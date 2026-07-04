Sport

Jucătorul adus la națională de Mircea Lucescu, aproape de un transfer spectaculos! În negocieri cu fosta adversară a lui FCSB

Internaționalul român este aproape de a face subiectul unui transfer spectaculos. Jucătorul se află în negocieri avansate cu fosta adversară a FCSB din cupele europene.
Iulian Stoica
04.07.2026 | 17:41
Jucatorul adus la nationala de Mircea Lucescu aproape de un transfer spectaculos In negocieri cu fosta adversara a lui FCSB
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Jucătorul adus la națională de Mircea Lucescu, aproape de un transfer spectaculos! Negocieri cu fosta adversară a lui FCSB. Foto: Colaj Fanatik
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În ultimii ani, cluburile din SuperLiga au adunat mai mulți tineri jucători formați în campionatele puternice din străinătate. Exemplele sunt fără număr, iar formațiile au profitat, fără doar și poate, de școala obținută de fotbaliști departe de țară. În această situație se află și Andrei Coubiș, fundaș central crescut în academia celor de la AC Milan.

Andrei Coubiș, aproape de un transfer spectaculos

Andrei Coubiș este fără doar și poate unul dintre cei mai interesanți jucători din SuperLiga României. Ajuns la U Cluj în iarna lui 2026, fundașul central format de AC Milan s-a impus fără probleme. Evoluțiile sale în tricoul ardelenilor l-ar putea propulsa către o mutare la Qarabag, fosta adversară a FCSB din UEFA Europa League.

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Presa din străinătate anunță că formația azeră este pe urmele fundașului, astfel că despărțirea de fotbalul românesc s-ar putea produce relativ repede. De menționat este faptul că Andrei Coubiș a fost inclus de regretatul Mircea Lucescu în lotul „tricolorilor” la partida de baraj pentru Campionatul Mondial cu Turcia.

„Clubul de fotbal Qarabag, care intenționează să își întărească linia defensivă, a adăugat un nume important pe lista de transferuri. Conform informațiilor exclusive obținute de 90plus.media, gruparea din Agdam este foarte interesată de fundașul central Andrei Coubiș, care evoluează în prezent pentru clubul românesc Universitatea Cluj.

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Dorind să sporească competitivitatea și siguranța în centrul defensivei, echipa a demarat deja primele contacte oficiale pentru transferul fotbalistului în vârstă de 22 de ani. Având în palmares perioade petrecute în structurile unor cluburi italiene precum AC Milan și Sampdoria, stoperul de origine română are o cotă de piață actuală estimată la 1,2 milioane de euro. Negocierile privind detaliile mutării tânărului fundaș, care a atras atenția prin evoluțiile sale constante din acest sezon, sunt în plină desfășurare”, au notat jurnaliștii de la 90plus.media.

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Cine este, de fapt, Andrei Coubiș

Andrei Coubiș este un produs al fotbalului italian, acesta fiind format la academia celor de la AC Milan. După ce a bifat experiențe la loturile de tineret a gigantului din Serie A, acesta s-a alăturat lotului pregătit de Cristiano Bergodi în iarna lui 2026, după o scurtă perioadă la Sampdoria. Cum evoluțiile sale au impresionat, o mutare în această vară este extrem de plauzibilă.

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  • 1,2 milioane de euro este cota lui Andrei Coubiș
  • 19 meciuri, două goluri și o pasă decisivă a adunat fundașul în tricoul lui U Cluj
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Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
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