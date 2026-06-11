Jucătorii Universității Craiova, răspândiți în lume după event! Cum s-au descurcat la națională și unde au mers în vacanță

CE TREBUIE SĂ ȘTII „Oltenii“, în acțiune pe două continente în meciurile de verificare

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După un sezon istoric în care Universitatea Craiova a cucerit eventul, jucătorii lui Filipe Coelho au fost trimiși direct în focul echipelor naționale. Nu în competiții oficiale, ci în meciuri amicale de pregătire, unde au bifat minute importante contra unor adversari puternici, din Europa și America Centrală.

„Oltenii“, în acțiune pe două continente în meciurile de verificare

Internaționalii Universității Craiova au fost împărțiți în această perioadă pe mai multe continente, fiecare răspunzând convocării la naționala sa imediat după încheierea unui sezon solicitant la club.

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Pe continentul american, Carlos Mora a fost printre cei mai solicitați jucători ai oltenilor, fiind utilizat în două partide amicale de grad ridicat de dificultate pentru Costa Rica, contra Columbiei (1-3) și Angliei (0-3). Fundașul lateral a strâns aproximativ 160 de minute și a fost titular în ambele dispute, contribuind mai ales pe faza defensivă, fără implicare directă în goluri.

În Europa, Oleksandr Romanchuk a bifat două apariții în premieră în meciurile de verificare ale Ucrainei din luna iunie. Fundașul Universității Craiova a fost titular în partida cu Polonia, câștigată cu 2-0, unde a evoluat în prima repriză, fiind înlocuit chiar la pauză. Ulterior, Romanchuk a fost din nou folosit în amicalul cu Danemarca. Acesta a fost integralist până în minutul 65, când , iar jocul nu a mai fost reluat.

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Anzor Mekvabishvili, titular de bază la naționala Georgiei, a avut un timp de joc mai redus în amicalele din luna iunie. , mijlocașul Universității Craiova a fost introdus târziu, abia din minutul 84, fără a avea suficient timp pentru a influența jocul. În schimb, în al doilea amical, cu Bahrain (n.r. 2-0 pentru Georgia), selecționerul i-a oferit mai multe minute, Anzor intrând pe teren în minutul 71 și contribuind la gestionarea finalului de partidă.

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Craiova, prezentă activ în acțiunile naționalei României

Oltenii convocați la naționala României s-au descurcat cu brio în această acțiune internațională, lăsând o impresie bună în ambele amicale disputate. În meciul cu Georgia, Screciu a bifat 55 de minute, în timp ce Alexandru Cicâldău a intrat la pauză în locul lui Răzvan Marin, contribuind la controlul jocului din linia mediană. De la Universitatea Craiova și-au mai făcut apariția pe teren Tudor Băluță (63) și Ștefan Baiaram (63), ambii folosiți pe parcursul reprizei secunde, în timp ce David Matei a bifat debutul pentru naționala de seniori în minutul 71, fiind introdus de Gică Hagi.

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În al doilea amical, cu Țara Galilor, disputat la București, Craiova a avut din nou reprezentare importantă în primul „11”, cu Tudor Băluță și Ștefan Baiaram titulari. Baiaram a fost înlocuit la pauză de Florinel Coman, cel care avea să marcheze la scurt timp după reluare, în timp ce Băluță a părăsit terenul în minutul 64, fiind schimbat cu Coubiș. În partea a doua au mai intrat alți doi jucători ai Craiovei, Adrian Rus (46) și David Matei (70), cei doi având chiar un rol decisiv pe final.

Unde au fugit campionii Universității Craiova după event

pentru a-și încărca bateriile înaintea unei noi stagiuni care se anunță infernală, cu provocări în SuperLiga și Liga Campionilor. Aceștia au ales destinații dintre cele mai diverse pentru perioada de relaxare de după câștigarea eventului.

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Portarul Laurențiu Popescu a ales o vacanță în familie. Goalkeeper-ul campioanei României s-a relaxat în Turcia alături de soția sa, Alexandra, și de fiul lor, profitând de câteva zile de liniște înaintea revenirii la pregătiri.

Mihnea Rădulescu și partenera sa au optat pentru una dintre cele mai spectaculoase destinații turistice din Europa, Santorini, insula grecească renumită pentru peisajele sale impresionante și apusurile spectaculoase.

La rândul său, Luca Băsceanu a preferat soarele Spaniei. Tânărul fotbalist al Universității Craiova a publicat imagini din Marbella, una dintre cele mai exclusiviste stațiuni de pe Costa del Sol, unde s-a bucurat de plajă și de complexele turistice luxoase din zonă.

Samuel Teles a profitat de zilele libere într-o destinație cu aer mediteraneean, unde s-a bucurat de liniște și de timpul petrecut alături de familie, departe de agitația sezonului recent încheiat. Totuși, fundașul Universității Craiova nu a neglijat pregătirea fizică nici în vacanță, publicând pe rețelele de socializare mai multe imagini din sala de fitness, semn că a rămas conectat la rigorile vieții de sportiv chiar și în perioada de relaxare.

După convocările la naționale au urmat vacanțele în Grecia și Italia

După încheierea acțiunilor internaționale, Vladimir Screciu și-a făcut bagajele și a plecat în Creta alături de partenera sa. Tot în celebra insulă grecească și-a petrecut vacanța și Steven Nsimba, care a publicat mai multe imagini de pe plajele și străzile orașului.

”, a ales o escapadă în Italia. Atacantul Universității Craiova a petrecut câteva zile la Roma, unde s-a fotografiat în mai multe locuri emblematice ale capitalei italiene, inclusiv în celebra Piazza del Popolo.