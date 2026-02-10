Sport
Jucătorii Rapidului, „mitraliați" de fani după o nouă eliminare prematură din Cupa României Betano: „Mergeți la muncă, bă!". Video

Fanii Rapidului, care au făcut deplasarea în Gruia, și-au pierdut răbdarea. După 1-1 cu CFR Cluj, echipa lor favorită a fost eliminată din Cupa României Betano, iar fotbaliștii au fost bombardați cu critici
Alex Bodnariu, Cristian Măciucă
10.02.2026 | 22:17
Jucatorii Rapidului mitraliati de fani dupa o noua eliminare prematura din Cupa Romaniei Betano Mergeti la munca ba Video
CORESPONDENȚĂ DIN CLUJ
Jucătorii Rapidului, „mitraliați" de fani după o nouă eliminare prematură din Cupa României Betano: „Mergeți la muncă, bă!". FOTO: Fanatik
Rapid a făcut doar 1-1 la Cluj, cu CFR, rezultat care a eliminat-o din Cupa României Betano. Alb-vișiniii erau condamnați să câștige pentru a ieși din grupă. Insuccesul i-a înfuriat teribil pe fanii care au făcut deplasarea în Gruia.

Fanii Rapidului i-au distrus pe jucători după eliminarea din Cupa României Betano

Rapid a ratat, din nou, calificarea în fazele eliminatorii din Cupa României Betano. Echipa lui Costel Gâlcă a făcut doar 4 puncte, deși a jucat cu Dumbrăvița (4-0), FC Argeș (1-2) și CFR Cluj (1-1). Pentru că au ratat obiectivul, jucătorii formației de sub Podul Grant au fost apostrofați de suporterii prezenți la meci.

„Rușine, rușine, rușine să vă fie!”, le-au scandat fanii jucătorilor de la Rapid. Unii dintre supoteri au fost chiar mai duri. Din sectorul rezervat oaspeților s-a auzit „Mergeți la muncă, mâine, bă!”.

În momentul în care fanii au început să îi apostrofeze, o parte din jucători au vrut să plece din fața galeriei. Răzvan Onea, care este unul dintre căpitanii Rapidului, i-a oprit însă pe colegi și au rămas minute în șir pe gazon, dar fără să aibă vreo replică. Alături de fotbaliștii Rapidului a stat, descumpănit, și antrenorul Costel Gâlcă.

CFR Cluj, „bestia nera” pentru Rapid

Cupa României Betano a fost mereu un obiectiv pentru Rapid. Cu toate acestea, giuleștenii nu au reușit să iasă din grupe decât o singură dată. S-a întâmplat în sezonul trecut, când alb-vișiniii au fost eliminație în semifinale. În celelalte trei ediții, disputate după noul format, Rapid s-a oprit în faza grupelor.

Un alt blestem pe care rapidiștii nu reușesc să îl rupă sunt confruntările cu CFR Cluj. Echipa de sub Podul Grant nu i-a mai învins de doi ani pe „feroviari”. Ultima victorie a Rapidului cu CFR Cluj datează din 10 februarie 2024, scor 1-0, în Gruia.

Jucătorii Rapidului, băgați în ședință de fani după ce a fost eliminată din Cupa României

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
