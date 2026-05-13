Jucătorii Universității Craiova, sărbătoare alături de fani după triumful din Cupa României Betano. Imagini pentru istorie de la Sibiu. Video

ADVERTISEMENT

U Cluj și Universitatea Craiova sunt cele două formații ce au ajuns în ultimul act în Cupa României Betano. Duelul dintre cele două formații a fost unul echilibrat, drept dovadă că meciul a avut nevoie de prelungiri. Chiar și după altă jumătate de oră disputată, scorul a rămas egal, astfel că meciul s-a decis la loviturile de departajare.

Jucătorii Universității Craiova, sărbătoare cu suporterii după victoria din Cupă

La loteria loviturilor de la 11 metri, Universitatea Craiova s-a dovedit a fi mai inspirată. Jucătorii oltenilor au executat impecabil primele cinci penalty-uri, iar la al zecelea șut, Laurențiu Popescu a ieșit la rampă și a apărat incredibil execuția lui Iulian Cristea. Sentimentul victoriei plutea în aer, iar pe stadionul „Municipal” din Sibiu s-a instalat o atmosferă de sărbătoare.

ADVERTISEMENT

a, jucătorii oltenilor s-au îndreptat către proprii suporteri. Fanii au făcut deplasarea la Sibiu cu trenul, iar . Revenind la sărbătoare, fotbaliștii au petrecut și au cântat în fața celor ce au venit să îi susțină în finala Cupei României Betano.

Jucătorii Universității Craiova, sărbătoare cu suporterii după victoria din Cupă

Câți bani primește Universitatea Craiova după succesul din Cupă

Federația Română de Fotbal a alocat un buget total de 1,2 milioane de euro pentru premierea actualei ediții a Cupei României Betano, iar U De cealaltă parte, U Cluj și-a asigurat un premiu de 100.000 de euro pentru parcursul până în finală, la care se adaugă câte 4.000 de euro pentru fiecare punct obținut în faza grupelor.

ADVERTISEMENT

Pe lângă premiile financiare, competiția are o miză importantă și în ceea ce privește calificarea în cupele europene. După câștigarea Cupei României Betano, U Craiova și-a asigurat prezența în primul tur preliminar al UEFA Europa League, ceea ce îi oferă garanția a minimum patru partide europene. În cazul unei eliminări încă din această rundă, formația olteană va merge în turul al doilea preliminar din UEFA Conference League. Dacă echipa din Bănie va cuceri și titlul în SuperLiga, locul destinat Europa League va fi preluat de vicecampioana României.