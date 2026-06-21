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Jucătorii s-au trezit cu Regele țării în vestiar după punctul istoric de la Campionatul Mondial! Ce a urmat face înconjurul lumii

Imagini fabuloase din vestiarul unei naționale prezente în premieră la Campionatul Mondial. Regele a venit personal în vestiar să-i felicite după o remiză istorică.
Traian Terzian
21.06.2026 | 10:32
Jucatorii sau trezit cu Regele tarii in vestiar dupa punctul istoric de la Campionatul Mondial Ce a urmat face inconjurul lumii
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Regele a sărbătorit în vestiar cu jucători primul punct din istorie la Campionatul Mondial. Sursă foto: @ActuFoot_
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După ce a încasat un sec 7-1 în primul meci al turneului final de la Germania, formația din Curacao era văzută victimă sigură și mai departe. Doar că micuța reprezentativă a oferit o surpriză de proporții în duelul cu Ecuador, iar Regele a venit în vestiar pentru a sărbători.

Regele a coborât la vestiare pentru a celebra remiza de la Campionatul Mondial

În etapa a doua a Grupei E, Curacao a jucat pe Arrowhead Stadium din Kansas City împotriva Ecuadorului. A fost o dominare autoritară a sud-americanilor, care însă s-au lovit de o defensivă neașteptat de bine organizată.

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În ciuda unei posesii de 75% și a faptului că au avut 15 șuturi pe poartă și șase ocazii mari de a înscrie, ecuadorienii nu au reușit să bage mingea în plasa porții eroului Eloy Room. S-a încheiat 0-0 și Curacao a obținut primul său punct din istorie la Campionatul Mondial.

Performanța a fost sărbătorită așa cum se cuvine, iar printre cei care s-au bucurat a fost și Regele Olandei, Willem-Alexander, împreună cu familia sa. Monarhul a coborât la vestiare pentru a-i felicita pe jucătorii din Curacao, insulă care face parte din Regatul Țărilor de Jos.

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Familia regală, tur de forță la Campionatul Mondial

Regele Willem-Alexander, Regina Maxima și Prințesa Ariane au avut o zi plină la Campionatul Mondial. Ei au fost prezenți mai întâi pe NRG Stadium din Houston, acolo unde reprezentativa Olandei a făcut instrucție cu Suedia, scor 5-1.

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Imediat după încheierea jocului s-au suit în avion și au plecat la Kansas City pentru a asista la duelul din Curacao și Ecuador. Iar bucuria a fost imensă pentru că formația din Caraibe a obținut primul său punct la turneul final.

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Rege vestiar Campionat Mondial
Regele Willem-Alexander, Regina Maxima și Prințesa Ariane, în tribune la partida Ecuador – Curacao 0-0. Sursă foto: AP

”Este un Mondial cu totul special, deoarece avem atât Olanda, cât și Curacao. Așadar, avem de două ori mai multe echipe pe care să le susținem. O oportunitate excelentă de a susține atât echipa albastră, cât și pe cea portocalie. Una peste alta, va fi un Mondial specială pentru mine, cu două echipe, și, bineînțeles, sper că vor ajunge extrem de departe”, a declarat Regele Willem-Alexander, conform AP.

Dick Advocaat, în lacrimi după ce a scris istorie

Cel mai vârstnic selecționer de la Campionatul Mondial, Dick Advocaat a realizat cea mai mare performanță din istoria fotbalului din Curacao. Tehnicianul olandez de 78 de ani a fost emoționat peste măsură la finalul jocului cu Ecuador.

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În timp ce jucătorii săi celebrau pe teren primul punct câștigat la turneul final, Advocaat a fost surprins în lacrimi la banca tehnică. El a mai plâns și la intonarea imnului, înaintea partidei de debut cu Germania.

”Să vezi cum se integrează regele, soția și fiica sa în grupul nostru este ceva ce evocă mult respect. Zâmbesc, dansează, nimic nu este prea mult pentru ei și îi poți vedea radiind de bucurie. A fost minunat să văd familia regală în acest fel”, a spus Advocaat, după ce familia regală a asistat la meci.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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