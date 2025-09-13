Sport

Jucătorul care a fost aproape de FCSB, transfer surprinzător: ”Vrea la echipa națională!”

Transfer neașteptat în străinătate pentru un jucător care în urmă cu câțiva ani se afla în vizorul celor de la FCSB, pe vremea când era internațional de tineret.
Bogdan Ciutacu
13.09.2025 | 16:31
Jucatorul care a fost aproape de FCSB transfer surprinzator Vrea la echipa nationala
EXCLUSIV FANATIK
2 poze
Vezi galeria
Andrei Chindriș a semnat cu Lokomotiv Plovdiv după despărțirea de Lechia Gdansk. Sursă foto: colaj Fanatik

Este vorba de fundașul central Andrei Chindriş, pe care Gigi Becali a vrut să-l aducă la FCSB în perioada când evolua la Botoșani. Jucătorul s-a transferat la o formație din străinătate și va fi coleg cu un alt român.

ADVERTISEMENT

Unde s-a transferat jucătorul dorit în trecut de FCSB

Andrei Chindriș, care la un moment dat se anunța a fi unul dintre cei mai promițători apărători români, a rămas liber de contract în această vară după despărțirea de formația poloneză Lechia Gdansk. După mai multe tatonări, jucătorul a semnat cu Lokomotiv Plovdiv, iar impresarul Rareș Pop a dezvăluit pentru FANATIK că este posibil să debuteze în acest weekend.

”Andrei a jucat mai puțin anul trecut după promovarea Lechiei Gdansk, deși el a fost un pilon pentru echipă să ajungă din nou în primul eșalon. După au fost niște schimbări de antrenori, a ajuns rezervă și ne-am orientat pentru că voiam să joace.

ADVERTISEMENT

Andrei va fi în lot la meciul cu Ludogoreț. Oferta a venit strict din partea antrenorului. L-a dorit foarte mult, iar asta a contat. Cătălin Itu e și el aici și se cunoaște cu Andrei. E un club de tradiție și care a început foarte bine campionatul, sunt neînvinși, sunt pe locul trei.

Au un antrenor foarte, foarte bun. A câștigat campionatul cu Celje în 2020, a mai antrenat și la Domzale. Din punct de vedere financiar ajungem la un salariu aproape ca cel de la Lechia Gdansk, doar că acesta e determinat de bonusuri. E salariu aproape de 5 cifre.

ADVERTISEMENT
ANALIZĂ Singura țară arabă pe care Israelul și Occidentul nu o pot bombarda
Digi24.ro
ANALIZĂ Singura țară arabă pe care Israelul și Occidentul nu o pot bombarda

Ne-am dorit ca el să continue în străinătate pentru că ai o altă expunere ca stranier și nu am vrut să se întoarcă în România. E totuși un fost internațional de tineret și rămâne un jucător de perspectivă, are doar 26 de ani”, a declarat Pop.

ADVERTISEMENT
Gică Hagi a zis ”Da” și revine! Prima reacție: ”Mă duc cu drag....
Digisport.ro
Gică Hagi a zis ”Da” și revine! Prima reacție: ”Mă duc cu drag. Am acceptat-o pentru că sunt liber”
Andrei Chindriș și impresarul său, Rareș Pop, la prezentarea oficială
Andrei Chindriș și impresarul său, Rareș Pop, la prezentarea oficială

Chindriș visează la echipa națională

Agentul de jucători a precizat că Bulgaria este cam la același nivel cu România în ceea ce privește salariile din fotbal și a mărturisit că obiectivul lui Chindriș este să ajungă în viitor la echipa națională a României.

”Campionatul bulgar pot să spun că e similar cu cel al României, chiar și din punct de vedere financiar. Cluburile de top plătesc mai bine ca la noi. Ludugoreț are salarii de 50-60.000 de euro și media salarială undeva la 25-30.000 de euro. ȚSKA Sofia are jucători plătiți cu 50.000 de euro.

ADVERTISEMENT

Obiectivul lui e să înceapă din nou să joace și să se relanseze, să prindă pe viitor un transfer bun, să reintre în circuit. El se poate relansa. Dragoș Grigore și Cosmin Moți erau convocați constant când jucau în Bulgaria și un plan similar ne-am dori și noi.

Vrea să reintre în circuitul echipei naționale a României pentru că el nu a fost convocat la echipa mare până acum. Andrei asta își dorește. Sigur că este un drum lung și e mult de muncă, dar are o vârstă bună și e foarte ambițios, are sete de performanță.

Întotdeauna un jucător va dori să meargă la mai bine. Clar FCSB e un club mare, e campioana României, e în cupele europene. Eu nu îl reprezentam pe Andrei când a fost ofertat de FCSB și nu pot să spun dacă a luat sau nu decizia bună atunci. E clar că un club ca FCSB poate să fie oricând atractiv și cine știe pe viitor”, a spus Rareș Pop, pentru FANATIK.

  • 14 meciuri are Andrei Chindriș la loturile naționale ale României
  • 200.000 de euro e cota fundașului central în vârstă de doar 26 de ani dorit de FCSB în 2021
3.55 este cota oferită de BETANO pentru pronosticul ”2 solist și peste 3.5 goluri” la meciul Csikszereda - FCSB
Dezastru pentru Alex Mitriţă! Atacantul s-a accidentat în China şi a fost schimbat...
Fanatik
Dezastru pentru Alex Mitriţă! Atacantul s-a accidentat în China şi a fost schimbat după 40 de minute. Video
FCSB, probleme de lot pentru Csikszereda! Elias Charalambous, îngrijorat: „Trebuie să dăm tot!”
Fanatik
FCSB, probleme de lot pentru Csikszereda! Elias Charalambous, îngrijorat: „Trebuie să dăm tot!”
Laurenţiu Reghecampf face spectacol în Africa! Al Hilal s-a calificat în finală după...
Fanatik
Laurenţiu Reghecampf face spectacol în Africa! Al Hilal s-a calificat în finală după un meci interzis cardiacilor
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
Parteneri
Antrenorul pe care Radu Banciu îl vrea la echipa națională: 'Pe el l-aș...
iamsport.ro
Antrenorul pe care Radu Banciu îl vrea la echipa națională: 'Pe el l-aș aduce'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!