Jucătorii Universităţii Craiova, cu zâmbete şi voie bună în ziua zborului spre Polonia! Cum a reacţionat Mirel Rădoi când a văzut că este filmat

Universitatea Craiova va debuta joi seară, de la ora 22.00, în grupa principală a Conference League, în deplasare împotriva lui Rakow. Oficialii clubului, împreună cu jucătorii şi câteva „legende“ ale Craiovei Maxima au decolat miercuri dimineaţă de pe Aeroportul Internaţional din Craiova cu destinaţia Katowice, cel mai apropiat aeroport de localitatea Sasnowiec, locul în care se va disputa meciul cu vicecampioana Poloniei.

ADVERTISEMENT

„Legendele“ Universităţii Craiova au făcut deplasarea în Polonia alături de echipă

Alb-albaştrii au pornit miercuri dimineaţă spre Polonia, pentru duelul cu Rakow. Deplasarea s-a făcut de la Craiova, cu un charter special de aproximativ 180 de locuri. Oltenii au ajuns la aeroport în jurul orei 09.25 dimineaţa, ceva mai târziu faţă de „legendele“ Ştiinţei.

Printre cei care vor face deplasarea în Polonia alături de echipă se numără şi Sorin Cârţu, preşedintele clubului, Silvian Cristescu, Silviu Bogdan, Ion Împuşcătoiu, precum şi Lorena Balaci, cea care a fost prezentă şi la tragerea la sorţi pentru Conference League de la Monte Carlo.

ADVERTISEMENT

Odată ajunşi la Katowice, oltenii vor fii aşteptaţi de către autocarul echipei, care va fi nevoit să parcurgă undeva în jur de 32 de km până la destianţie, mai exact până la Sasnowiece.

Mirel Rădoi, cu zâmbetul pe buze înainte de Rakow – Universitatea Craiova

Universitatea Craiova reuşit până în acest moment un sezon fantastic în Conference League, iar această participare în grupa principală a competiţiei nu a putut aduce decât zâmbete şi voie bună în tabăra alb-albastră. şi 2-2 cu Dinamo, în Bănie, alb-albaştrii au pornit la drum cu zâmbetul pe buze, cu Mirel Rădoi în prim plan. Oboseala s-a putut vedea cu ochiul liber în dreptul tuturor jucătorilor, dar şi al lui Rădoi. Totuşi, chiar şi în aceste condiţii, mulţi dintre ei erau puşi pe glume şi cu voie bună.

ADVERTISEMENT

Assad şi cu Nsimba, atacanţii care au făcut furori în tricoul Craiovei, au preferat să se relaxeze înainte de zbor ascultând muzică în căşti. Ceilalţi jucători au ales să interacţioneze între ei şi să se simtă bine împreună înainte de prima deplasare europeană din grupa de Conference League. Nici tehnicianul Craiovei nu a stat deoparte, ci din contră, a părut că are o stare de spirit excelentă. Acesta a avut şi o reacţie de mirare atunci când a văzut că este filmat de către reporterul FANATIK, dar şi-a continuat drumul spre îmbarcare fără să spună două-trei vorbe.

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova va fi susţinută de minimum 250 de suporteri în Polonia

Din informaţiile FANATIK, aproximativ 250 de suporteri din galerie vor face deplasarea în Polonia. Pe lângă aceştia, cel mai probabil vor mai fi și fani care vor alege să plece pe cont propriu. Plecarea spre Sasnowiec va avea loc în această noapte.

Pentru suporterii care vor să facă deplasarea cu mașina personală din Craiova la Sasnowiec, drumul durează aproximativ 13 ore, având de parcurs un total de 1.205 kilometri. Pentru un drum dus, prețul carburantului este de aproximativ 800 de lei, adică dus-întors costă 1.600 de lei.

ADVERTISEMENT

Sosnowiec este un oraș accesibil din punct de vedere turistic, iar prețurile la cazare reflectă acest lucru. Pentru călătorii cu buget redus, orașul oferă numeroase hosteluri și pensiuni unde o noapte de cazare poate costa 60 de zloți polonezi (aproximativ 14 euro). Totuși, pentru mai mult confort, fanii Universității care fac deplasarea pot opta pentru hoteluri de două sau trei stele. Acolo, prețurile variază între 250 și 350 de zloți pe noapte (aproximativ 55–75 de euro). Acestea oferă camere moderne, cu baie privată, Wi-Fi gratuit și, adesea, mic dejun inclus.

Ishmael Barbara o va arbitra pe Universitatea Craiova în Polonia

Centralul partidei va fi Ishmael Barbara, din Malta, un arbitru cunoscut pentru experiența sa în competițiile europene. Alături de el, la cele două linii, vor fi asistenții maltezi Luke Portelli și James Muscat.

Tehnologia VAR va fi gestionată de o brigadă italiană, cu Michael Fabbri ca arbitru video principal și Rosario Abisso în rolul de asistent VAR. Al patrulea oficial, responsabil cu deciziile de pe margine, va fi tot un arbitru maltez, Philip Farrugia.

Ishmael Barbara a arbitrat-o pe FCSB în Liga Campionilor

De menţionat că Ishmael Barbara a mai arbitrat şi alte echipe româneşti în ultimul timp. Acesta a fost la centrul meciului Inter Club d’Escaldes – FCSB, din returul primului tur preliminar al Champions League. Atunci, .

De asemenea, arbitrul maltez a oficiat şi meciul de la Sibiu, de acum doi ani, dintre Corvinul Hunedoara şi Astana, din turul al treilea preliminar al Conference League, încheiat cu scorul de 1-2.