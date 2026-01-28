Jucătorul care i-a adus critici lui Cristi Chivu, ofertă din Premier League!

ADVERTISEMENT

Chiar dacă Inter este pe primul loc în Serie A, nu a scăpat de critici și a fost contestat în primul rând pentru că insistă cu folosirea unor jucători care nu dau randamentul scontat.

Fotbalistul de la Inter care i-a făcut probleme lui Cristi Chivu ar putea ajunge în Anglia

Tehnicianul român a dorit să reîmprospăteze lotul celor de la Inter, în vară, după ce a preluat echipa care venea după un final de sezon dezamăgitor, culminat cu eșecul drastic din finala Champions League, 0-5, contra celor de la PSG. Nevoia de sânge proaspăt era evidentă și Nerazzurri au adus mai mulți fotbaliști care să ajute grupul deja existent.

Unul dintre jucătorii transferați de Inter, Luis Henrique, a fost luat de la Olympique Marseille în schimbul a 23 de milioane de euro, însă brazilianul nu a convins, chiar dacă a primit mai multe șanse din partea lui Cristi Chivu. Insistența cu care sud-americanul a fost folosit, chiar dacă nu a performat, i-a adus un val de critici românului, iar acum fotbalistul pare aproape de plecare, la doar 6 luni din momentul aducerii sale.

Ofertă din Premier League pentru jucătorul lui Inter

Ultima partidă din , dintre Inter și Pisa, l-a avut ca titular pe Luis Henrique, care a fost însă schimbat după jumătate de oră, când oaspeții aveau un avans de 2 goluri. În cele din urmă după această înlocuire s-a produs o remontada de excepție pentru Nerazzurri, care au învins, 6-2, și astfel și-au păstrat primul loc în campionatul Italiei.

Speculațiile cu privire la viitorul brazilianului s-au înmulțit după această partidă, iar acum o ofertă concretă, din Premier League, a sosit pe adresa celor de la Inter. Bournemouth vrea să-l împrumute pe Luis Henrique, cu obligație de cumpărare la finalul sezonului, când trupa italiană va primi 20 de milioane de euro, asta dacă acceptă propunerea, notează jurnalistul .

Cristi Chivu a făcut lista neagră la Inter. Cei 3 jucători care vor pleca de la echipă

Schimbările din lotul lui Inter vor continua și mai mult din vară, atunci când se dorește renunțarea la mai mulți jucători care au deja o vârstă înaintată și nu mai ajută echipa foarte mult, plus că se află la final de contract.

Presa din peninsulă anunță că 3 fotbaliști sunt pe lista neagră și nu vor mai continua pe Meazza și din vară. Portarul Yann Sommer, 37 de ani, fundașul Matteo Darmian, 36 de ani, și fundașul central Stefan De Vrj, 33 de ani, nu mai fac parte din planurile lui Chivu și vor fi nevoiți să-și caute noi înțelegeri după încheierea stagiunii.