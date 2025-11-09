Jucătorii Universității Craiova, cu moralul la pământ după 1-2 cu UTA. „Normal că sunt trist. E o perioadă mai slabă”

ADVERTISEMENT

Surpriză mare în Bănie! Universitatea Craiova a fost învinsă pe teren propriu de UTA, scor 1-2, și rămâne în afara podiumului Superligii. La final, jucătorii lui Mirel Rădoi s-au declarat dezamăgiți de rezultatul de pe tabelă.

UTA a dat lovitura în Bănie! Universitatea Craiova rămâne pe locul 4!

. Elevii lui Mirel Rădoi au comis greșeli peste greșeli și s-au văzut învinși de echipa arădeană. Alex Cicâldău a fost eliminat, iar Isenko, portarul oltenilor, a comis o eroare incredibilă.

Jucătorii Universității Craiova și-au turnat cenușă în cap după înfrângerea în fața celor de la UTA. Oltenii nu au făcut un meci slab, ba chiar au ratat mult, însă nu au reușit să fie decisivi în ultimii 30 de metri, iar adversarii i-au pedepsit din puținele oportunități pe care le-au avut.

Tudor Băluță, supărat după Universitatea Craiova – UTA 1-2. Unde a pierdut echipa lui Rădoi meciul

Tudor Băluță, mijlocașul celor de la Craiova, e de părere că echipa sa putea obține mult mai mult din acest meci, însă ceea ce a lipsit a fost puțin noroc. Fotbalistul rămâne totuși încrezător și consideră că în Bănie există o adevărată forță de grup.

„Am dominat. Nu m-am uitat la statistici, dar așa s-a simțit în teren. Cred că atitudinea a fost una pozitivă. Ne-am dorit să câștigăm, la fel ca la orice meci. E prima înfrângere din acest sezon pe teren propriu. Au ajuns de două ori la poartă și au dat două goluri. Cred că ne-a lipsit inspirația în careu, la finalizare. Ne-am creat multe situații, dar nu am reușit să finalizăm. Din păcate, sunt și meciuri de-astea în fotbal.

Atitudine și dorință au existat. Am abordat meciul pozitiv, dar nu a fost ziua noastră astăzi. Este fotbal, așa e uneori. Nu a fost norocul de partea noastră. Urmează pauza, în care trebuie să ne pregătim bine. Ne-am ambiționat pentru meciul ăsta, dar ne-a lipsit inspirația la finalizare.

Suntem obișnuiți. Din iulie jucăm din trei în trei zile. Apare oboseala, dar ne-am obișnuit cu ritmul ăsta. Cum am zis, dezamăgirea e mare. Eu sunt foarte supărat, foarte dezamăgit. Nu sunt eu în măsură să trag astfel de concluzii, dar ne-am fi dorit, la unele meciuri, să obținem rezultate mai bune. Cu Rapid și cu UTA au fost două meciuri bune, n-a fost să fie. Mai e mult până la finalul sezonului. Avem un grup bun și e datoria noastră să le aducem bucurii fanilor”, a declarat Tudor Băluță, conform

Romanchuk, dezamăgit total de meciul cu UTA

Oleksandr Romanchuk cu greu și-a găsit cuvintele după meciul pierdut în fața celor de la UTA. Apărătorul ucrainean a dat asigurări că lucrurile vor arăta mai bine în perioada următoare.

„Nu contează că am înscris. Am pierdut, asta e important. Normal că sunt trist, dar câteodată se întâmplă și asta. Dacă vrem să arătăm că suntem cea mai bună echipă din campionat, trebuie să analizăm ce am greșit și să mergem mai departe. Așa poți să-ți atingi obiectivele.

Ne gândim la viitor. Asta e fotbalul, nu știu ce să spun… Aveți încredere în mine, totul e în regulă. E o perioadă mai slabă pentru noi, trebuie doar să avem încredere în propriile forțe. Avem o problemă că nu reușim să înscriem, dar sunt sigur că vom avea rezultate mai bune”, a spus Romanchuk după meci