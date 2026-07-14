Sport

Jucătorul care a luat eventul cu Universitatea Craiova a semnat cu Gaziantep! E febleţea lui Mirel Rădoi

Jucătorul care a luat eventul cu Universitatea Craiova a semnat cu Gaziantep. Fotbalistul este extrem de apreciat de Mirel Rădoi, acesta sosind în Turcia la insistențele antrenorului.
Iulian Stoica
14.07.2026 | 14:32
Jucatorul care a luat eventul cu Universitatea Craiova a semnat cu Gaziantep E febletea lui Mirel Radoi
ULTIMA ORĂ
Jucătorul care a luat eventul cu Universitatea Craiova a semnat cu Gaziantep! E febleţea lui Mirel Rădoi. Foto: Colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova este, fără doar și poate, cea mai în formă echipă din România. Deși trofeele au fost cucerite cu Filipe Coelho pe bancă, mulți suporteri sunt de părere că o bună parte din succes i se datorează lui Mirel Rădoi, în condițiile în care atât cele mai importante transferuri, cât și calificarea în Conference League s-au realizat în mandatul său.

Jucătorul care a luat eventul cu Universitatea Craiova a semnat cu Gaziantep

Mirel Rădoi, după un scurt mandat la FCSB, a semnat în Turcia, la Gaziantep. Deși a înregistrat patru eșecuri pe finalul campionatului trecut, antrenorul român se bucură de încrederea conducerii, astfel că în această perioadă se vor efectua mai multe transferuri. Printre mutări se numără și un campion cu Universitatea Craiova.

ADVERTISEMENT

Mai exact, este vorba despre Florin Ștefan (30 de ani). Jurnalistul de casă al lui Gaziantep, Ali Budak, a transmis că jucătorul a semnat cu formația din Turcia, iar acesta va face parte din lotul pentru cantonamentul din Belgrad, programat în perioada 18 iulie – 4 august.

Relația dintre Florin Ștefan și Mirel Rădoi este una foarte bună. Cei doi au colaborat în sezonul trecut la Universitatea Craiova, iar anterior la naționala U21 și la cea participantă la Jocurile Olimpice din 2021. După această mutare, Gaziantep va avea trei jucători români în lot: Florin Ștefan, Deian Sorescu și Alexandru Maxim.

ADVERTISEMENT
VIDEO Filmul tragediei din Munții Bucegi. Greșeala care i-a fost fatală alpinistei care...
Digi24.ro
VIDEO Filmul tragediei din Munții Bucegi. Greșeala care i-a fost fatală alpinistei care a căzut 40 de metri în gol: „Evident nu ține”

De ce a plecat Florin Ștefan de la Universitatea Craiova

Florin Ștefan a evoluat de-a lungul carierei la Oltul Slatina, Academica Clinceni, Juventus București, Sepsi, CFR Cluj, Rapid și Universitatea Craiova. Într-un interviu oferit pentru FANATIK, fotbalistul a mărturisit că și-ar fi dorit să continue în Bănie și că, inițial, părțile se înțeleseseră. Ulterior, Mario Felgueiras a revenit cu un telefon prin care a transmis că nu se mai bazează pe serviciile jucătorului.

ADVERTISEMENT
Petiția
Digisport.ro
Petiția "Argentina, OUT de la Cupa Mondială" și-a atins obiectivul: peste 5.000.000 de oameni au semnat-o

„Eram în discuții pentru prelungire și am așteptat perioada asta după 31 mai când mi s-a terminat contractul. Am discutat ce îmi doresc eu și ce pot să ofere ei și cumva ne-am apropiat de o sumă și părea că am ajuns la un numitor comun. Au zis că revenim cu un telefon zilele astea să prelungim.

ADVERTISEMENT

Când a revenit Mario Felguieras mi-a spus că nu mai vor să continuăm împreună și nu mai e valabilă oferta. Era o diferență foarte mică și am rămas cu un gust amar pentru cum au decurs lucrurile. M-a surprins pentru că eu mă așteptam să plec cu echipa în cantonament și discuțiile erau pozitive”, a declarat Florin Ștefan pentru FANATIK.

  • 700.000 de euro este cota lui Florin Ștefan
  • 14 meciuri și trei pase decisive a adunat fundașul la Universitatea Craiova cu Mirel Rădoi pe bancă
Ion Oblemenco „fierbe“ pentru Champions League! Câți fani sunt așteptați la duelul dintre...
Fanatik
Ion Oblemenco „fierbe“ pentru Champions League! Câți fani sunt așteptați la duelul dintre Universitatea Craiova și ML Vitebsk. Exclusiv
Cât costă să vezi Franța – Spania de pe stadion. Prețurile au luat-o...
Fanatik
Cât costă să vezi Franța – Spania de pe stadion. Prețurile au luat-o razna: aproape 350.000 de dolari un bilet la VIP
Transferuri internaționale 2026, live blog. Starul lui Cristi Chivu din sezonul trecut, prezentat...
Fanatik
Transferuri internaționale 2026, live blog. Starul lui Cristi Chivu din sezonul trecut, prezentat oficial
Tags:
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Mutu și Contra 'au picat ca niște fraieri' în capcana unei vedete din...
iamsport.ro
Mutu și Contra 'au picat ca niște fraieri' în capcana unei vedete din filme pentru adulți: 'De asta erau la geam!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!