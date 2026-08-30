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Mihai Stoica, președintele celor de la FCSB, a oferit o primă reacție după scandalul uriaș din ultimele zile. Doi dintre cei mai experimentați jucători din lot, Florin Tănase și Valentin Crețu, au fost excluși din lot. Soția fundașului dreapta l-a acuzat pe oficialul clubului din Capitală că l-ar fi amenințat cu bătaia pe fotbalist. Acum, Mihai Stoica vorbește despre acte de indisciplină și insubordonare.

Mihai Stoica, prima reacție după scandalul uriaș de la FCSB! A refuzat să-i răspundă soției lui Crețu

Scandalul de la FCSB a explodat în această săptămână și a produs un . Totul a pornit la antrenamente, unde Florin Tănase a intrat într-un conflict cu antrenorul secund Lucian Filip și a părăsit ședința de pregătire. Ulterior, Valentin Crețu a avut un schimb dur de replici cu Arnold Garita, iar Mihai Stoica a intervenit în dispută.

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Situația a degenerat, . Tănase și Crețu au fost scoși din lot pentru meciul cu UTA, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, iar Gigi Becali a decis să ia măsuri radicale. Căpitanul este pe picior de plecare la Omonia Nicosia, în timp ce contractul lui Crețu va fi reziliat.

Ce s-a întâmplat, de fapt, în vestiarul FCSB. MM Stoica, prima reacție

Mihai Stoica a oferit o primă reacție după scandalul din vestiarul roș-albaștrilor. Președintele clubului din Capitală a confirmat că au existat probleme serioase la antrenamentul de miercuri și a catalogat comportamentul unor jucători drept „acte de insubordonare”. Stoica nu a dorit să intre în detalii despre conflictele în care au fost implicați Florin Tănase și Valentin Crețu.

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„Acum, la echipă, e liniște. Nu a fost liniște la echipă miercuri, dar de joi încoace nu a fost niciun fel de problemă. Toată lumea s-a antrenat, mai puțin Octavian Popescu, care are niște probleme de sănătate, și Risto Radunovic, care are o accidentare ușoară.

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Ce a fost miercuri nu o să dezvolt prea mult. Au fost niște acte de insubordonare. Jucătorii vor plăti și aici se încheie orice discuție. Nu o să comentez ce se vorbește. Sunt foarte multe chestii care nu au nicio legătură cu realitatea. Practic, este un subiect pe care nu-l comentez. Florin Tănase probabil va pleca la Omonia Nicosia și nu are niciun sens să mai discutăm despre ce s-a întâmplat, iar Crețu a plătit pentru actul de indisciplină de miercuri. Și atât. Nu o să dau replică la replica soției lui Vali Crețu.

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În viața fiecărei echipe se întâmplă ca la antrenamente să mai existe conflicte, dar aici a fost cu totul și cu totul altceva. Când un jucător nu se poate opri, trebuie să plătească, nu ai ce să faci. În prima fază a spus că nu e niciun fel de problemă să rezilieze. Acum am văzut, prin vocea soției lui, că nu se pune problema. Dacă nu va rezilia, va continua să se antreneze în condiții care vor respecta contractul lui de jucător, până la sfârșitul acestui an calendaristic.

S-au terminat tensiunile la FCSB!? Ce crede Mihai Stoica

MM a vorbit și despre acuzațiile lansate de soția lui Valentin Crețu, care a susținut că oficialul FCSB l-ar fi amenințat cu bătaia pe fundaș. În ceea ce îl privește pe Crețu, acesta va continua să se antreneze în condițiile prevăzute de contract, dacă nu se va ajunge la reziliere. În cazul lui Florin Tănase, despărțirea pare deja iminentă. Așa cum FANATIK a anunțat, mijlocașul va pleca în Cipru, la Omonia Nicosia.

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Când sunt rezultate, de foarte multe ori se mai închid ochii, dar când situația este de așa natură încât să nu joci cum îți dorești, iar rezultatele nu sunt cele scontate, nu se mai poate face rabat de la disciplină. Este un semnal foarte clar. Nu există jucător care să fie acum în lot unde să mai existe problema de insubordonare. Nu cred că mai există jucător care să poată genera un conflict.

În fine, nu mai contează. Ce contează este că ne dorim din toată inima ca astăzi să facem un joc bun și să câștigăm, pentru a o egala pe Dinamo pe primul loc. E tot ce ne interesează, altceva nu contează. Au plecat doi titulari, pentru că Tănase și Bîrligea erau titulari. Sper din toată inima ca cei care-i vor înlocui să se ridice la nivelul așteptărilor. Până la sfârșitul perioadei de transferuri mai sunt opt zile. Sunt convins că vom mai aduce un atacant de valoare”, a declarat Mihai Stoica la