Jucătorul care a produs un scandal uriaș la Rapid a fost pus pe liber de echipa din Liga 2 și urmează să semneze în SuperLiga

Fostul internațional român care a fost la Rapid tocmai s-a despărțit de echipa la care a jucat în prima parte a sezonului, asta după ce a vrut să-și rezilieze înțelegerea.
Mihai Alecu
29.12.2025 | 15:00
Fostul jucător de la Rapid, pus pe liber
Alexandru Albu, fostul jucător de la Rapid, selecționat inclusiv la naționala României, pare că nu se mai regăsește, asta după ce nu a reușit să se impună în Liga 2, la Chindia Târgoviște.

UPDATE: Albu urmează să revină în SuperLiga

Alexandru Albu nu o să stea mult timp fără echipă, el fiind deja înțeles cu cei de la Unirea Slobozia, lucru confirmat de președintele grupării.

”Albu tocmai ce a semnat cu noi un contract pe 6 luni, până la sfârșitul sezonului”, a spus Ilie Lemnaru pentru Digisport.

Alexandru Albu pleacă de la Chindia Târgoviște

Mijlocașul central nu s-a acomodat la Chindia Târgoviște și a cerut să-și rezilieze contractul cu formația condusă de Ilie Poenaru, iar clubul a acceptat dorința fotbalistului și l-a pus pe liber.

„Mulțumim, Alex Albu! Chindia Târgoviște și Alexandru Albu au ajuns la un acord de reziliere cu efect imediat. Alex a jucat de 14 ori pentru Chindia în actualul sezon. A marcat de 4 ori și a oferit o pasă decisivă. Clubul nostru îi mulțumește pentru aportul oferit și îi dorește mult succes în carieră”, a fost anunțul celor de la Chindia Târgoviște.

Lupta pentru locurile de play-off în liga secundă este aprigă, cu multe formații sperând să se lupte pentru promovare. Chindia Târgoviște are după 17 meciuri nu mai puțin de 30 de puncte, iar distanța față de locul 6 este de doar 2 puncte. Există, însă, mai multe formații care stau la pândă, precum Metalul Buzău și Steaua, iar ultimele 4 partide din sezonul regulat vor fi ca niște finale.

Albu a fost implicat într-un scandal uriaș pe vremea când juca la Rapid

Alexandru Albu a avut o carieră în care mai multe momente au părut a fi decisive. Unul dintre acestea s-a petrecut în 2024, atunci când Rapid se lupta pentru locurile fruntașe, iar echipa a pierdut meciul cu Poli Iași, 1-3, după ce a condus cu 1-0 și a avut o evoluție slabă.

La câteva ore după meci, Alexandru Albu și Andrei Borza au vrut să se relaxeze și au mers în club, plecând din cantonamentul echipei și încălcând regulamentul, ceea ce a provocat un scandal uriaș la gruparea bucureșteană. Cei doi jucători au fost amendați și excluși din lot, iar pentru Albu din acel moment totul a mers prost și a părut că relația sa cu oamenii din club nu mai poate fi reparată.

  • 73 de meciuri, 7 goluri și 4 pase decisive a strâns Alexandru Albu în cei 3 ani în care a fost jucătorul celor de la Rapid.
