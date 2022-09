Jucătorii Rapidului au o țintă clară în acest sezon: „Sperăm să câștigăm Cupa! E un obiectiv important”

Rapid s-a calificat fără emoții în grupele Cupei României Betano .

Rapid, victorie fără emoții în Cupa României cu CS Afumați: „Am dat gol repede și tocmai de aceea ne-a fost un pic mai ușor”

Dragoș Grigore e de părere că meciul cu Afumați a fost mai greu decât a părut la prima vedere: „Totul e bine când se termină cu bine. Am dat gol repede și tocmai de aceea ne-a fost un pic mai ușor. Meciul a fost destul de disputat. Ne-au pus în dificultate de câteva ori și sunt o echipă bună”.

ADVERTISEMENT

Fundașul central a explicat și de ce Rapid a redus motoarele în repriza a doua: „Nu știu dacă am lăsat-o mai moale dar când ai 3-0 și joci cu o echipă de liga a treia în subconștient te relaxezi. E bine că am păstrat scorul. E un pic ciudat că am fost în deplasare, dar ne-am schimbat în vestiarul nostru. Suntem peste tot acasă și le mulțumim și lor că se ne încurajează”.

Fostul jucător al naționalei consideră Cupa României drept un obiectiv foarte important: „E unul dintre obiective. Suntem la început de drum, mai avem mult de muncă și atunci când se va trage linie sper să fie mulțumită toată lumea”.

ADVERTISEMENT

Stoperul se teme însă de meciul din SuperLiga cu Chindia Târgoviște, care și e pe ultimul loc în campionat: „Ne așteaptă un meci foarte dificil. Chindia traversează o perioadă foarte slabă și cred că vor da 100%. Va trebui să fim concentrați și să intrăm pe teren cu gândul să ne respectăm șansele și să rămânem în lupta pentru play-off”.

Dragoș Grigore a vorbit și despre convocarea la echipa națională: „Cine să apeleze la mine? Intrăm într-o polemică și nu e cazul”

Dragoș Grigore are 38 de meciuri la echipa națională și consideră că aceasta este valoarea primei reprezentative deocamdată: „Ultimele jocuri au fost bune. Prima și ultima impresie contează. Echipa națională a scos un punct în Finlanda și a câștigat cu o echipă Bosnia deja calificată. Ăsta este fotbalul românesc în momentul de față. Prin vorbe nu cred că putem schimba nimic. Trebuie să facem mai multe și să vorbim mai puțin. Sunt mulți factori care ne-au adus în acest punct”.

ADVERTISEMENT

Fundașul de 36 de ani nu se mai gândește la echipa națională: „Trebuie să muncim și să ne dorim mai mult și fanii să se bucure și naționala să se ridice sus. Nu pot să comentez cine trebuie să vină selecționer. Cine să apeleze la mine? Dacă nu s-a apelat până acum, nu știu de ce s-ar apela. Intrăm într-o polemică și nu e cazul”.

Drăghia a revenit în poarta Rapidului după 5 luni și a fost căpitan în Giulești: „M-am simțit bine”

Virgil Drăghia a fost titular în poarta Rapidului în meciul cu Afumați și s-a simțit excelent cu banderola pe braț: „Ne bucurăm că am făcut un joc bun și am reușit să ne calificăm, să fim concentrați. M-am simțit bine, mă bucur că au fost mulți suporteri și ne-au susținut ca deobicei”.

ADVERTISEMENT

Portarul de 32 de ani visează departe în acest sezon: „Anul acesta e un obiectiv important și sperăm să câștigăm Cupa. A fost o lecție și acum am fost mult mai concentrați”.

ADVERTISEMENT

Drăghia e sigur că dacă Rapid va juca la fel ca în Cupă cu Chindia Târgoviște va reuși încă o victorie: „O partidă dificilă, dar dacă vom juca la fel și vom fi conectacți, cu siguranță vom câștiga și cu Chindia”.