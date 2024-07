Jucătorul care a pornit scandalul dintre Cârțu și Rădoi. „I-am spus să nu-l mai bage. Nu poate juca mai mult de 15 minute. Mirel credea că-l vânez”

A trecut mai bine de un an și jumătate de când dar abia acum s-a aflat adevăratul motiv din cauza căruia tehnicianul s-a certat la cuțite cu Sorin Cârțu, fostul său antrenor, care la acea vreme era președintele clubului oltean.

Sorin Cârțu a dezvăluit numele jucătorului din cauza căruia s-a certat cu Mirel Rădoi: „I-am spus să nu-l mai bage!”

din prima etapă a noului sezon din SuperLiga. La mai puțin de 24 de ore după ce au făcut 0-0 la Sibiu, care abia se întorsese la echipă după ce îi expirase împrumutul la U Cluj.

Cu acest prilej, Sorin Cârțu a făcut o serie de dezvăluiri șocante la despre „ruptura” cu fostul antrenor Mirel Rădoi, care s-ar fi produs tocmai din cauza lui Roguljic. Cârțu i-a recomandat tehnicianului să nu-l mai folosească pe croat, pentru că nu e util echipei, iar Rădoi a luat aceste sfaturi ca pe o imixtiune în munca sa.

„Cu unii jucători trebuia să se rezilieze mai demult. Nu trebuia să vină Gâlcă și să spună «Hai să reziliem cu Roguljic». Păi scandalul meu, sau de la ce a plecat, ce l-a făcut pe Rădoi să-mi reproșeze «Ce, vine nea Sorin să-mi spună ce să fac?» a plecat de la un meci în care Roguljic a dezamăgit fantastic.

Dar el îl băgase și i-am spus «Băi Mirel, ai discutat cu mine și ți-am spus, statistic, copilul ăsta de câte ori joacă titular, noi am pierdut meciurile. De ce-l bagi? Nu mai juca titular cu el. Acum ești supărat. Nu-l mai băga titular!».

Asta a fost o discuție cu el. Și de aici a venit el să spună că-mi dă badge-ul. Nu am nevoie de badge-ul lui. Puteam să am badge-uri și acum dacă mai voiam să antrenez. Nu aia era problema. Dar eu am vrut într-un fel să-l ajut.

Asta apropos de Roguljic. Acum s-a întâmplat treaba, nu-l vrea pe Roguljic, nu-l vrea pe X, nu-l vrea pe Y, jucători care și înainte erau într-o situație specială în discuțiile mele cu Mihai Rotaru. Îi spuneam că nu sunt pentru Universitatea Craiova și nu fac față.

Ai văzut că am avut dreptate și cu Kurtic, și cu X, și cu Y, nu m-am luat de nimeni aiurea. Roguljic mi-a plăcut la început de el, dar nu poate să joace titular. Este un jucător care trebuie introdus în ultimele 15 sau 20 de minute. Și dacă-l aduci la ultima execuție. Dar nu poate să joace mai mult de 15-20 de minute. Nu poate!

Nu e nici cal, nu e nici măgar. Nu e nici atacant, nu e nici mijocaș. Mijlocaș nu poate fi pentru că nu face fază dublă, nu are capacitate de efort. Ca atacant e prea firav, pierde foarte multe mingi.

Dar pentru 15-20 de minute, atunci când se riscă foarte mult, poate fi util. În rest nu are ce să joace în sistemul pe care vrea să-l folosească Gâlcă”, a spus Sorin Cârțu la FANATIK SUPERLIGA, emisiune transmisă LIVE numai pe site-ul FANATIK.RO în fiecare luni, marți și vineri, de la ora 10:30.

Sorin Cartu, DEZVALUIRE SOC despre CEARTA cu Mirel Radoi