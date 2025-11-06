Jucătorii Universității Craiova au făcut show înainte de meciul cu Rapid Viena. Alex Crețu, gluma zilei despre Laurențiu Popescu

ADVERTISEMENT

Văzând atmosfera destul de tensionată înaintea unui meci foarte important, Vladimir Screciu a luat un microfon în mână și a decis să aducă un zâmbet pe buze colegilor săi. Mijlocașul oltenilor le-a luat interviuri lui Laurențiu Popescu, Alexandru Crețu și Alex Cicâldău.

Vladimir Screciu, show la microfon înainte de Rapid Viena – Universitatea Craiova

Craiova lui Rădoi nu a adunat decât un singur punct în Conference League, iar acum este în fața unui nou meci destul de complicat. Oltenii au făcut deplasarea în Austria, acolo unde vor întâlni Rapid Viena. Vladimir Screciu a avut chef de glume și a luat interviuri câtorva colegi înainte de zbor.

„(n.r. – Laurențiu, cum te simți în această dimineață? Ce mesaj le transmiți suporterilor înainte de acest meci?) Foarte bine, Vladimir, tu cum te simți? Le transmit să fie alături de noi ca până acum”. Întrebați de un membru din staff cine sforăie cel mai tare, Vladimir Screciu nu a stat pe gânduri și a dat răspunsul: „El (n.r. – Laurențiu Popescu) visează mult noaptea. Dă cu picioarele în perete, face din astea în somn”, a dat din casă mijlocașul Craiovei

După ce a terminat cu portarul Universității, Screciu a trecut la colegul din compartimentul median, Alex Crețu, care a făcut gluma zilei: „(n.r. – Alex, răspunsul este Laurențiu Popescu. Adresează-ne o întrebare) Cine sare în dreapta când se aruncă în stânga?”, a glumit Crețu.

Alex Cicâldău nu a fost în cea mai bună dispoziție pentru interviuri. Cum i-a răspuns lui Vladimir Screciu

Nu toată lumea a gustat gluma lui Vladimir Screciu, iar Alex Cicâldău a fost unul dintre colegii „Bună dimineața, Alex!”, i-a spus Screciu, apropiindu-se cu microfonul de el. „Hai, bă, lasă-mă. M-ai și speriat. Nu am chef să dau interviu. Sunt concentrat la meci și nu-mi arde. Ți-am mai zis, lasă-mă, te rog eu frumos”, i-a replicat Cicâldău pe un ton prietenesc.



Rapid Viena, dublul valorii lui U Craiova pe hârtie

Într-adevăr, meciul de la Viena va fi unul extrem de greu, contra unui adversar foarte dificil. Pe site-ul de specialitate Transfermarkt.com, Rapid Viena este cotată la 51.15 milioane de euro, adică aproape dublul oltenilor, care sunt cotați la 26 de milioane de euro. Joaca lui Vladimir Screciu nu a făcut decât să încerce să ia gândul colegilor săi de la faptul că vor întâlni un adversar mult mai valoros.

iar Universitatea Craiova se așteaptă să aibă alături de ea nu mai puțin de 1.000 de suporteri olteni, care să încerce să-și împingă favoriții către o primă victorie pe tabloul principal din UEFA Conference League.