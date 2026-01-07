Jucătorul care îl admiră pe Gigi Becali, transfer neașteptat în SuperLiga! A semnat cu o echipă aflată la retrogradare

ADVERTISEMENT

Jucătorul camerunez Christ Afalna a decis să schimbe formațiile în SuperLiga. După 5 ani petrecuți la Unirea Slobozia, fotbalistul a părăsit gruparea ialomițeană, dar va rămâne în campionatul României.

Transfer important pentru un jucător din SuperLiga

Clubul FC Hermannstadt a anunțat pe rețelele de socializare că l-a achiziționat pe atacantul Christ Afalna, care mai avea contract cu Unirea Slobozia până la încheierea actualului sezon.

”Bine ai venit, Christ Afalna! Christ Nkama Afalna este un atacant central în vârstă de 27 de ani din Camerun. Acesta are o înălțime de 1,87 metri și poate evolua și ca aripă, pe ambele benzi ale terenului, având un joc bun de ambele picioare.

În țara natală, Afalna a evoluat pentru AS Matelots, iar în țara noastră pentru Șomuz Fălticeni și Unirea Slobozia, echipă pentru care în prima parte a acestui sezon a bifat 21 de prezențe, a marcat de patru ori și a oferit două pase de gol.

Christ este cotat la suma de 550.000 euro pe site-urile de specialitate și a semnat cu FC Hermannstadt un contract valabil pentru un sezon și jumătate”, se arată pe pagina de Facebook a grupării sibiene.

Afalna, acuzat că a mințit pentru a pleca la Hermannstadt

Președintele Unirii Slobozia, Ilie Lemnaru, l-a acuzat pe Christ Afalna că a mințit conducerea anunțând că are o ofertă din Serbia. Chiar și așa, oficialul grupării ialomițene și-a dat acordul pentru rezilierea de comun acord a înțelegerii.

”Nu l-am dat noi la Sibiu, a semnat înainte să-l dăm noi. Mai avea 6 luni de contract, a semnat cu ei și a venit să ne spună. Nu ne-am înțeles cu cei de la Sibiu pentru că ei nu au dat niciun telefon. Au făcut-o prin omul lor, impresarul de casă al lui Dorinel Munteanu. L-au luat, au vorbit cu el și a semnat.

Afalna mi-a zis prima dată că are ofertă din Serbia, dar de fapt era Hermannstadt. Eu am zis de ieri că era Hermannstadt. Noi am hotărât că e mai bine așa pentru toată lumea. Nu trebuie să ținem un jucător care nu-și dorește să rămână. El nu e la prima escapadă de genul ăsta. Și în vară m-a rugat să-l las să plece, i-am zis să-și caute echipă.

A venit cu o zi înainte să înceapă pregătirea că nu și-a găsit nicio echipă și l-am primit înapoi. Iar acum la prima ofertă o acceptă. Am considerat că e mai bine să-l lăsăm să plece. Poate are și el dreptate că a stat prea mult la Slobozia. Până la urmă am făcut ceea ce trebuie să facem. I-am reziliat împreună contractul”, a declarat Lemnaru, pentru .

Camerunezul a refuzat să se mai antreneze cu Unirea Slobozia

Oficialul de la Unirea Slobozia a dezvăluit faptul că atacantul camerunez a refuzat să facă antrenamentul de marți, 6 ianuarie, încercând să pună presiune și să fie lăsat să plece la FC Hermannstadt.

”Nu sunt dezamăgit de Afalna, sunt puțin dezamăgit de cum au pus problema oamenii de acolo. Puteau să ne sune să ne zică și poate eram de acord fără să procedeze la anumite tertipuri. E un jucător pe care noi l-am adus, l-am crescut. L-am ajutat și în vară când nu și-a găsit echipă și i-am mai dat o șansă.

Cred că dacă venea să discute cu noi nu era nicio problemă. A venit să ne spună că are ofertă din Serbia, dar când am aflat cine e impresarul ne-am dat seama că nu poate fi decât Hermannstadt. Noi n-am ținut niciodată jucători care nu-și doresc să facă parte din echipa noastră.

Ieri a refuzat să facă antrenament. A pus puțină presiune pe oamenii din staff. A transmis că nu iese la antrenament, că are ofertă din Serbia și e mai bine să plece. Noi i-am dat rezilierea să o semneze încă de ieri”, a spus Ilie Lemnaru.

Cum a ajuns Afalna să fie fanul lui Gigi Becali

La începutul acestui an, Christ Afalna nu a ascuns faptul că este un mare fan al lui Gigi Becali. Camerunezul a mărturisit că îl ascultă pe patronul FCSB tot timpul când îl aude vorbind și crede că este un om care ajută foarte mult.

”Gigi Becali e un om foarte cuminte și pune prea mult suflet în fotbal. Se bazează mult pe fotbal și, sincer, îmi place să-l ascult mereu. Pe Internet, pe Facebook, la TV, oriunde îl găsesc, îmi place să-l ascult pentru că el spune adevărul.

Atunci când îl ascult, mă face să zâmbesc, să fiu fericit și îmi dă încredere că totul poate fi mai bine. Nu aruncă banii aiurea, cum zic unii. El face totul cu plăcere, pentru că atunci când vede un fotbalist bun, îl ajută și îl susține.

În fotbal, nimănui nu îi place să bage bani și să piardă. Asta este realitatea. Un fotbalist își dorește să joace la o echipă mare, să câștige mulți bani, dar o echipă mare vine cu presiune suplimentară. Nimănui nu-i place să bage bani și să piardă așa, iar când asta se întâmplă, nu te lasă liniștit.

Dacă ai ratat o ocazie, nu te lasă să fii liniștit, nu! Presiunea este mare, te îndeamnă: ‘Dă gol!’, pentru că nu are casă de bani. El lucrează și muncește pentru acei bani, iar așteptările sunt mari”, a afirmat Afalna.

Afalna, al treilea transfer al iernii pentru Hermannstadt

Formația sibiană se află într-o situație complicată în SuperLiga, fiind pe loc direct retrogradabil după disputarea a 21 de etape. Se speră ca odată cu pregătirea de iarnă făcută alături de antrenorul Dorinel Munteanu lucrurile să se schimbe în bine.

În plus, conducătorii încearcă să facă și câteva mutări pe piața transferurilor, Christ Afalna fiind al treilea jucător sosit în această iarnă sub comanda lui Dorinel Munteanu. , adus liber de la Unirea Slobozia.

, care, în trecut, a jucat și pentru FCSB. Ajuns la 30 de ani, el a evoluat ultima oară în țara natală, la Botev Vratsa, dar și-a încheiat socotelile acolo și a venit liber la Sibiu.