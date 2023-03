Jucătorii Universității Craiova, întâlnire cu suporterii de Ziua Leului: „Sunt două, trei echipe care nu ar aduna atâta lume la stadion”. Foto

În așteptarea derby-ului cu CFR Cluj programat duminică, 2 aprilie, de la ora 21:00, elevii lui Eugen Neagoe le-au făcut o surprinză suporterilor din Bănie. Jucătorii Universității Craiova au profitat de pauza competițională din SuperLiga și s-au întâlnit cu fanii alb-albaștrilor de Ziua Leului.

Jucătorii Universității Craiova, întâlnire cu suporterii de Ziua Leului: „Sunt mulți oameni lângă noi și sperăm să îi mulțumim”

Înaintea reluarii campionatului, oltenii și-au dat întâlnire cu suporterii în Electroputere Mall. Andrei Ivan, Juraj Badelj, Rivaldinho, David Lazar, Bogdan Mitrea, Elvir Koljic, Nicușor Bancu și Mihai Căpățînă i-au bucurat pe fani cu prezența lor.

ADVERTISEMENT

Sute de suporteri alb-albaștrii au așteptat să facă poze și să facă autografe cu elevii lui Eugen Neagoe de Ziua Leului. După o perioadă lungă de timp departe de stadionul „Ion Oblemenco” și suporterii Universității Craiova, s-a revăzut cu publicul din Bănie.

Căpitanul Universității Craiova a mărturisit că așteaptă cu nerăbdare să revină la antrenamentele alb-albaștrilor și simte lipsa partidelor în tricoul formației din Bănie. Acesta le ține pumnii „tricolorilor” și speră să câștige șase puncte din primele două confruntări din preliminariile Euro 2024.

ADVERTISEMENT

„Sunt bine, din fericire am intrat pe gazon, însă nu am intrat încă cu echipa pentru că este prea devreme. Sper ca într-o lună și jumătate să primesc acordul să intru în programul echipei. Îmi este dor de un meci oficial, dar trebuie le iau pe toate pe parcurs.

Sunt suporterul numărul 1 al naționalei, sper ca meciul din Andorra să fie ușor și să îl câștige, iar acasă să câștigăm. Este o accidentare diferită, le-am mai povestit și altor jucători. Este ca și cum te-ai naște din nou și trebuie să înveți să mergi, să alergi și apoi să dai în minge, trebuie să le iei toate pas cu pas.

ADVERTISEMENT

Operația a decurs bine, am făcut un RMN și mi-a spus că pot să încep să dau în minge, dar să am răbdare. Avem șanse foarte mari pentru câștigarea titlului, dar și naționala să se califice. Sperăm să bătem și să avem șanse mari. Nu am ce să fac, este o accidentare de lungă durată, deja au trecut doi ani și jumătate, parcă au trecut doi ani”, a declarat Nicușor Bancu.

Nicușor Bancu, mesaj pentru jucătorii Universității Craiova înaintea derby-ului cu CFR Cluj: „Să începem cu o victorie, trebuie să adunăm foarte multe puncte”

Nicușor Bancu le-a transmis un mesaj colegilor săi înaintea derby-ului cu CFR Cluj, iar căpitanul alb-albaștrilor își dorește cele trei puncte din confruntarea de pe stadionul „Ion Oblemenco”. Fără jucător convocat de Edi Iordănescu pentru meciurile cu Andorra și Belarus, internaționalul român speră ca Universitatea Craiova să dea mai mulți fotbaliști la prima reprezentativă la următoarele partide.

ADVERTISEMENT

„Trebuie să începem cu o victorie duminică, chiar dacă am făcut doar un egal la FCSB. Trebuie să adunăm foarte multe puncte. Din păcate sunt accidentat, Vătăjelu s-a accidentat și el, dar sperăm ca în iunie să avem cât mai mulți jucători la națională.

ADVERTISEMENT

Este o atmosferă foarte frumoasă, se vedem la câți oameni au venit. Craiova este o echipă iubită, de obicei sunt mulți oameni lângă noi și sperăm să îi mulțumim și noi, este un oraș mare. A fost foarte bine că am putut să fac recuperarea în Craiova, fără familie era foarte greu. Dacă eram în altă țară poate era mult mai grea, nu știi cu cine faci acolo”, a spus căpitanul oltenilor.

Bogdan Mitrea: „Este aglomerat, nu ne așteptam să fie chiar așa. Sunt două, trei echipe care nu ar aduna atâta lume la stadion”

Bogdan Mitrea s-a arătat surprins de numărul mare de suporteri prezenți la eveniment. Acesta a declarat că sunt formații care nu adună atât de mulți fani pe stadion la meciurile oficiale.

„Este aglomerat, nu ne așteptam să fie chiar așa. Sunt două, trei echipe care nu ar aduna atâta lume la stadion. Ne bucurăm de Ziua Leilor, la câtă lume este puteam să facem într-o locație mai mare. Primul meci este cel mai important pe termen scurt.

Am început ok, dar era foarte bine dacă câștigam cu FCSB. Era clar dacă reușeam să facem 2-0, este înbucurător că am luat un punct. Este devreme să vorbim dacă avem a treia șansă. Cert este că toate echipele vor lupta între ele și celelalte vor avea meciuri grele, orice victorie te duce mai aproape te duce de cupele europene”, a spus Bogdan Mitrea.