Jucătorul care a luat eventul cu Universitatea Craiova a semnat cu Gaziantep! E febleţea lui Mirel Rădoi

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Universitatea Craiova este, fără doar și poate, cea mai în formă echipă din România. Deși trofeele au fost cucerite cu Filipe Coelho pe bancă, mulți suporteri sunt de părere că o bună parte din succes i se datorează lui Mirel Rădoi, în condițiile în care atât cele mai importante transferuri, cât și calificarea în Conference League s-au realizat în mandatul său.

Jucătorul care a luat eventul cu Universitatea Craiova a semnat cu Gaziantep

Mirel Rădoi, după un scurt mandat la FCSB, a semnat în Turcia, la Gaziantep. Deși a înregistrat patru eșecuri pe finalul campionatului trecut, antrenorul român se bucură de încrederea conducerii, . Printre mutări se numără și un campion cu Universitatea Craiova.

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Mai exact, este vorba despre Florin Ștefan (30 de ani). Jurnalistul de casă al lui Gaziantep, Ali Budak, a transmis că jucătorul a semnat cu formația din Turcia, iar acesta va face parte din lotul pentru cantonamentul din Belgrad, programat în perioada 18 iulie – 4 august.

Relația dintre Florin Ștefan și Mirel Rădoi este una foarte bună. Cei doi au colaborat în sezonul trecut la Universitatea Craiova, iar anterior la naționala U21 și la cea participantă la Jocurile Olimpice din 2021. După această mutare, Gaziantep va avea trei jucători români în lot: Florin Ștefan, Deian Sorescu și Alexandru Maxim.

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Gaziantep FK Rumen sol bek Florin Ştefan'ı bitirdi. Oyuncu Sırbistan kampında takımla birlikte çalışmalara başlayacak. — Ali Budak 🆎️ (@AliBudakx)

De ce a plecat Florin Ștefan de la Universitatea Craiova

Florin Ștefan a evoluat de-a lungul carierei la Oltul Slatina, Academica Clinceni, Juventus București, Sepsi, CFR Cluj, Rapid și Universitatea Craiova. Într-un interviu oferit pentru FANATIK, f și că, inițial, părțile se înțeleseseră. Ulterior, Mario Felgueiras a revenit cu un telefon prin care a transmis că nu se mai bazează pe serviciile jucătorului.

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„Eram în discuții pentru prelungire și am așteptat perioada asta după 31 mai când mi s-a terminat contractul. Am discutat ce îmi doresc eu și ce pot să ofere ei și cumva ne-am apropiat de o sumă și părea că am ajuns la un numitor comun. Au zis că revenim cu un telefon zilele astea să prelungim.

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Când a revenit Mario Felguieras mi-a spus că nu mai vor să continuăm împreună și nu mai e valabilă oferta. Era o diferență foarte mică și am rămas cu un gust amar pentru cum au decurs lucrurile. M-a surprins pentru că eu mă așteptam să plec cu echipa în cantonament și discuțiile erau pozitive”, a declarat Florin Ștefan pentru FANATIK.