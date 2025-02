Jucătorul care a luat toți ochii în FCSB – PAOK 2-0: ”A fost numărul 1, peste toți”

Juri Cisotti și David Miculescu au marcat golurile din partida FCSB – PAOK 2-0, întreaga formație a ”roș-albaștrilor” a avut o prestație extraordinară, însă un jucător a luat ochii tuturor.

Ce jucător a remarcat Ilie Dumitrescu în FCSB – PAOK 2-0

Într-o scurtă a analiză a întâlnirii de pe Arena Națională, care a adus , fostul internațional Ilie Dumitrescu a vorbit la superlativ de Florin Tănase.

”FCSB a fost superioară, un joc solid, de mare ținută, de echipă mare. Presing avansat, am câștigat multe dueluri, am controlat jocul, am marcat. Vreau să-i laud pe toți. Tănase a fost numărul 1, peste toți, superior, cât a putut din punct de vedere fizic.

Foarte bun Chiricheș. Linia de fund impecabilă. 10 și pentru ei. Cisotti mi se pare un jucător foarte inteligent”, a declarat Ilie Dumitrescu, la emisiunea Euro Fotbal de la . ”Să nu-l uităm pe Târnovanu, a avut câteva intervenții extraordinare”, l-a completat Gabi Balint.

Și Gigi Becali l-a remarcat pe Tănase

La fel ca și Ilie Dumitrescu, patronul la returul cu PAOK din play-off-ul Europa League, însă deasupra tuturor i-a pus pe Tănase și Chiricheș.

”Sunt mai liniștit datorită jocului echipei. Aveam un avans de un gol și m-am rugat să mai am un avans de un gol. Pe urmă: ‘Doamne, mai dă-mi un gol să stau și mai liniștit’. Știți cum e nemulțumitul.

Toată echipa a fost extraordinară, dar cheia jocului au fost Chiricheș și Tănase. Tănase și Chiricheș dau liniște, siguranță, nu se precipită echipa, pentru că ei dau liniște. Dacă nu erau ei, ceilalți bubuiau mingea. Chiricheș și Tănase au făcut artă”, a spus Becali.