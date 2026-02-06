Jucătorul care a „surprins tot cartierul” e pregătit să semneze pe încă un sezon cu FCSB. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Valentin Crețu (37 de ani) a făcut un meci de senzație în FCSB – FC Botoșani 2-1. Fundașul dreapta al campioanei a avut inclusiv o ocazie uriașă de gol, în care bara l-a salvat pe Giannis Anestis. Mihai Stoica a vorbit la superlativ despre veteranul roș-albaștrilor și despre situația sa contractuală.

Valentin Crețu, lăudat de Mihai Stoica după FCSB – FC Botoșani 2-1

Mamadou Thiam și Darius Olaru au marcat Chiar dacă nu a marcat, Valentin Crețu a făcut senzație pe Arena Națională. Mihai Stoica a povestit cum s-a trăit ratarea din prima repriză a fundașului dreapta.

„Au fost mai mulți jucători care au jucat excelent. Și Crețu a jucat foarte bine. Era să mai dea un gol cu stângul. Își dubla producția. Era deja prea mult.

La faza aia, a surprins tot cartierul. Pentru că toată lumea se aștepta să centreze, să paseze, să șuteze. Dar el și-a mutat mingea pe piciorul stâng. Ce execuție! Și s- îl vezi după aceea în sprint înapoi”, a declarat Mihai Stoica, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Vali Crețu, recordman la FCSB

atunci când a fost transferat de la Gaz Metan Mediaș în schimbul sumei de 125.000 de euro. În tot acest timp, fundașul dreapta a îmbrăcat de 231 de ori tricoul roș-albastru, reușind să marcheze 1 gol și să ofere 18 assist-uri. La FCSB, Crețu și-a trecut în palmares două titluri de campion, o Cupă a României și două Supercupe.

„Vorbesc cu Liviu Manolache, de fapt văd ce a scris Liviu Manolache: Crețu l-a depășit pe Claudiu Niculescu în Europa, ca număr de meciuri. Că are 46 de meciuri. Liviu Manolache fiind statisticianul LPF și al Gazetei Sporturilor. La un antrenament trec pe lângă Crețu și îi zic ‘Bă, ai mai multe meciuri decât recordmanul lui Dinamo’.

‘Ce, cum?’ ‘Păi ai 46’. ‘Mamă, mamă’. Și acum, eram în cantonament. Și vine Crețu. ‘Puteți să îmi dați și mie clasamentul, că vreau să mai fac’. ‘Păi ce să mai faci, mă, nu te lași?’ ‘Nu, nu’.

Era și Florin Tănase lângă mine. ‘Oare eu câte am?’ Și mi-a trimis Liviu Manolache statistica. Meciurile noastre, ale Stelei și apoi ale continuatoarei. Că nu poți să oprești o competiție din moment ce UEFA a păstrat coeficientul. E Lăcătuș cu 72, Bănel cu 64, Ghionea cu 55 și Tănase cu 53. Tănase, dacă nu pleca doi ani, era lider autoritar.

Asta înseamnă că noi vom juca în cupele europene la anul și că el își va prelungi contractul la anul. Eu unul m-aș bucura. Vorbeam cu Gigi și zice ‘Mai poate? Are 37 de ani!’ ‘Are 37 de ani, dar dacă îl lăsăm la săptămână cred că mai poate. Dacă îl băgăm la trei zile, nu știu’”, a declarat Mihai Stoica, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Becali vrea să îi prelungească contractul lui Crețu

. Totuși, Becali se gândește să îi prelungească contractul.

„(n.r. – Vă gândiți serios să mai mergeți un an cu Crețu) Din punctul nostru de vedere, al staff-ului tehnic și al meu, da. Propunerea e pentru extinderea contractului. Nu pare în antrenamente să sufere din punct de vedere fizic”, a adăugat președintele C.A. al roș-albaștrilor.