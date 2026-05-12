Jucătorii Universității Craiova s-au pozat deja cu trofeul. Cine a pus primul mâna pe Cupa României. Foto si Video

U Cluj și Universitatea Craiova se vor înfrunta în finala Cupei României Betano, meci programat miercuri, 13 mai, de la ora 20:00, pe stadionul „Municipal” din Sibiu. Cele două echipe trag atât la câștigarea Cupei, cât și la titlul de campioană în SuperLiga, ocupând pozițiile fruntașe ale clasamentului.
Pentru a treia oară în ultimii patru ani, finala Cupei României Betano va fi găzduită de stadionul „Municipal” din Sibiu. Jucătorii Universității Craiova au ieșit pe teren după conferința de presă premergătoare partidei pentru a face o scurtă plimbare pe gazon. Interesant este faptul că trofeul se afla deja la centrul terenului.
Spre deosebire de U Cluj, care a efectuat un antrenament pe gazonul din Sibiu, Universitatea Craiova a ales doar o scurtă plimbare prin oraș, jucătorii oltenilor pregătindu-se în propria bază. Într-o atmosferă relaxată, elevii lui Filipe Coelho au inspectat suprafața de joc a stadionului „Municipal”.
Cum trofeul Cupei României Betano se afla la mijlocul terenului, mai mulți fotbaliști au decis să îl atingă sau să facă fotografii alături de el. Primul care a îndrăznit a fost Adrian Rus, fundaș suspendat pentru duelul cu U Cluj din finala competiției, iar FANATIK a dezvăluit care va fi înlocuitorul său. Miza meciului de la Sibiu este una importantă, în contextul cupelor europene.
Obiectivul principal pentru cluburi este calificarea în competițiile europene. Câștigătoarea Cupei României Betano va evolua în primul tur preliminar din UEFA Europa League, ceea ce îi garantează minimum patru meciuri europene, deoarece o eventuală eliminare în primul tur ar trimite echipa în turul al doilea preliminar din Conference League. Dacă formația care va deveni campioană în SuperLiga își va adjudeca și Cupa României, locul secund din campionat va beneficia de parcursul european rezervat Europa League.