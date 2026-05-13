Jucătorii Universității Craiova, sărbătoare alături de fani după triumful din Cupa României Betano. Imagini pentru istorie de la Sibiu. Video

Jucătorii Universității Craiova au sărbătorit alături de fani după ce au reușit să cucerească Cupa României Betano. Imagini pentru istorie de pe stadionul „Municipal” din Sibiu.
Alex Bodnariu, Cristi Coste, Tibi Cocora
13.05.2026 | 23:21
CORESPONDENȚĂ DIN SIBIU
U Cluj și Universitatea Craiova sunt cele două formații ce au ajuns în ultimul act în Cupa României Betano. Duelul dintre cele două formații a fost unul echilibrat, drept dovadă că meciul a avut nevoie de prelungiri. Chiar și după altă jumătate de oră disputată, scorul a rămas egal, astfel că meciul s-a decis la loviturile de departajare.

La loteria loviturilor de la 11 metri, Universitatea Craiova s-a dovedit a fi mai inspirată. Jucătorii oltenilor au executat impecabil primele cinci penalty-uri, iar la al zecelea șut, Laurențiu Popescu a ieșit la rampă și a apărat incredibil execuția lui Iulian Cristea. Sentimentul victoriei plutea în aer, iar pe stadionul „Municipal” din Sibiu s-a instalat o atmosferă de sărbătoare.

La scurt timp după ce Laurențiu Popescu a apărat penalty-ul lui Iulian Cristea, jucătorii oltenilor s-au îndreptat către proprii suporteri. Fanii au făcut deplasarea la Sibiu cu trenul, iar patronul Mihai Rotaru a fost alături de susținătorii clubului. Revenind la sărbătoare, fotbaliștii au petrecut și au cântat în fața celor ce au venit să îi susțină în finala Cupei României Betano.

Federația Română de Fotbal a alocat un buget total de 1,2 milioane de euro pentru premierea actualei ediții a Cupei României Betano, iar U Craiova a fost recompensată cu 240.000 de euro după cucerirea trofeului. De cealaltă parte, U Cluj și-a asigurat un premiu de 100.000 de euro pentru parcursul până în finală, la care se adaugă câte 4.000 de euro pentru fiecare punct obținut în faza grupelor.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
