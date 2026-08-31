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Marius Șumudică încearcă să gestioneze o situație extrem de complicată la CFR Cluj, într-un moment în care programul echipei devine tot mai încărcat. Antrenorul ardelenilor are deja la dispoziție jucători pe care și-i dorește în lot, însă nu îi poate folosi în meciurile oficiale din cauza interdicției la transferuri. Șumudică a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre problemele pe care le întâmpină și a dezvăluit ce așteaptă pentru a putea conta pe noile soluții.

Marius Șumudică, fără soluții la CFR Cluj: „Nu pot înregistra jucătorii pe care îi am deja la Cluj”

Tehnicianul CFR-ului a explicat că situația este cu atât mai dificilă cu cât echipa are parte de un program infernal, iar lotul este deja afectat din punct de vedere numeric. Șumudică spune că pentru a-i pune la punct fizic, însă nu îi poate utiliza până la ridicarea interdicției.

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„În momentul în care vin victorii, se alimeantează starea de bine a jucătorilor. Când intri pe teren uiți ceea ce se întâmplă. De când a venit și Marian Copilu e un oarecare echilibru, vorbește cu fiecare. Încercăm ă scoatem maximum de ceea ce putem la ora actuală. Sunt un pic strâmtorat de ceea ce înseamnă interdicție la transferuri, că nu pot înregistra jucătorii pe care-i am deja la Cluj. Undeva, mă ajută că-i aduc la un nivel de pregătire, că îi pregătesc separat, dar stau foarte prost din punct de vedere numeric“, a declarat Marius Șumudică, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Antrenorul a atras atenția și asupra numărului mare de meciuri pe care CFR Cluj trebuie să le dispute într-un interval scurt, o problemă și mai mare în condițiile în care unii dintre jucătorii pe care îi are la dispoziție nu veneau după o perioadă cu multe minute jucate.

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„Nu mâine, poimâine avem meci în Cupă, iar clubul a făcut un efort și a am rămas cu toții la Brașov. Apoi călătorim și în două zile jucăm iar cu Farul. Vom avea doar două zile, pentru că vineri jucăm, în condițiile în care Farul nu joacă. Va fi infernal pentru noi și nu am alți jucători. E greu să tragi pe ei, unii nici nu jucau înainte. Perianu nu avea meciuri, sunt niște jucători băgați direct în foc și e greu să duci 90 de minute mereu în decurs de șase zile“, a mai spus tehnicianul CFR-ului.

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Adi Nalic și Leo Saca, soluțiile pe care Șumudică le așteaptă la CFR Cluj

Printre jucătorii care se află deja la Cluj se numără și Adi Nalic, fotbalist pe care Marius Șumudică îl cunoaște foarte bine și pe care a încercat să îl aducă și în perioada în care antrena în Turcia. Antrenorul este convins că bosniacul poate deveni un om important pentru CFR Cluj, în timp ce despre tânărul Leo Saca a vorbit ca despre un jucător de perspectivă.

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„Nalic, bosniacul, l-am dorit în Turcia, dar nu ne-am înțeles la suma de transfer. Am găsit o portiță acum și am reușit să-l aducem. E un jucător care-și va pune amprenta și e foarte bun pentru nivelul Ligii 1 la noi. Are experiență, 28 de ani, tot.

Leo Saca e un copil care poate crește și poate fi de viitor. Nu știu dacă se pune problema să intre în primul „11“, dar ne va ajuta mult întreruperea cu echipa națională, ne va pune mai mult pe picioare. E și el o soluție, va crește. A fost la Academia Barcelonei, a crescut acolo într-un mediu ok, îi place să construiască, dar sunt sigur că va crește și, în viitor, ne vom putea baza pe el. Momentan e departe și ca pregătire“, a punctat Marius Șumudică.

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Când speră Marius Șumudică să poată înregistra noii jucători ai CFR-ului

Marius Șumudică a dezvăluit că documentele necesare au fost deja trimise și că . Până la un verdict privind ridicarea interdicției, antrenorul are însă o singură grijă, mai exact să treacă peste următoarele două meciuri fără accidentări.

„Din informațiile noastre s-au trimis toate documentele. A fost și o întâlnire benefică zic eu și cu domnul Zăvăleanu, am vorbit, i-am spus ce-mi doresc. Dânsul mi-a spus cum ar trebui să gestionăm situația în momentul de față. Este un tip foarte bine pregătit din ceea ce am văzut și sunt ferm convins că împreună cu cei din club o putem duce la un rezultat pozitiv și să ieșim dina cest impas.

Acum așteptăm să se ridice interdicția la transferuri, să pot înregistra jucătorii. Acum e important să ies cu jucătorii sănătoși din cele două meciuri care urmează, mă bucur că n-am avut probleme cu ei. Am avut antrenamente intense, mai puțini timpi morți și mi-e frică de multe ori să nu-i duc în zona roșie, aia de nonconfort în care să apară accidentări“, a încheiat Șumudică.