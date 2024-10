Jucătorii Universității Craiova, dezamăgiți după remiza cu Oțelul Galați 1-1: „Atât s-a putut în această seară!”

Fotbaliștii lui Costel Gâlcă sunt de părere că trebuie să fie mult mai atenți în timpul meciurilor și să încerce să nu mai facă erori care să conducă la primirea golurilor sau care să conducă la faze importante ale adversarilor.

Jucătorii Universității Craiova, dezamăgiți după remiza cu Oțelul Galați

după remiza cu Oțelul Galați, fiind de părere că trebuie să fie mult mai concentrați începând cu următoarele meciuri pe care le au de disputat.

„Am un timing foarte bun, exersez să dau cu capul. Mitriță centrează foarte bine. Mă bucur că mi-a ieșit și în seara asta! Până la final ne-am dorit să câștigăm, din păcate nu am reușit.

Terenul e foarte greu, a fost dificil să jucăm pe el. Noi am venit aici să câștigăm, dar să nu uităm că am jucat împotriva Oțelului Galați, o echipă foarte bună a campionatului, care joacă foarte bine pe teren propriu.

Am avut o perioadă în care nu am jucat și mă bucur foarte mult acum că am revenit și că pot juca din nou. Mă bucur că sunt pe o pantă foarte bună acum”, a spus Ștefan Baiaram,

„Atât s-a putut în această seară!”

„A fost un meci greu, un meci de luptă, mai ales că echipa lui Dorinel joacă bine. Am încercat să jucăm minge lungă să vedem ce iese. Atât s-a putut în această seară!

Am încercat să blocăm atacantul care centrează, din păcate apărarea noastră nu a fost acolo și am primit gol. După care am reușit să egalăm repede. Apoi s-a jucat tenis, nu s-a mai jucat fotbal.

Am venit să câștigăm, dar calitatea terenului nu ne-a permis să jucăm mai mult în această seară. E un rezultat echitabil până la urmă!”, a .

„Mitriță a avut ceva probleme medicale, importantă e sănătatea. Mă bucur că și-a revenit. Mergem la națională și sperăm să fie totul bine. A avut ceva probleme la stomac, dar își va reveni până la meciul cu Cipru.

Ținând cont că jucăm în deplasare, avem meciuri grele, nu mai sunt echipe mici. Suntem o echipă foarte bună, am demonstrat că merităm să fim în acest punct.

Suporterii sunt fantastici, ne bucurăm că au fost alături de noi și suntem mândri că putem să îi reprezentăm cu rezultate bune”, a mai spus Nicușor Bancu.