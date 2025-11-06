Sport

Jucătorii Universității Craiova au făcut show înainte de meciul cu Rapid Viena. Alex Crețu, gluma zilei despre Laurențiu Popescu

Vladimir Screciu a încercat să destindă atmosfera între jucătorii Universității Craiova și le-a luat colegilor săi câteva declarații. Alex Crețu a dat replica zilei
Ciprian Păvăleanu
06.11.2025 | 19:10
Jucatorii Universitatii Craiova au facut show inainte de meciul cu Rapid Viena Alex Cretu gluma zilei despre Laurentiu Popescu
ULTIMA ORĂ
Vladimi Screciu a destins atmosfera înainte de Rapid Viena - U Craiova. Foto: Colaj Capturi YouTube U Craiova
ADVERTISEMENT

Văzând atmosfera destul de tensionată înaintea unui meci foarte important, Vladimir Screciu a luat un microfon în mână și a decis să aducă un zâmbet pe buze colegilor săi. Mijlocașul oltenilor le-a luat interviuri lui Laurențiu Popescu, Alexandru Crețu și Alex Cicâldău.

Vladimir Screciu, show la microfon înainte de Rapid Viena – Universitatea Craiova

Craiova lui Rădoi nu a adunat decât un singur punct în Conference League, iar acum este în fața unui nou meci destul de complicat. Oltenii au făcut deplasarea în Austria, acolo unde vor întâlni Rapid Viena. Vladimir Screciu a avut chef de glume și a luat interviuri câtorva colegi înainte de zbor.

ADVERTISEMENT

„(n.r. – Laurențiu, cum te simți în această dimineață? Ce mesaj le transmiți suporterilor înainte de acest meci?) Foarte bine, Vladimir, tu cum te simți? Le transmit să fie alături de noi ca până acum”. Întrebați de un membru din staff cine sforăie cel mai tare, Vladimir Screciu nu a stat pe gânduri și a dat răspunsul: „El (n.r. – Laurențiu Popescu) visează mult noaptea. Dă cu picioarele în perete, face din astea în somn”, a dat din casă mijlocașul Craiovei

După ce a terminat cu portarul Universității, Screciu a trecut la colegul din compartimentul median, Alex Crețu, care a făcut gluma zilei: „(n.r. – Alex, răspunsul este Laurențiu Popescu. Adresează-ne o întrebare) Cine sare în dreapta când se aruncă în stânga?”, a glumit Crețu.

ADVERTISEMENT
Cel mai vechi aliat al lui Vladimir Putin a fost trimis în dizgrație....
Digi24.ro
Cel mai vechi aliat al lui Vladimir Putin a fost trimis în dizgrație. De ce a ajuns să fie ostracizat Serghei Lavrov

Alex Cicâldău nu a fost în cea mai bună dispoziție pentru interviuri. Cum i-a răspuns lui Vladimir Screciu

Nu toată lumea a gustat gluma lui Vladimir Screciu, iar Alex Cicâldău a fost unul dintre colegii care nu a avut chef de „caterincă” pe aeroport. „Bună dimineața, Alex!”, i-a spus Screciu, apropiindu-se cu microfonul de el. „Hai, bă, lasă-mă. M-ai și speriat. Nu am chef să dau interviu. Sunt concentrat la meci și nu-mi arde. Ți-am mai zis, lasă-mă, te rog eu frumos”, i-a replicat Cicâldău pe un ton prietenesc.

ADVERTISEMENT
Rică Răducanu a recunoscut, după decesul lui Emeric Ienei: ”Nu era de-ai noștri,...
Digisport.ro
Rică Răducanu a recunoscut, după decesul lui Emeric Ienei: ”Nu era de-ai noștri, tată”

Rapid Viena, dublul valorii lui U Craiova pe hârtie

Într-adevăr, meciul de la Viena va fi unul extrem de greu, contra unui adversar foarte dificil. Pe site-ul de specialitate Transfermarkt.com, Rapid Viena este cotată la 51.15 milioane de euro, adică aproape dublul oltenilor, care sunt cotați la 26 de milioane de euro. Joaca lui Vladimir Screciu nu a făcut decât să încerce să ia gândul colegilor săi de la faptul că vor întâlni un adversar mult mai valoros.

Meciul va avea loc joi seară, 6 noiembrie, de la ora 22:00, iar Universitatea Craiova se așteaptă să aibă alături de ea nu mai puțin de 1.000 de suporteri olteni, care să încerce să-și împingă favoriții către o primă victorie pe tabloul principal din UEFA Conference League.

ADVERTISEMENT
Atac dur al lui Mihai Stoica la Cristi Balaj: „Nu credeam că e...
Fanatik
Atac dur al lui Mihai Stoica la Cristi Balaj: „Nu credeam că e în stare de așa ceva!”. Ce i-a reproșat oficialul FCSB
Giovanni Show, vineri, 7 noiembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici, unu la unu cu...
Fanatik
Giovanni Show, vineri, 7 noiembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici, unu la unu cu Ioan Becali după meciurile din cupele europene
„Regele amenzilor” de la FCSB știe cum pot roș-albaștrii să câștige cu Basel!...
Fanatik
„Regele amenzilor” de la FCSB știe cum pot roș-albaștrii să câștige cu Basel! Sfaturi importante înainte de meciul din Elveția
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Fără dubii! Radu Banciu a spus ce rezultat va înregistra Anca Alexandrescu la...
iamsport.ro
Fără dubii! Radu Banciu a spus ce rezultat va înregistra Anca Alexandrescu la alegeri: 'Asta i-am transmis'
Acuzat că a drogat-o pe Andreea Cuciuc în noaptea în care tânăra a...
viva.ro
Acuzat că a drogat-o pe Andreea Cuciuc în noaptea în care tânăra a murit, Cristian Botgros face acum declarații zguduitoare. Nepotul lui Nicolae Botgros a rostit câteva cuvinte cutremurătoare, care schimbă absolut tot ce se știa până acum: ”Fata asta a...”
Budapesta are cea mai mică factură la gaze pentru consumatorii casnici. La București,...
Jurnalul.ro
Budapesta are cea mai mică factură la gaze pentru consumatorii casnici. La București, ca la Viena și Madrid
Mașinăria represivă a lui Putin se întoarce spre interior. Cum au devenit rușii...
adevarul.ro
Mașinăria represivă a lui Putin se întoarce spre interior. Cum au devenit rușii pro-război noii inamici ai regimului
De la ce a pornit, de fapt, scandalul dintre Anca Alexandrescu și fostul...
unica.ro
De la ce a pornit, de fapt, scandalul dintre Anca Alexandrescu și fostul ei soț: „Un om care a luat nevestele a doi prieteni… e ultimul care ar trebui să ne dea nouă lecții morale!” Dezvăluirea care i-a uimit pe toți acum!
Momentul când un pieton este lovit în plin de un autoturism. A zburat...
Observatornews.ro
Momentul când un pieton este lovit în plin de un autoturism. A zburat zeci de metri şi a rămas pe caldarâm
Alimentele interzise în dieta lui Mircea Lucescu. Care este secretul longevităţii pentru selecţionerul...
as.ro
Alimentele interzise în dieta lui Mircea Lucescu. Care este secretul longevităţii pentru selecţionerul României
„Escrocul cu pedigri” a lovit din nou. Prefectul păcălit pentru o înșelăciune comisă...
Libertatea.ro
„Escrocul cu pedigri” a lovit din nou. Prefectul păcălit pentru o înșelăciune comisă în numele vicepremierului Marian Neacșu: „Omul e cu stofă, nu jucărie”
BAROMETRUL Informat.ro - INSCOP Research: Pentru prima dată după alegerile prezidențiale din mai...
informat.ro
BAROMETRUL Informat.ro - INSCOP Research: Pentru prima dată după alegerile prezidențiale din mai ...
Nicușor Dan, îngrozit de vestea tristă pe care a primit-o. Președintele a ținut...
RTV.NET
Nicușor Dan, îngrozit de vestea tristă pe care a primit-o. Președintele a ținut să transmită un mesaj de condoleanțe: A fost un model de echilibru și noblețe sufletească
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!