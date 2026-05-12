Sport
Betano sponsor oficial Cupa României

Jucătorii Universității Craiova s-au pozat deja cu trofeul. Cine a pus primul mâna pe Cupa României. Foto si Video

Jucătorii Universității Craiova au inspectat gazonul din Sibiu înainte de finala Cupei României Betano. Care a fost primul fotbalist care a atins trofeul.
Cristi Coste, Iulian Stoica
12.05.2026 | 19:53
Jucatorii Universitatii Craiova sau pozat deja cu trofeul Cine a pus primul mana pe Cupa Romaniei Foto si Video
CORESPONDENȚĂ DIN SIBIU
11 poze
Vezi galeria
Jucătorii Universității Craiova s-au pozat deja cu trofeul. Cine a pus primul mâna pe Cupa României. Foto: Colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

U Cluj și Universitatea Craiova se vor înfrunta în finala Cupei României Betano, meci programat miercuri, 13 mai, de la ora 20:00, pe stadionul „Municipal” din Sibiu. Cele două echipe trag atât la câștigarea Cupei, cât și la titlul de campioană în SuperLiga, ocupând pozițiile fruntașe ale clasamentului.

Jucătorii Universității Craiova, inspecție pe gazonul din Sibiu

Pentru a treia oară în ultimii patru ani, finala Cupei României Betano va fi găzduită de stadionul „Municipal” din Sibiu. Jucătorii Universității Craiova au ieșit pe teren după conferința de presă premergătoare partidei pentru a face o scurtă plimbare pe gazon. Interesant este faptul că trofeul se afla deja la centrul terenului.

ADVERTISEMENT

Spre deosebire de U Cluj, care a efectuat un antrenament pe gazonul din Sibiu, Universitatea Craiova a ales doar o scurtă plimbare prin oraș, jucătorii oltenilor pregătindu-se în propria bază. Într-o atmosferă relaxată, elevii lui Filipe Coelho au inspectat suprafața de joc a stadionului „Municipal”.

Adi Rus, primul cu mâna pe trofeul Cupei României Betano

Cum trofeul Cupei României Betano se afla la mijlocul terenului, mai mulți fotbaliști au decis să îl atingă sau să facă fotografii alături de el. Primul care a îndrăznit a fost Adrian Rus, fundaș suspendat pentru duelul cu U Cluj din finala competiției, iar FANATIK a dezvăluit care va fi înlocuitorul său. Miza meciului de la Sibiu este una importantă, în contextul cupelor europene.

ADVERTISEMENT
Putin și-a scos fosta dirigintă la cină. A venit la volanul unui SUV...
Digi24.ro
Putin și-a scos fosta dirigintă la cină. A venit la volanul unui SUV Aurus să o ia de la hotel

Obiectivul principal pentru cluburi este calificarea în competițiile europene. Câștigătoarea Cupei României Betano va evolua în primul tur preliminar din UEFA Europa League, ceea ce îi garantează minimum patru meciuri europene, deoarece o eventuală eliminare în primul tur ar trimite echipa în turul al doilea preliminar din Conference League. Dacă formația care va deveni campioană în SuperLiga își va adjudeca și Cupa României, locul secund din campionat va beneficia de parcursul european rezervat Europa League.

ADVERTISEMENT
Scandal de proporții! S-a filmat înconjurat de escorte, în timp ce se droghează:...
Digisport.ro
Scandal de proporții! S-a filmat înconjurat de escorte, în timp ce se droghează: "Adio, Cupa Mondială"
Adi Rus, primul care a atins trofeul. Foto: Fanatik
Adi Rus, primul care a atins trofeul. Foto: Fanatik

Jucătorii Universității Craiova, inspecție pe gazonul din Sibiu

Filipe Coelho a prefațat finala Cupei României. Cum vede duelul dintre Universitatea Craiova...
Fanatik
Filipe Coelho a prefațat finala Cupei României. Cum vede duelul dintre Universitatea Craiova și U Cluj: ”Partea mentală este mai importantă decât cea fizică”
Trofeul a ajuns la Sibiu! Imagini spectaculoase înainte de finala Cupei României Betano
Fanatik
Trofeul a ajuns la Sibiu! Imagini spectaculoase înainte de finala Cupei României Betano
Cristiano Bergodi schimbă radical primul „11” al lui U Cluj pentru finala Cupei...
Fanatik
Cristiano Bergodi schimbă radical primul „11” al lui U Cluj pentru finala Cupei cu U Craiova. Ce se întâmplă cu golgheterul Lukic. Exclusiv
Tags:
Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
Parteneri
De ce își pierde Dinamo cel mai important jucător în vară: 'L-ați văzut?'...
iamsport.ro
De ce își pierde Dinamo cel mai important jucător în vară: 'L-ați văzut?' + Cine ar putea să devină noua vedetă a 'câinilor'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!