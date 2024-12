Jucătorii Universității Craiova, furioși după egalul cu Petrolul Ploiești 1-1: „E inadmisibil să se joace pe un astfel de teren”

Jucătorii oltenilor au fost nemulțumiți de starea gazonului de pe stadionul Petrolului Ploiești, fiind indignați și de validarea golului „lupilor galbeni”, fiind de părere că Alexandru Tudorie a marcat din ofsaid, deși reușita atacantului a fost validată în urma verificării VAR.

Jucătorii Universității Craiova, furioși după egalul cu Petrolul Ploiești

Jucătorii după egalul obținut pe terenul Petrolului Ploiești, acuzând terenul impracticabil: „A fost un meci foarte greu, pe un teren foarte greu.

Ne bucurăm că am scos un punct, mergem să câștigăm la meciul următor. Cu siguranță dacă era un teren mult mai bun, puteam să facem mult mai multe. Nu am jucat niciodată pe un asemenea teren”.

„A fost o mocirlă și ne pare rău că nu s-a oprit meciul înainte de a începe. Ne pare rău că puteam face un spectacol mult mai frumos atât noi, cât și jucătorii Petrolului.

Plecăm neînvinși, avem un moral bun, vrem să câștigăm următorul meci și am arătat că ne putem bate la campionat”, a mai spus Ștefan Baiaram, autorul golului oltenilor.

„E inadmisibil să se joace pe un astfel de teren”

„Am scos un punct pe un teren foarte greu. Nu știu cine a fost de acord să lase meciul să se joace pe un asemenea teren. De-asta se întâmplă și accidentările, eu unul nu aș fi lăsat să se joace.

N-ai cum să joci decât minge lungă, e inadmisibil să joci pe un asemenea teren, iar după ne dorim să jucăm, să facem spectacol”, a .

„Papp vrea să pară un tip mai dur, dar nu este, trebuie să ne vedem doar de fotbal. Nu sunt supărat pe antrenor, am fost supărat pe rezultat, nu am nimic cu mister.

Orice punct e bine venit, dar era important să câștigăm în această seară. Luăm totuși acest punct și mergem mai departe”, a mai spus Alex Mitriță.

„Un rezultat nu tocmai bun pentru noi, ați văzut ce fotbal s-a jucat. Nu e prima dată când jucăm pe un astfel de teren, toate deplasările cu Oțelul, cu Poli Iași sau cu Dinamo s-au jucat așa.

Ne pare rău că nu am câștigat în această seară, dar nu se poate juca așa. V-a plăcut ce ați văzut în această sear? Nu cred. Suntem expuși pe asemenea terenuri, ne putem accidenta.

Mingea nu-ți mai vine cum îți vine pe un teren normal, dar încercăm să ne adaptăm. Norocul a fost de partea celor de la Petrolul. Păcat că nu am speculat anumite oportunități pe care le-am avut.

Aveam nevoie de trei puncte, nu de un punct. E ok, măcar nu am plecat cu zero puncte, dar obiectivul nostru era victoria. Nu comentez nicio fază, nu am revăzut nimic”, a mai spus Vladimir Screciu.