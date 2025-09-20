Jucătorii Universității Craiova nu fac o tragedie după primul eșec din SuperLiga: ”Toată lumea vrea să ne bată”

Jucătorii Universității Craiova consideră că ar fi meritat un rezultat de egalitate în , și au pus primul eșec din campionat pe seama ghinionului.

Reacțiile jucătorilor de la Universitatea Craiova după eșecul cu Oțelul

La finalul întâlnirii din etapa a 10-a a SuperLigii, mijlocașul Tudor Băluță s-a arătat dezamăgit de înfrângerea suferită la Galați, însă s-a arătat conștient că greul abia începe pentru că toată lumea își dorește să învingă liderul.

”A fost o primă repriză mai slabă pentru noi. Cred că în a doua am dominat complet, am avut situații, ocazii de gol, dar mingea nu a vrut să intre. Am discutat și la pauză, ne-a zis și Mister că nu am fost noi, cei din meciurile trecute. Clar vom discuta cum putem să îmbunătățim asta pe viitor.

Nu știu dacă a fost doar impresia mea că am avut multe ocazii în a doua repriză. Îmi amintesc de situația lui Nicu Bancu, a lui Nsimba pe final. Nu cred că ne-au surprins cu nimic. Au jucat un fotbal direct, cu mingi lungi. Dar asta e. Suntem dezamăgiți, iar de mâine trebuie să ne gândim la partida cu Dinamo care vine.

E greu să crezi că vei merge tot sezonul fără să pierzi un meci. Din păcate, a fost acesta meciul pe care l-am pierdut. Partidele vor deveni din ce în ce mai grele. . Nu trebuie să facem tragedie. Putem reveni pe drumul unde am fost”, a declarat Băluță, la .

Bancu consideră că oltenii meritau un rezultat de egalitate

Căpitanul Universității Craiova, Nicușor Bancu, este de părere că formația nu a jucat la capacitate maximă și a tras un semnal de alarmă, deoarece urmează o perioadă extrem de dificilă, cu multe jocuri.

”O primă repriză destul de slabă. Nu am făcut nimic din ce am pregătit. Trebuie să ne trezim, vine o săptămână importantă, cu meciuri în Europa. În prima repriză nu ne-a ieșit nimic. Am suferit și la finalizare. În alte dăți aveam 2-3 ocazii și reușeam să marcăm un gol. Astăzi nu ne-a ieșit nimic.

Noi speram să vină cât mai târziu înfrângerea. Cred că puteam să revenim și că echitabil era un egal. Trebuie să ne ridicăm la nivelul partidei. E greu să joci doar 60-70% cu o echipă care este foarte bună acasă”, a spus Bancu.