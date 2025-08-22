Jucătorii Rapidului, îngrijorați după 2-1 cu Metaloglobus: „Trebuie să găsim o rezolvare. E clar că Gâlcă este diferit de Șumudică”

Rapidul își continuă parcursul excelent din SuperLiga României, iar formația antrenată de Costel Gâlcă a reușit să ia toate cele trei puncte din . Chiar și așa, jocul a arătat rău în repriza a doua, lucru remarcat chiar și de jucătorii alb-vișinii.

Constantin Grameni: „E clar că Gâlcă este diferit de Șumudică”

După ce a revenit de la 0-2 în duelul cu FCSB, Rapidul lui Costel Gâlcă , care a avut iarăși fluctuații în joc în cele două reprize. Cu toate că au dus scorul rapid la 2-0, giuleștenii au primit gol chiar înaintea pauzei.

În a doua repriză, echipa antrenată de Mihai Teja s-a năpustit asupra porții lui Stolz. Rapidul s-a apărat în mare parte, iar rezultatul final a adus cele trei puncte atât de dorite de formația lui Gâlcă. La finalul partidei, jucătorii Rapidului au vorbit despre acestea fluctuații din timpul jocului, iar unii au tras chiar un semnal de alarmă după acest joc.

„Suntem fericiți, sunt 3 puncte pentru care am muncit. Văd că ei joacă destul de bine, au dominat Dinamo și am avut și noi emoții cu ei. Sperăm să rămânem invincibili. Am avut o perioadă destul de grea, așteptam să revin. Eu am fost accidentat, iar lumea specula tot felul de chestii. Am muncit mult pe recuperare, am tras și la antrenamente, iar această reușită îmi va da mult mai multă încredere.

Suntem conștienți că nu am jucat cum ne-am dorit pe tot parcursul meciului. Nu pot să dau explicații, Mister ne va spune la antrenament. Noi suntem un lot omogen, el vine cu ideile lui, e clar că este diferit de Șumudică. A trebuit să ne adaptăm la asta și nu a fost ușor. Important este că acumulăm puncte, asta ne dă încredere și continuitate. E devreme de spus despre titlu. De mâine ne gândim la următorul meci și apoi vom vedea”, a declarat Grameni.

Claudiu Petrila: „Trebuie să găsim o rezolvare, pentru că asta nu va ține la nesfârșit”

„O victorie după un joc foarte slab. Dar am luat cele trei puncte. Ne-am gândit că va fi greu, indiferent de adversar. Ne-am retras fără să vrem, am luat și gol înainte de pauză și asta ne-a bulversat puțin. Trebuie să intri bine la fiecare meci, indiferent cu cine joci. Sunt ok, vin după o pauză de 12 zile, am nevoie să îmi recapăt energia.

S-au gândit să nu forțez. A fost o schimbare tactică, nu am dat mâna pentru că era cu fața la meci, nu am vrut să deranjez. Voiam mai multe, dar nu prea mi-a ieșit nimic. În toate meciurile am jucat bine numai o repriză, trebuie să găsim o rezolvare, pentru că asta nu va ține la nesfârșit”, a spus Claudiu Petrila.

Elvir Koljic: „Pentru suporteri contează 3 puncte”

„Sper să fiu sănătos să ajut echipa cât mai mult. Îmi dă multă încredere, îmi doresc mereu să marchez, să nu pierdem niciun meci. Am scăpat de probleme, sper să fie așa în continuare. Cred că prima repriză am făcut un joc bun, cu multe ocazii.

Era 2-0 și am fost prea siguri, au marcat și au pus presiune în repriza a doua pe noi. Pentru suporteri contează 3 puncte, cum joci, se uită a doua, a treia zi”, a precizat Elvir Koljic.