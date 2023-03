Jucătorii Universității Craiova, atenți cu doamnele și domnișoarele din Bănie de 8 martie: „Ne-au încurajat și au spus să câștigăm cu UTA Arad”

Cu ocazia zilei de 8 martie, jucătorii Universității Craiova le-au dăruit câte o floare doamnelor și domnișoarelor din Bănie. Ștefan Baiaram le-a transmis fanelor alb-albaștrilor că au nevoie de susținerea lor la ultima partidă din sezonul regulat cu UTA Arad, care este programată vineri, de la ora 20:30.

Ștefan Baiaram, Jovan Markovic, Alex Cîmpanu și Bogdan Vătejelu le-au făcut o surpriză fanelor alb-albaștrilor de 8 martie. au împărțit flori doamnelor și domnișoarelor care le-au ieșit în cale și speră să aibă parte de susținerea lor la următoarea confruntare pe stadionul „Ion Oblemenco”.

„Mă bucur că putem să le aducem un zămbet pe buze și sperăm ca la meciul cu UTA să ne susțină, pentru că avem mare nevoie. Ne dorim să avem noroc de fiecare dată, să fie alături de noi și să luam cele trei puncte, care sunt foarte, foarte importante.

Am prietenă acasă, așa că nu se pune problema de pupicuri. Nu îmi e frică de bătaie, lăsând gluma deoparte ne-au cerut să dăm totul și să câștigăm. Cu siguranță știe ce calități avem (n.r. Laszlo Balint) și știe ce jucători suntem. Fiecare își face datoria la echipa la care este și înainte de meci o să vorbim, ne vom saluta, dar în timpul meciului suntem adversari”, a declarat Ștefan Baiaram.

„Decarul” alb-albaștrilor a declarat că nu se află în cea mai bună formă după accidentare, însă speră să revină în următoarele partide. Ștefan Baiaram vrea ca cea mai bună formație dintre Sepsi și FC U Craiova 1948 să se califice în play-off.

„Mai sunt mici procente, momentan nu am ritmul de joc pe care trebuia să îl am. Este normal, am lipsit o perioadă lungă de timp, dar de la meci la meci încerc să cresc cât mai mult, am mare nevoie de cât mai multe minute. Au făcut un joc foarte bun cu FCSB, i-am urmărit pe cei de la UTA Arad.

Nu pot să mă pronunț ce echipă îmi doresc în play-off. Echipa care se va califica în play-off va merita. Este destul de departe să ne gândim la primul loc. Trebuie să câștigăm cu UTA, să luăm fiecare meci din play-off, iar momentan este destul de devreme să vorbim de locul unu, doi sau trei”, a mărturisit „perla” oltenilor.

Bogdan Vătăjelu, temător înainte de Universitatea Craiova – UTA Arad: „Ne cunoaște vulnerabilitățiile, probabil își va atenționa jucătorii”

Bogdan Vătăjelu sărbătorește 8 martie alături de soția sa și cele două fetițe pe care le au împreună. Acesta a mărturisit că viața sa ar fi mult mai grea fără ele și așteptă fanele alb-albaștrilor pe stadionul „Ion Oblemenco” la partida cu UTA Arad.

„Am două fete și soția acasă, ne-am bucurat foarte mult și am avut o interacțiune frumoasă, le-am urat o primăvară frumoasă. Sunt prezente în viața noastră de zi cu zi, fără ele este clar că este foarte greu, ne bucurăm că putem să le avem alături de noi.

Nu am apucat să vorbim despre fotbal, le-am oferit o floare și le-am spus celor mai tinerele, cărora le place fotbalul că le așteptăm la stadion. Este nevoie de noroc, le vom aștepta cu mare plăcere, însă este important să câștigăm punctele, așa toată lumea va fi fericită”, a declarat Bogdan Vătăjelu.

UTA Arad este condusă de Laszlo Balint, antrenorul cu care a început sezonul 2022-2023 din SuperLiga. Bogdan Vătăjelu a declarat că tehnicianul arădenilor le cunoaște vulnerabilitățile oltenilor și îi va avertiza pe elevii săi.

„Știam ce echipă poate să fie UTA, au jucat și cu primele trei echipe din față în meciuri. Au jucători buni și am avut-o pe parcursul campionatului, însă mai sunt perioade care nu reflectă valoarea jucătorilor, știm că are jucători de prima ligă și ne așteptăm la un meci foarte greu.

Știm că domnul Balint a făcut o treabă foarte bună la UTA Arad înainte să vină la noi, cu aproximativ aceiași jucători. Probabil le-a lipsit încrederea și poate după meciul cu FCSB au o încredere foarte mare și vor veni să scoată puncte. Sunt sigur că ne cunoaște vulnerabilitățile, probabil își va atenționa jucătorii ce putem face”, a spus fundașul oltenilor.

Alex Cîmpanu a fost așteptat de soția și fetița sa: „Era prin zonă. Ei i-am dat prima dată o floare”

Soția și fetița lui Alex Cîmpanu l-au așteptat pe fotbalistul Universității Craiova la mall, iar acesta a mărturisit că prima dată i-a dat fiicei lui o floare. Jucătorul oltenilor este de părere că formația din Bănie va avea un meci greu împotriva celor de la UTA Arad.

„Soția era prin zonă și știa de mai mult timp de acțiune, am dat de ea la intrare. Prima dată i-am dat o floare fetiție, apoi soției. Majoritatea ne-au încurajat și ne-au spus să câștigăm vineri, la rândul nostru le-am mulțumit și le așteptăm la stadion.

Sperăm să fie într-un număr cât mai mare, avem nevoie de susținerea lor și sper să nu îi dezamăgim. Domnul Balint ne cunoaște, va fi un meci foarte greu. Au avut evoluții bune în etapa trecută”, a spus Alexandru Cîmpanu.