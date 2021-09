Jucătorii Universității Craiova s-au întâlnit cu fanii: „Ne era dor de ei după atâtea luni de pandemie”. Foto

Universitatea Craiova visează la un nou titlu după mai mult de trei decenii de așteptare, dar misiunea se anunță tot mai dificilă. Chiar dacă oltenii par că și-au revenit din punct de vedere sportiv, CFR Cluj s-a întărit prin aducerea lui pe bancă, iar FCSB a avut cea mai spectaculoasă campanie de achiziții, cu și Keșeru în prim plan.

După un cantonament montan la munte, jucătorii Științei au avut parte și de zile libere, dar acum au intrat în „febra” meciului cu Sepsi. Fotbaliștii așteaptă cât mai mulți fani la meci. În ultimul meci din campionat, Universitatea a lăsat o impresie bună,

Jucătorii de la Universitatea Craiova au mers la magazinul oficial pentru a se întâlni cu suporterii. Valerică Găman: „Nu mă întrebați de titlu”

După o perioadă îndelungată în care stadioanele au fost închise, fanii din Liga 1 se pot întoarce la meciuri, dar doar cu anumite condiții, iar cea mai importantă este vaccinul. Pentru a promova jocul cu Sepsi, doi dintre jucătorii Universității Craiova, Valerică Găman și au fost la magazinul oficial din cel mai mare mall al Băniei pentru a se întâlni cu fanii.

Găman, cel care a devenit și titular în echipa Științei, a declarat că mai este mult până la un nou titlu al echipei din Bănie: „Îmi era dor de suporteri, după atâtea luni de pandemie, îi aşteptăm pentru un autograf, pentru un fular, pentru a ne vedea în carne şi oase, ei se uită la noi ca la ceva măreţ, dar nu trebuie să le fie ruşine şi îi aşteptăm să vină. Mi-au cerut să luptăm, să câştigăm şi ne-au promis că o să vină la meciuri.

Haideţi să luăm pas cu pas, nu mă mai întrebaţi de fiecare dată despre titlu, pentru că este foarte departe şi trebuie să facem câte un pas.

Am luat mai multe guri de oxigen la munte, şi repetate, pentru că am avut două antrenamente pe zi,nu ne-a fost chiar uşor, dar sper să ne prindă bine”.

Găman a aflat de la ziariști că Universitatea Craiova va da peste CFR Cluj în Cupa României: „Nu ştiam că am picat cu CFR Cluj în Cupă, e meci greu, dar ce meci mai este uşor? Nu e nicio problemă, jucăm cu cine avem şi vedem care va fi mai bun. Cred că s-a văzut că avem o creştere în joc şi arătăm mai bine”.

Lyes Houri este regretat în Ungaria: „Am primit multe mesaje din partea suporterilor de la MOL Fehervar”

Noul jucător al Universității Craiova, Lyes Houri, a fost și el prezent la acțiunea clubului. Aflat pentru prima dată într-o interacțiune directă cu fanii, francezul a dezvăluit că este foarte fericit că este alături de suporterii „alb-albaștrii”: „E tot timpul frumos să ne întâlnim cu fanii, mai ales la o echipă precum Universitatea Craiova, care are mulţi suporteri şi este important să interacţionăm cu publicul.

Ştiam ce atmosferă este la Craiova, fiindcă am jucat aici cu Viitorul şi am văzut ce public are Universitatea, aşadar că îi aşteptăm la stadion în număr cât mai mare pe fani pentru a ne ajuta să obţinem victorii.

Tot timpul fanii îşi doresc ca echipa să ia campionatul, de aceea este important să câştigăm următorul meci, cu Sepsi. Dacă îmi voi pune în valoare calităţile, dacă voi da goluri şi pase de gol, atunci cu siguranţă şi fanii Craiovei vor fi mulţumiţi de mine. Primul meu obiectiv este să-mi ajut echipa să câştige, iar dacă voi da goluri şi pase de gol va fi şi mai bine,” a spus acesta.