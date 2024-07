Jucătorii și antrenorul Petrolului, distruși după dezastrul cu Dinamo, scor 1-4: „Penibil! Arătăm a echipă de Liga 2“

a SuperLigii, câștigând cu scorul de 4-1. „Câinii“ au părut cu cel puțin o viteză peste petroliști, care au arătat debusolant în prima repriză.

Mateiu: „Arătăm a echipă de Liga 2“

Alexandru Mateiu a fost extrem de critic la adresa colegilor lui, spunând că astăzi au arătat a echipă de eșalon secund. Fostul mijlocaș al Universității Craiova crede că Petrolul poate mai mult, dar astăzi Dinamo a zburdat pe teren.

„Nu ne așteptam să jucăm atât de rău. Am venit cu speranțe mari. Trebuie să felicit echipa Dinamo. Au făcut un meci foarte bun. Dacă o țin așa, sunt în play-off. Trebuie să vedem ce am făcut noi, ne așteaptă meciuri grele. Cu Rapid, Craiova, U Cluj..

Să ne antrenăm mai bine, să vadă mister ce e de făcut. Penibil, când nu ai nicio șansă în prima repriză.. Nu ai cum să te simți bine. Chiar am mare încredere în colegii mei și tot ce se întâmplă aici.

Avem o echipă bună, dar azi n-am arătat nimic. Am arătat a echipa de Liga 2, fără nicio idee, nicio recuperare, nimic. Ne pare rău, sper că a fost un accident doar și să arătăm mai bine meciul următor. E cel mai important meci pentru suporteri cel cu Rapid.

Să facem un meci mult mai bun și să câștigăm. Azi am arătat rău, sper că a fost o întâmplare. Meciul următor n-o să mai arătăm la fel. Este o mândrie, a fost un mare jucător, știm asta, o personalitate foarte frumoasă. Mă bucur că este la Ploiești“, a spus Mateiu la flash-interviu.

Ce a spus antrenorul principal în acte al Petrolului

, a discutat despre meci. Tehnicianul turc crede că este nevoie de mai multă atenție, muncă și agresivitate pentru a vedea un alt Petrolul.

„Prezint scuze suporterilor. Părerea mea e că rezultatul e destul de aspru. Poate că au avut ceva mai multă posesie, dar statisticile cred că sunt echilibrate. Ne trebuia o atenție specială la antrenament. Dinamo e periculoasă cu mingea și în tranziție.

Sincer, le-am spus un lucru important, au nevoie de determinare. Trebuie să dai 100% acolo, ba chiar mai mult. Ne doream să fie un meci de luptă, dar ne-a lipsit asta, agresivitatea. Trebuia să arătăm de ce am venit aici, să câștigăm meciul.

Ne-au pedepsit Dinamo astăzi, că n-am arătat aceste lucruri. Toți băieții știau că trebuie să alerge, să lupte pentru fiecare duel. A lipsit ceva, puțin, ca să câștige duelurile. Uneori trebuie să faci mai mult decât un pas pentru a compensa lipsa.

Trebuie să câștigi duelurile, să câștigi mingea. Trebuie să joci foarte bine în fața unei echipe bune, ca să obții un rezultat bun. Aproape orice șut pe poarta noastră a fost gol. Am încercat să jucăm mai ofensiv, am înscris, iar apoi am luat gol din penalty.

Trebuie să muncim ca să reușim să înscriem și noi mai multe goluri. Avem un program greu în acest început de sezon. Cred că suporterii trebuie să aibă puțină răbdare, suntem într-o nouă formulă.

Ca să obținem mai mult meciul următor trebuie să fim mai agresivi, mai atenți pe minge. Primul meci a fost foarte important pentru noi (n.r. cu Gloria Buzău). Când începi să pierzi, e din ce în ce mai greu, dar trebuie să muncim mai mult“, a spus Sanjin Alagić.