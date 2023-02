Jucătorii străini, mărturii uluitoare de la cutremurele din Turcia: ”Fiul meu de 4 ani mi-a spus că un monstru ne ia casa”

Seria de seisme care s-a produs în Turcia și Siria au făcut până acum , dar numărul crește de la o oră la alta.

Cutremurele din Turcia i-au marcat pe jucătorii străini

Doi jucători străini care evoluează în Turcia, chilianul Angelo Sagal de la Gaziantep și camerunezul Stephane Bahoken de la Kasimpașa, au rămas marcați de cutremurele care au lovit cu o forță incredibilă și au vorbit despre ce au simțit în acele momente.

”A fost înspăimântător. Era ora 04:00. Dormeam. Ne-am trezit imediat. Mi-am luat soţia şi copiii. Ne-am pus în pragul uşii. Am simţit cutremurul diferit de cel din Chile, din 2010. A început liniştit, dar apoi s-a intensificat.

Am simţit că se zguduia foarte tare casa. Fiul meu de 4 ani mi-a spus că un monstru ne ia casa”, a declarat Sagal pentru presa din țara sa, conform . Chilianul în vârstă de 29 de ani a ajuns la Gaziantep în vara anului 2021 și mai are contract până la finalul acestui sezon.

Povestea înfricoșătoare trăită de Stephane Bahoken

Atacantul camerunez născut în Franța, Stephane Bahoken, a fost achiziționat de Kasimpașa în vara trecută de la Angers. Fotbalistul în vârstă de 30 de ani se afla la Hatay împreună cu coechipierii săi, ei jucând duminică un meci în prima ligă din Turcia, cu Hatayspor.

”În jurul orei 04:00, a început să se zguduie hotelul. Eu dormeam şi brusc am simţit că mi se zguduie patul. Au început să spargă geamurile şi dulapurile din camera mea. Am simţit cu fiecare clipă care trecea cum cutremurul se intensifica.

Probabil a durat mai puţin de un minut, dar l-am simţit de parcă a fost cel puţin 5-6 minute. Am avut noroc pentru că hotelul nostru este unul rezistent la cutremure. M-am ţinut strâns de pat şi am aşteptat să se termine.

Apoi mi-am strâns lucrurile şi am plecat împreună cu colegii mei. Unii au ieşit cu picioarele goale. Când am ieşit din hotel şi am văzut clădirile prăbuşite m-am gândit că şi hotelul nostru se putea prăbuşi peste noi. Puteam să murim. Am scăpat de moarte”, a spus Bahoken, conform .

Fostul jucător al lui Juventus, Merih Demiral, a început o pentru persoanele afectate de seria de cutremure și a scos la licitație tricouri donate de Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala și Lonardo Bonucci.