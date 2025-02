Universitatea Craiova a reușit primul succes din anul 2025 și s-a impus într-un mod categoric în disputa cu Poli Iași. și a oferit și un assist la golul lui Alexandru Cicâldău.

Jucătorii Universității Craiova, motivați înainte de duelul cu U Cluj: „Nu avem adversar în România”

Aflat la a doua aventură pe banca celor de la Universitatea Craiova, în SuperLiga României, iar în fața celor de la Poli Iași.

ADVERTISEMENT

, fiind cel mai bun jucător de pe teren, cu două goluri și o pasă decisivă. A fost o gură de aer pentru echipa din Bănie, care a urcat, cel puțin pentru moment, pe locul 4 în clasament.

Imediat după partida cu Poli Iași, oltenii și-au mutat atenția încă de la flash-interviu pe disputa de etapa viitoare, când pe ”Ion Oblemenco” va veni liderul Universitatea Cluj.

ADVERTISEMENT

„E foarte bine, e bine că am arătat ok pe faza ofensivă. În această seară am înscris multe goluri, sperăm să o ținem tot așa pentru că aveam nevoie să mai înscriem. Am avut, cel puțin în repriza a doua, o grămadă de ocazii, puteam să marcăm mai mult, dar e bine și așa.

Sper ca la meciul cu U Cluj să arătăm și mai bine, ca o echipă puternică și sperăm să câștigăm pentru că avem nevoie să urcăm în clasament, să aducem lumea alături de noi. Am fost mai uniți, ne lipsea să înscriem. Va fi un meci foarte greu cu echipa de pe primul loc, consider că avem o echipă mai valoroasă.

ADVERTISEMENT

Îmi doresc să fim concentrați, pentru că dacă vom face asta, nu avem adversar în România. (n. r. Despre Alisson Safira) Este un jucător pe stilul nostru, e foarte combinativ, îi place să atace spațiile. Aveam nevoie și noi și publicul de această victorie, sper ca la următorul meci să fie cât mai mulți”, a declarat Ștefan Baiaram.

Alexandru Cicâldău: „Nu cred că ar trebui să ne temem de nicio echipă”

Alexandru Cicâldău a marcat primul gol de la revenirea la Universitatea Craiova în SuperLiga României, el fiind servit excelent de Alexandru Mitriță în a doua repriză a partidei cu Poli Iași.

ADVERTISEMENT

Mijlocașul venit de la Galatasaray a tras concluziile după victoria contra moldovenilor și a prefațat în câteva cuvinte meciul cu Universitatea Cluj, care se va juca tot pe stadionul ”Ion Oblemenco”.

„Cred că cel mai important este că am reușit să câștigăm acest meci. Acesta este obiectivul nostru la fiecare meci și da, este un motiv de bucurie, că am dominat jocul de la început până la sfârșit și am și marcat mai multe goluri. M-a văzut Mitriță, mă bucur că am reușit să marchez și să ajut echipa.

A fost greu pentru mine pentru că am fost accidentat și m-a ținut puțin pe loc acea accidentare. Avem nevoie foarte mare de o pregătire fizică foarte bună. De câteva zile am pregătit meciul foarte bine, am reușit să luăm adversarul de sus, să punem presiune pe el și am și marcat repede, ceea ce a fost bine pentru noi.

(n. r. Despre meciul cu U Cluj) Jucăm acasă, suntem Universitatea Craiova și nu cred că ar trebui să ne temem de nicio echipă”, a încheiat Alexandru Cicâldău.

Interviu Baiaram

Interviu Cicâldău