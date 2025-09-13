Jucătorul care a fost aproape de FCSB, transfer surprinzător: ”Vrea la echipa națională!”

Este vorba de fundașul central Andrei Chindriş, pe care Gigi Becali a vrut să-l aducă la FCSB în perioada când evolua la Botoșani. Jucătorul s-a transferat la o formație din străinătate și va fi coleg cu un alt român.

ADVERTISEMENT

Unde s-a transferat jucătorul dorit în trecut de FCSB

Andrei Chindriș, care la un moment dat se anunța a fi unul dintre cei mai promițători apărători români, a rămas liber de contract în această vară după despărțirea de formația poloneză Lechia Gdansk. După mai multe tatonări, jucătorul a semnat cu Lokomotiv Plovdiv, iar impresarul Rareș Pop a dezvăluit pentru FANATIK că este posibil să debuteze în acest weekend.

”Andrei a jucat mai puțin anul trecut după promovarea Lechiei Gdansk, deși el a fost un pilon pentru echipă să ajungă din nou în primul eșalon. După au fost niște schimbări de antrenori, a ajuns rezervă și ne-am orientat pentru că voiam să joace.

ADVERTISEMENT

Andrei va fi în lot la meciul cu Ludogoreț. Oferta a venit strict din partea antrenorului. L-a dorit foarte mult, iar asta a contat. Cătălin Itu e și el aici și se cunoaște cu Andrei. E un club de tradiție și care a început foarte bine campionatul, sunt neînvinși, sunt pe locul trei.

Au un antrenor foarte, foarte bun. A câștigat campionatul cu Celje în 2020, a mai antrenat și la Domzale. Din punct de vedere financiar ajungem la un salariu aproape ca cel de la Lechia Gdansk, doar că acesta e determinat de bonusuri. E salariu aproape de 5 cifre.

ADVERTISEMENT

Ne-am dorit ca el să continue în străinătate pentru că ai o altă expunere ca stranier și nu am vrut să se întoarcă în România. E totuși un fost internațional de tineret și rămâne un jucător de perspectivă, are doar 26 de ani”, a declarat Pop.

ADVERTISEMENT

Chindriș visează la echipa națională

Agentul de jucători a precizat că Bulgaria este cam la același nivel cu România în ceea ce privește salariile din fotbal și a mărturisit că obiectivul lui Chindriș este .

”Campionatul bulgar pot să spun că e similar cu cel al României, chiar și din punct de vedere financiar. Cluburile de top plătesc mai bine ca la noi. Ludugoreț are salarii de 50-60.000 de euro și media salarială undeva la 25-30.000 de euro. ȚSKA Sofia are jucători plătiți cu 50.000 de euro.

ADVERTISEMENT

Obiectivul lui e să înceapă din nou să joace și să se relanseze, să prindă pe viitor un transfer bun, să reintre în circuit. El se poate relansa. Dragoș Grigore și Cosmin Moți erau convocați constant când jucau în Bulgaria și un plan similar ne-am dori și noi.

Vrea să reintre în circuitul echipei naționale a României pentru că el nu a fost convocat la echipa mare până acum. Andrei asta își dorește. Sigur că este un drum lung și e mult de muncă, dar are o vârstă bună și e foarte ambițios, are sete de performanță.

Întotdeauna un jucător va dori să meargă la mai bine. Clar , e campioana României, e în cupele europene. Eu nu îl reprezentam pe Andrei când a fost ofertat de FCSB și nu pot să spun dacă a luat sau nu decizia bună atunci. E clar că un club ca FCSB poate să fie oricând atractiv și cine știe pe viitor”, a spus Rareș Pop, pentru FANATIK.