un grup unit şi la sfârşit să ne bucurăm împreună. Să fim mai uniţi în momentele grele, să nu mai dăm cu piciorul atât de uşor la anumite meciuri”, a declarat Alex Dobre, după Rapid – Sepsi 1-0.

ADVERTISEMENT

Alex Pașcanu a fost eroul Rapidului

Singurul gol al meciului din Giulești a fost marcat de Alexandru Pașcanu, în minutul 88. Rapid a jucat în superioritate numerică din minutul 53, când Alin Dobrosavlevici a luat direct cartonașul roșu pentru un fault în poziție de ultim apărător. „Sună bine o victorie. A trecut ceva timp de la ultima victorie. O atmosferă incredibilă, ca la fiecare meci de acasă. Cu ajutorul fanilor am reușit să câștigăm acest meci. O victorie importantă, e bine să începi cu dreptul. Nu ne mai gândim la ceea ce a fost în sezonul trecut, a trecut. Acum ne gândim la meciul cu Botoșani. Mai avem mult de muncă, într-adevăr sunt câteva schimbări, dar majoritatea jucătorilor sunt cei de anul trecut. Cei noi trebuie să se adapteze repede, cred deja au făcut asta la antrenamente și în pregătire.

ADVERTISEMENT

Are stilul lui aparte, dar cred că e bine pentru noi, uneori cădem așa, mai pe o ureche și nu e bine. A fost o seară perfectă pentru toți. Sincer, am crezut până în ultimul minut că o să dăm gol. Am avut multe ocazii, multe șuturi, știam că va veni golul. Trebuie să menținem tot așa, să sperăm că o să fie bine”, a declarat Alex Pașcanu, la finalul partidei cu Sepsi.