Jucătorii Universității Craiova au sărbătorit victoria cu FC Argeș alături de viitorii militari din Bănie. Eugen Neagoe, amintiri din armată: „Am fost arestat”. Foto

Elevii de la Colegiul Național Militar „Tudor Vladimirescu” au fost prezenți în tribunele stadionului „Ion Oblemenco” la partida Universitatea Craiova – FC Argeș, scor 1-0. La rândul lor, Eugen Neagoe și jucătorii alb-albaștrilor le-au făcut o surpriză tinerilor militari din Bănie.

Eugen Neagoe, Andrei Ivan, Vladimir Screciu și Juraj Badelj au sărbătorit împreună cu viitorii militari din Bănie. Aceștia i-au vizitat pe elevi la Colegiul Național Militar „Tudor Vladimirescu”, iar tinerii i-au primit cu brațele deschise pe olteni.

Elevii liceului militar din Bănie au format cozi pentru a obține un autograf sau o poza cu unul dintre „leii” Universității Craiova. Eugen Neagoe a rememorat câteva amintiri din perioada armatei, iar tehnicianul alb-albaștrilor a mărturisit că a fost arestat pentru trei zile în perioada stagiului militar.

„În primul rând este o mare plăcere să vin alături de băieții noștri, trebuie să fim alături de ei, deoarece ne-au susținut și am venit să facem o surpriză. Am văzut infrastructura sala, este foarte, foarte frumos și modern. Am făcut armata, erau alte vremuri în acea perioadă.

Fotbaliștii erau privilegiați cumva, nu făceam o armată la sânge. Am momente frumoase și mai puțin plăcute pentru mine. Nu am mers la instrucție, dar am făcut arest. Nu mi-am dat seama, fiind jucător la Universitatea Craiova credeam că tot mi se cuvine”, a declarat Eugen Neagoe.

Juraj Baldelj alături de elevii Colegiului Național Militar „Tudor Vladimirescu”Cum a intrat Eugen Neagoe la arest: „Nu am luat nicio hârtie de la unitatea militară. A fost și o răzbunare”

Tehnicianul Universității Craiova a recunoscut că a primit o convocare din partea selecționatei de tinerei conduse de Mircea Rădulescu, iar acesta nu și-a anunțat unitatea. La revenirea în România, a declarat că a fost luat de acasă pentru a intra în arest pentru trei zile.

„Am primit convocare de la naționala de tineret, la acea vreme era nea Mircea Rădulescu și trebuia să plecăm în Italia, aveam un amical. Eram soldat, dar nu am luat nicio hărtie de la unitatea militară, am plecat fără să anunț pe nimeni, doar cei din club știau.

Când am revenit în țară după meciul amical cu Italia au venit cei de la armată acasă și m-au invitat la unitate, trei zile de arest. A fost și o răzbunare a comandantului, era acea perioadă cu Gică Popescu, care nu voia să semneze cu Steaua și a fost o răzbunare.

Am ajuns trei zile la arest, dar nu era un arest cum probabil au făcut alți soldați, în cele trei zile ieșeam și făceam sport. În acea perioadă toți jucători erau incorporați la Steaua, dar în acea perioadă era generalul Milea care era din Pitești, iar mie mi-a venit ordin de la Pitești”, a spus „Geană”.

