Jucătorii Universității Cluj, entuziaști după 1-0 cu CFR Cluj: „Nu vrem să fim o echipă care doar trece prin play-off”

Calificată în premieră în play-off, Universitatea Cluj a obținut luni seară , la capătul unui meci decis de golul marcat de Vladislav Blănuță. pe Cluj Arena și au cântat pe tot parcursul jocului.

Vladislav Blănuță: „Sper să îi mai batem încă o dată”

Universitatea Cluj s-a impus luni pentru a treia oară la rând în fața rivalei CFR, în urma unei partide intense disputate pe Cluj Arena. Disputa a fost decisă de golul reușit de Vladislav Blănuță, care a profitat de respingerea greșită a lui Hindrich, în finalul primei reprize.

ADVERTISEMENT

Victoria o aduce pe U Cluj pe locul patru în play-off, la doar un punct de locul trei, ocupat chiar de rivala CFR. Ardelenii au depășit-o pe Dinamo în clasament, care are două înfrângeri consecutive în acest play-off.

La finalul disputei, marcatorul gazdelor, dar și Andrei Artean, au vorbit despre obiectivul pe care și l-au propus în vestiar alături de restul colegilor, dar și despre importanța acestei victorii contra marii rivale din SuperLiga.

ADVERTISEMENT

„A fost o victorie grea, sincer să fiu cu noroc. În fotbal este și ghinion dar și noroc. Astăzi am avut parte doar de noroc, dar asta nu înseamnă că trebuie să ne relaxăm, trebuie să aducă mai multă determinare, mai multă atitudine și mai multă muncă. Ne-am propus și noi ca echipă alt obiectiv în play-off.

Ne dorim să obținem cât mai multe puncte pentru a ne apropia de obiectivul propus. A fost o atmosferă foarte frumoasă, le mulțumim suporterilor care au fost în număr mare, sperăm ca și la următoarele meciuri să fie tot la fel. E o senzație foarte frumoasă, pe care îmi doresc să o trăiesc de mai multe ori.

ADVERTISEMENT

Este important că am luat toate cele trei puncte și sper să îi mai batem încă o dată”, a declarat Vladislav Blănuță la finalul meciului.

ADVERTISEMENT

Andrei Artean: „Alex Chipciu este simbolul acestei echipe”

„Veneau după o perioadă foarte bună în care câștigau, erau pe val, iar dacă ne băteau, treceau pe primul loc. Știți ce înseamnă CFR-ul, toată lumea știe ce înseamnă CFR-ul, eu știu că am fost și acolo, cunosc mentalitatea domnului Petrescu și își dorea foarte mult să câștige. Ne bucurăm foarte mult că am făcut atâta lume fericită, pentru că meritau.

Veneam după un meci total ratat la Craiova, nu meritam rezultatul acela, am vrut să arătăm că a fost doar un eșec și un meci foarte prost, dar ne bucurăm că ne-a ieșit în seara asta. Alex simte altfel acest club pentru că este și căpitanul, e simbolul acestei echipei, pentru că se dăruiește extraordinar la fiecare meci și toată lumea îl apreciază”.

Andrei Artean: „Pentru meciuri de genul acesta îți dorești să devii fotbalist”

„Sincer nu am vrut să demonstrez nimic, nu am avut nimic de demonstrat. Nu am avut foarte multe șanse acolo, dar nu vreau să mă gândesc la trecut, tot ce se întâmplă în viață se întâmplă cu un scop și așa am fost. Ne-am bucurat pentru că știam ce înseamnă pentru acești oameni minunați această victorie, știam că pentru ei e unul dintre cele mai importante meciuri.

Este foarte strâns, sunt meciuri extraordinare în play-off, te uiți de drag la fiecare meci pentru că fiecare meci e spectaculos. Încercăm să ne bucurăm de acest play-off, pentru că ok, ne-am calificat, a fost primul obiectiv, acum ne-am trasat un alt obiectiv ca echipă și sperăm să îl îndeplinim. Nu vrem să fim o echipă care doar trece prin play-off, vrem să arătăm că această echipă este foarte bună.

Incredibilă atmosferă, fiind și luni, târziu..Când am ieșit pe teren, sincer, pentru meciuri din acestea te naști, pentru meciuri de genul acesta îți dorești să devii fotbalist și cred că această lume minunată de la stadion a făcut ca cei mici să își dorească să joace meciuri din acestea”, a declarat Andrei Artean la finalul partidei.