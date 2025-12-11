Sport

Jucătorii Universității Craiova, reacții împărțite după penalty-ul ratat de Anzor în meciul cu Sparta Praga: „Nu avem cum!" /„Poate era alt joc"

Universitatea Craiova a scăpat printre degete un punct cu Sparta Praga! Oltenii puteau da lovitura dacă Anzor ar fi transformat un penalty la scorul de 0-0
Cristian Măciucă
11.12.2025 | 22:28
Universitatea Craiova a pierdut cu Sparta Praga, scor 1-2, și a ratat șansa de a fi sigură de calificarea în primăvara Conference League. La 0-0, Anzor Mekvabishvili a ratat o lovitură de pedeapsă.

Reacțiile jucătorilor de la Universitatea Craiova după ce Anzor a ratat penalty în 1-2 cu Sparta Praga

Cu cel puțin un punct, Universitatea Craiova ar fi fost ca și calificată în play-off-ul Conference League. Așa, echipa lui Filipe Coelho trebuie să aștepte jocul rezultatelor și ultimul meci din Conference League, de la Atena, cu AEK.

Golul de onoare al oltenilor a fost marcat de Steven Nsimba (79), în timp ce Albion Rrahmani (50) și Matej Rynes (89) au adus victoria cehilor. Echipa lui Filipe Coelho își putea face viața mai ușoară, dacă, în minutul 37, Anzor nu rata un penalty.

„O înfrângere dezamăgitoare, mai ales că golul 2 a venit târziu.

Nu avem cum să fim supărați pe Anzor. Se întâmplă să ratezi penalty. Nu e un capăt de țară, e un jucător bun, care ne ajută.

Ne-au lipsit câțiva jucători importanți din sezonul acesta. Dacă erau ar fi adus un plus, dar și fără ei am făcut un joc destul de bun.

Ca și înainte de acest meci, luăm meci cu meci. Ne-am gândit să câștigăm. Nu ne-am făcut calcule și nu ne-am făcut nici înainte de ultimul meci (n.r. – cu AEK Atena)”, a declarat Alex Cicâldău, după U Craiova – Sparta Praga 1-2.

De ce a bătut Anzor penalty și nu Cicâldău

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate motivul pentru care penalty-ul din prima repriză a fost executat de Anzor și nu de Alex Cicâldău. Din informațiile noastre, gruzinul a fost mai în formă la antrenamente.

„Puteam să scoatem un rezultat bun în seara asta. Am ratat un penalty în prima repriză, cu 1-0 la pauză poate era alt joc. Totuși am revenit, 1-1, am luat gol în minutul 90. Am întâlnit cea mai puternică echipă de până acum, asta fost soarta în această seară.

Pot să zic că am greșit la golul 1. E bine că am revenit. Nu știu dacă am făcut pasul în spate, dar am întâlnit o echipă bună și jocul lor ne-a făcut să facem pasul în spate.

Mai avem un meci. Cred că putem reuși o calificare”, a transmis și Alexandru Crețu.

Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik.
