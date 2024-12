Jucătorii Universității Craiova, cu gândul la Europa League după victoria cu FCSB! Ce au spus vedetele lui Constantin Gâlcă

. Astfel, oltenii merg în sferturi, în timp ce elevii lui Elias Charalmbous au fost eliminați din competiție.

Alex Mitriță, după FCSB – Universitatea Craiova 0-2: „Încă nu putem spune că ne-am revenit”

Alexandru Mitriță, marcatorul golului 2 în meciul dintre FCSB și Universitatea Craiova, a vorbit despre performanța reușită de olteni și despre obiectivele sale personale.

„Important e că am avut atitudine și că ne-am calificat, ăsta era obiectivul în seara asta. Am fost încrezători, s-a văzut că de 3-4 meciuri am avut atitudine. Am menținut-o. Nu ne-am retras, am încercat să marcăm cât mai multe goluri.

Știam că aveam puține șanse, dar important este că ne-am făcut datoria. Încerc să marchez la fiecare meci, să îmi ajut echipa cu evoluțiile mele. Eu cred că se vede și în teren că am altă atitudine, că sunt total schimbat, încerc doar să îmi ajut echipa.

Încă nu putem spune că ne-am revenit, să câștigăm și meciul următor și după vom putea spune”, a spus Alexandru Mitriță, după FCSB – Universitatea Craiova 0-2.

Andrei Ivan, după FCSB – Universitatea Craiova 0-2: „Suntem fericiți pentru calificare”

După duelul de pe Arena Națională, Andrei Ivan a vorbit despre și despre evoluțiile sale din ultimele jocuri.

„S-au aliniat astrele, să spun aşa. Cei de la Dinamo au făcut egal cu Petrolul, noi am câștigat. Suntem fericiți pentru calificare, dar noi ne gândim la meciul de la Buzău.

Nu am făcut nimic. Doar ne-am pregătit şi ne-am antrenat, atât. Cum am început, da e surprinzătoare. Pentru că am pierdut la Buzău, cu Metalul. Nu aveam șanse așa mari. Suntem fericiți pentru calificare. Vom vedea la anul. Noi ne gândim la meciul de la Buzău.

E foarte importantă Cupa şi anul trecut am ieșit din Cupă în prelungiri cu cei de la Oţelul. E un loc în Europa League şi trebuie să-l câștigam.

Îmi doresc la fiecare meci să marchez, dar nu am nici noroc așa. Trebuie să mă pregătesc. O să iasă soarele şi pe strada mea. Nu simt nici o presiune.

Pentru mine a fost un an foarte bun. Fetița mea e sănătoasă, o să mai am un băiat, asta e important pentru mine”, a declarat Andrei Ivan, după FCSB – Universitatea Craiova 0-2.

