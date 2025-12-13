Jucătorul aflat pe lista FCSB a făcut anunțul după Rapid – Oțelul 0-2: „Sunt pregătit pentru un pas mare”

ADVERTISEMENT

Liderul SuperLigii, Rapid, a cedat pe teren propriu în etapa 20 din SuperLiga, scor 0-2 cu Oțelul Galați. Joao Lameira a fost unul dintre cei mai buni jucători, iar acesta a vorbit la final și despre interesul FCSB-ului.

Joao Lameira, în extaz după Rapid – Oțelul 0-2

La scurt timp după fluierul final din Giulești, Joao Lameira a expus faptul că rezultatul nu a fost întâmplător, atât el, cât și colegii lui alergând foarte mult pentru a obține toate cele 3 puncte.

„A fost important să fim curajoși într-un astfel de joc. Pentru că, dacă venim aici și arătăm teamă, ei vor veni peste noi cu totul. Dar dacă nu ne este frică și încercăm să jucăm, să ne punem jocul în practică pe teren, cu siguranță vom pleca acasă fericiți.

A fost foarte intensă lupta, foarte bună. Dar cred că astăzi ne-am arătat avantajele și meritam această victorie. Băieții au alergat mult, au luptat mult și am jucat cu o viteză foarte bună. Am fost foarte competitivi.

Ambele goluri au fost foarte frumoase. Dar cel mai important este jocul, nu contează dacă e un gol, două sau trei. Cel mai important este jocul și scorul. Toată lumea merită această victorie. Suntem foarte fericiți”, a declarat Joao Lameira la flash-interviu, conform .

Oțelul, cu gândul la play-off după victoria cu Rapid

, cu 30 de puncte acumulate. Deși mai sunt încă 10 runde de disputat, Joao Lameira a transmis că acesta a fost unul din obiectivele stabilite la începutul sezonului.

„Da, a fost unul dintre obiectivele noastre stabilite în vestiar (n.r. calificarea în play-off). Luptăm pentru asta și arătăm că merităm acest loc în clasament.

Nu există un secret. Dacă jucăm așa cum ai spus, putem învinge orice echipă din acest campionat, pentru că avem multă calitate în echipă. Dacă jucăm fiecare meci ca astăzi, cu siguranță vom fi fericiți la finalul sezonului”, a mai spus Joao Lameira.

Ce spune Lameira despre interesul FCSB-ului

În încheiere, anunț făcut de Gigi Becali în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA. Patronul roș-albaștrilor . Mijlocașul lusitan susține că e momentul să facă un pas la un club mai mare, însă în momentul de față mai are un an de contract cu Oțelul și focusul său este la actuala sa echipă.

„Desigur, sunt doar zvonuri. Știu de ele, dar mai am un an și jumătate de contract cu Oțelul și vom vedea ce va fi în viitor. Eu voi da tot ce am până la ultimul meci. Nu vreau să vorbesc despre interesul altor echipe. Cel mai important este să vedem cum voi fi în acest tricou.

Sunt pregătit pentru un pas mare, să lupt pentru trofee. Am 26 de ani, sunt pregătit pentru asta. Am luptat pentru acest lucru. Dacă se va întâmpla ceva bun în cariera mea, voi fi pregătit”, a încheiat Joao Lameira după Rapid – Oțelul 0-2.